AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-08-01 10:48

De bedste gaming headset til PS4 og Xbox One

Vi er kommet til konsolområdet, som er et område vi udvider mere på Tweak.dk med guides, spiltests og tests. I denne guide kigger vi på de produkter vi mener er de bedste konsol headset på markedet til PS4 og Xbox One.



De bedste headset tilbyder ikke kun bedre lydkvalitet og komfort, men de er også generelt mere robuste og pålidelige. Billige headset ødelægges overraskende let, og de tilbyder generelt ikke tilfredsstillende lydkvalitet. Så hvorfor overhovedet købe dem? Investering i et anstændigt gaming-headset koster ikke enorme mængder penge, men kan modsat tilbyde dig produkter, der kan holde flere år frem.

Så hvilket fundament skaber det bedste konsol headset

Lydkvalitet er vigtig. Mange moderne headset tilbyder surround sound eller simuleret 7.1 lyd som standard, og disse er mulige at finde omkring 700-800 kroner.

Hvis du leder efter de bedste gaming-headset til PS4 og Xbox One, er chancerne store for, at du føler dig overvældet af alle de muligheder markedet tilbyder, og det er let at gå galt ibyen, fordi der er meget at vælge imellem. Vælger du det rette produkt, vil retur få et lydbillede næsten lige så godt som et surroundsystem og en gulvrystende subwoofer.

De bedste Xbox One og PS4 gaming headset leverer ikke kun top lækker lyd, de giver dig også mulighed for at kommunikere med andre på tværs af forskellige multiplayer spil (hvilket er især nyttigt på konsoller). Vores påstand er; Anskaf dig et godt headset, og din spiloplevelse (og performance) forbedres meget.

Når jagter går ind efter de bedste gaming-headset, skal du sørge for at se efter bedst tænke lyd til både at lytte og tale. Hvad hjælper det, hvis du sender kommandoer ud til dine teammates, hvis ingen kan forstå, hvad du siger, og det samme gælder, at du gerne vil kunne høre fjendens fodtrin, når han nærmer sig faretruende tæt.

Det er også værd at huske, at selvom PS4 kan leveres med et headset inkluderet i kassen (i modsætning til Xbox One), er det ikke et, vi generelt vil anbefale, da lydkvaliteten ikke lever op til den samme standard som dem vi inkluderer i denne guide. Hvis du har lidt ekstra kontanter til rådighed, kan du desuden vælge fede funktioner som trådløs betjening og noise cancellation teknologi.



Lad os kigge på vores anbefalinger til bedste konsol headsets 2019.

Hvis du leder efter et nyt PS4 eller Xbox One gamer heatset, er der et par faktorer, du skal have med i bagagen, og her er den type spil, du typisk spiller, en key feature for det rette valg af gamingheadset.

Hvis du for eksempel overvejende er fan af multiplayer-onlinespil, bør komforten være din første prioritet, da du typisk har dit headset på længe af gangen. I dette tilfælde er et trådløst headset med en begrænset batterilevetid ikke at foretrække.

Er du derimod hurtig på aftrækkeren med pro-gaming-ambitioner, kan du med fordel kigge i retning af et high-end headset, der kan er udviklet med surround sound. Netop surround sound headset, kan trimme og optimere støjen fra fjenders fodtrin eller skud, så du potentielt er mere forberedt på modstanderen.

Det er også vigtigt at overveje dit spilmiljø. Hvis du gerne vil være opmærksom på, hvad der foregår omkring dig, mens du spiller, skal du vælge et åbent backed-gaming headset. Hvis du modsat gerne vil spille kooperativt i et støjende miljø, er et headset med en støjdæmpende mikrofon et must.

For at hjælpe dig med at vælge det bedste gaming headset har vi i denne guide samlet hovedtelefoner, der spænder fra de allerbedste trådløse, kablede, avancerede produkter på markedet, og ned til de mere budgetvenlige headset. Da vi i denne headset guide fokuserer på konsol snarere end computerspil, antager vi, at det er mere sandsynligt, at du bruger dit headset til at spille mainstream kooperative og competitive actionspil i stedet for multiplayer spil.

