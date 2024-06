BeQuiet klar med nye kabinetter på Computex

Traditionen tro havde BeQuiet nye kabinetter med på Computex i år. Deres nye Light Base serie er klar med en række interessante features med en høj grad af fleksibilitet.

7 jun. 2024 kl. 10:06 Af Kenneth Johansen

Light Base serien indeholder to kabinetter, hvor den primære forskel er størrelsen. Light Base serien indeholder Light Base 900 og Light Base 600, og det er som sagt størrelsen der adskiller dem. Så der er mere plads i det store Light Base 900, hvilket naturligvis betyder flere muligheder for køling som radiatorer osv.

Designet er et skridt væk fra det meget afdæmpede design som BeQuiet normalt er kendt for. Her er der mulighed for at "udstille" sine komponenter en del mere, hvilket også falder fint i tråd med at BeQuiet har skruet for for mængden af bling på deres øvrige produkter som køling osv.

En anden ting som BeQuiet er kendt for er den høje grad af fleksibilitet i deres high end kabinetter. Sidste år på Computex var det deres Dark Base Pro 901 der var i fokus, med mulighed for stor fleksibilitet. Det kom til udtryk i blandt andet muligheden for at rotere det indre design med et "inverted" layout.

Det er der også mulighed for med den nye Light Base serie, men løsningen er MEGET lettere. Hvor man i tidligere kabinetter fra BeQuiet skulle arbejde en del med de indre komponenter og flytte samt rotere interne elementer, så er Light Base serien lavet til at det hele kan klares uden behov for værktøj.

Kabinetterne er designet så de kan vendes og se godt ud på alle leder. For at rotere tingene skal man blot flytte fødderne som kan flyttes uden behov for værktøj.

Både Light Base 900 og 600 forventes at ramme markedet omkring september/oktober og begge to kommer i enten hvid eller sort.





Priserne er meldt ud som følger:

Light Base 900 DX (no fans):

Sort: 169.90 Euro Hvid: 179.90 Euro

Light Base 900 FX (4x Light Wings 140mm PWM - 3x Reverse Blade, 1x Regular)

Sort: 219.90 Euro Hvid: 229.90 Euro

Light Base 600 DX (no fans):

Sort: 139.90 Euro Hvid: 149.90 Euro

Light Base 600 LX (4x Light Wings LX 140mm PWM - 3x Reverse Blade, 1x Regular)

Sort: 174.90 Euro Hvid: 184.90 Euro





Light Base 900

Light Base 900 er det første PC-kabinet fra be quiet! med et "fisketank" eller "showcase" design. Med sit fuldt vinduede front- og sidepanel giver det en sømløs overgang og en imponerende udsigt til komponenterne inde i kabinettet.

Light Base-konceptet har ARGB-komponenter og vandkøling i tankerne og tilbyder nem inversion eller endda en bordlayout inden for få sekunder.

Højdepunkter:

Fuldt vinduede front- og sidepaneler for en imponerende panoramisk udsigt til alle dine PC-komponenter

Imponerende belysning fra alle vinkler med en massiv ARGB LED-strip 1,5m længde

Kan skiftes til inverteret eller horisontalt/plant layout på få sekunder takket være intuitiv håndtering 3 layouts: Venstre, højre og horisontal Fødder kan fjernes uden værktøj og klikkes på den nye bundside

Kun FX-version: 4 Light Wings 140mm PWM-ventilatorer for høj luftgennemstrømning og stille drift Inkluderede ventilatorer matcher farven på kabinettet (sort eller hvid) 3x Light Wings 140mm PWM med omvendte ventilatorblade på siden 1.300 rpm

For nem installation af radiatorer og ventilatorer uden for kabinettet kan beslagene i toppen og bunden fjernes hurtigt Ingen værktøj nødvendig for at fjerne rammerne

Radiatorunderstøttelse Plads til to 420mm radiatorer på samme tid Top og bund: Op til 360mm / 420mm Side: Op til 360mm / 280mm Bag: 120mm

Ventilatorunderstøttelse Top og bund: 3x 140mm / 3x 120mm Side: 3x 140mm / 120mm Bag: 1x 140mm / 1x 120mm

To-kammer design med skjult PSU, drev og kabler

2 ARGB- og ventilatorhubs med i alt 12 porte Total stik: 12x PWM, 12x ARGB

Understøttelse af E-ATX bundkort med bagside connector design (udover klassisk bundkort design) Understøttede formater: E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX Asus BTF MSI Project Zero Gigabyte Project Stealth

Avanceret VGA-holder, der forhindrer grafikkort i at hænge Fungerer i ethvert layout og med horisontal eller vertikal GPU-installation

HDD- og SSD-understøttelse 2x slots til HDD Cage 2 (antal inkluderede er endnu ikke besluttet) 2x 2,5” drev ud af boksen Maksimalt totalt: 2x HDD + 2x SSD eller 1x HDD + 4x SSD eller 6x SSD

State-of-the-art I/O-panel med ARGB-controller knap og USB 3.2 Gen 2 Type C Audio in og out ARGB-controller knap Reset knap 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2

Aftageligt støvfilter på alle luftstrømsider af kabinettet





Light Base 600

Light Base 600 er en mindre version af Light Base 900. Forskellene er som følger:

Light Base 600 er mindre, derfor understøttes kortere radiatorer

Light Wings LX-ventilatorer i stedet for Light Wings-ventilatorer (kun FX/LX-version)

Understøttelse af op til ATX-bundkort

Drevunderstøttelse 1x 3,5” drev og 2x 2,5” drev ud af boksen 1x slot til HDD Cage 2