Det er også værd at huske på, at både Xbox One og PlayStation 4 har design-quirks, som kan komplicere processen med at opsætte gaming-headset til at arbejde 100 procent optimalt samme.

Blandt andet tvinger Xbox One dig til at forbinde et gaming-headset til dens kontroller, og de ældre Xbox One kontrollere har IKKE 3,5 mm jackstik/hovedtelefonstik, hvilket tvinger dig til at købe en ekstra stereohovedtelefonadapter (som headset producenterne sjældent bundler med deres produkter) til dit Xbox One headset.

PS4 headset har modsat tendens til out-of-the-box have meget lav lyd, da udgangsniveauet for headsettet er indstillet til det halve af sin fulde potentiale som standard, hvilket nødvendiggør at gennemgå systemindstillingerne for at få smilebåndet til at bevæge sig. Det kan godt betale sig at bruge tid på at indstille dine produkter, da det kan betyde en verden til forskel, om du lytter til musik på farten, ser tv og film, eller du ikke forstyrre andre medlemmer i din husstand.

Lad os så få kigget på nogle fede konsol headsets.





Turtle Beach Elite Pro

Dette headset koster omkring 2000 kroner, og så skal du være opmærksom på at Tactical audio kontrolleren rent faktisk er en del af pakken.

Turtle Beach kommer man ikke uden om som headset-producent med en kæmpe fanskare blandt pro-gamere - og når du først kan prøvet deres top-of-the-range Elite Pro, forstår du hvorfor. Lyden er i topklasse med solid bas og krystalklar diskant, der tilføjer en lyd, der giver dig mulighed for at blive i et med det spil, du spiller. Komfortmæssigt er det fra øverste hylde med store, tykke ørepuder, der eliminerer al støj fra omgivelserne og let kan justeres, så de passer til alle hovedstørrelser. Turtle Beach Elite Pro giver dig ligeledes mulighed for at tilføje afstand til ørepuderne, så dine gaming briller ikke er til gene.

På en Xbox One anbefaler vi føromtalte kombination med Tactical Audio Adapter, som monteres på din Xbox One kontroller og fungerer som en forstærker og tilføjer nogle af de ekstra lydstyringsfunktioner, der kommer via en separat grafisk equalizer kaldet Tactical Audio Controller. Denne kommer med et højt prisskilt, men tilføjer Dolby 7.1 Surround Sound til herligheden.

Disse funktioner inkluderer Turtle Beach Superhuman Hearing, som forbedrer lyden af indkommende spillers fortrin og er fantastisk features til hardcore første-person shooter fans. Her til kommer Dynamic Chat Boost, der selvjustere chat niveau, og gør den hørbar, når baggrundsstøj stiger. Plus, det giver dig mulighed for uafhængigt at justere spil og chatvolumener.

+Fremragende lyd

+ Komfort

+ Bygningskvalitet

- Pris

- Surround sound kræver ekstra tilbehør

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC





Som i vores Bedste headset til gaming 2019 er SteelSeries Arctis Pro præsenteret.

SteelSeries Arctis Pro er hands-down et af de bedst headset, du kan købe. Er målet både at bruger din PlayStation 4 til at se film og lytte til musik samt spille spil, er SteelSeries Arctis Pro det perfekte match.

Klarhed og lydbalance er meget bedre end de fleste af de andre sæt på markedet. Både Arctic Pro Wireless- og GameDAC versionerne fungerer sammen med en PlayStation 4 konsol, men den kablet version er kun til pc - så sørg for at vælge det rigtige sæt, før du køber.

GameDAC modellen kommer med en ekstern boks med Hi-Res lydkonvertere i top kvalitet. Den skal dog tilsluttes, så dette er muligvis ikke det bedste valg, hvis du spiller et par meter væk fra din PS4. Den trådløse version er muligvis et bedre valg her.

Alle versioner har lysdioder omkring kopperne. Det er muligvis udviklet til lyd-perfektionister, men det er stadig et gamer headset. Prisen rammer små 1600 kroner.



+ Fremragende lydkvalitet

+ Dedikeret DAC

- Mindre velegnet til større setups

Læs vores egen test af SteelSeries Arctis PRO + GameDAC





PlayStation Platinum Wireless Headset

Det ser måske ikke ud af meget visuelt, men PlayStation Platinum Wireless er et virkelig solidt headset med en super god lydkvalitet.

Ud over at være latterligt enkle at konfigurere, lyder headsettet godt og er behageligt at have på.

Lydkvaliteten er god og afbalanceret og tilbyder en anstændig blanding af lave og høje frekvenser, og mikrofonen leverer et anstændigt lydkvalitetsniveau.

Skulle man finde kritikpunkter hvad angår produktets "3D Audio", falder PlayStation Platinum Wireless lidt igennem sammenlignet med konkurrenternes. Men på bang for the buck vinder PlayStation Platinum Wireless det tabte retur. Dette produkt kan findes til omkring 1100 kroner.

+ Lydkvalitet

+ Behagelige ørepuder

+ Kvalitet for pengene

+ Design



- Plastiske dele føles skrøbelige

- Surround kunne være bedre



Turtle Beach EarForce PX24



Endnu en gang lister vi et Turtle Beach headset i form af Turtle Beach EarForce PX24. Denne gang et budgetvenligt gamer headset, som til trods for prisen stadig performer tilfredsstillende. Turtle Beach EarForce PX24 gør et ret anstændigt stykke arbejde sammenlignet med de dyre modeller på markedet.

Selvom designet på Turtle Beach EarForce PX24 mest af alt er designet at plastikdele, er den generelle komfort faktisk forbavsende god, og den lave vægt gør det ret behageligt til langvarig brug.

På punkter som lyd og konfigurationsmuligheder, som betyder meget i det store billede - følger Ear Force PX24 ret godt med til prisen. Bassen kunne vel og mærke godt være bedre, som du finder i et mere high end headset, og diskanten er en smule tør i sammenligning med andre på dette prisniveau, og takket være en forstærker, der monteres mellem headsettet og PS4 kontrolleren, kan du øge basen, gå i Superhuman Hearing tilstand i FPS spil og endda nørkle med en virtuel surround sound effekt.

At finde sådanne funktioner og god lyd ned omkring 700 kroner, er faktisk imponerende.

+ Solid lydkvalitet

+ Mange indstillingsmuligheder

- Byggekvaliten kan virke afskrækkende





HyperX Cloud Revolver S





HyperX Cloud Revolver S er en af favoritterne på redaktionen. HyperX har velfortjent skabt sig en stærk position i pro-gaming communities gennem årene. Dets nyeste headset, Cloud Revolver S, tilføjer Dolby 7.1 Surround Sound til det allerede populære Cloud Revolver, uden at kræve, at du optager lån i banken for at købe det.

Cloud Revolver S leverer super godt på næsten alle parametre, især til prisen. Her nævner vi i flæng: dynamikken i lyden: dyb, rumlende bas og sprød, aldrig skinger diskant, der giver dig mulighed for at høre enhver lydeffekt i spil og du fordyber dig fuldstændigt i den atmosfære, der er skabt af musikken i spillet, og så er Dolby 7.1 Surround Sound kirsebærret på toppen, så du kan finde frem til indkommende fjender før de finder dig - især hvis du udforsker de utallige indstillingsmuligheder softwaren tilbyder. Et solidt high-end headset til en mellemklasse pris på omkring 1000 kroner.

+ Fabelagtig lyd

+ Dolby 7.1 Surround Sound

+ Let at konfigurere

- Ikke så robust fremstillet som andre

- Kan virke stort på små hoveder



Image credit:

HyperX, Turtle Beach, PlayStation,

Læs også: Valg af høretelefoner