Cooler Master NR200P MAX

Vi har tidligere taget et kig på NR200P kabinettet fra Cooler Master her på Tweak. Det var helt klart et af de bedste SFF kabinetter som vi har haft på besøg længe. På trods af den lille størrelse på kun 18 liter var der stadig plads til stor hardware og solid ydelse. Nu har Cooler Master gjort det hele endnu lettere med deres NR200P MAX som er det samme kabinet som vi kender men nu i en samlet pakkeløsning med både strømforsyning og køling indbygget.

15 dec. 2021 kl. 10:56 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Specifikationerne på selve kabinettet er naturligvis ikke ret meget anderledes, end sidste gang vi kiggede på det. Nu er der dog også to stykker inkluderes hardware med i kassen, og det ændre naturligvis lidt på tingene.

EXTERIOR COLOR: Black / Grey

Black / Grey MATERIALS - EXTERIOR: SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic

SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic MATERIALS - LEFT SIDE PANEL: Tempered Glass x1, Steel x1

Tempered Glass x1, Steel x1 DIMENSIONS (L X W X H): 377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 361 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)

377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 361 x 185 x 274mm (excl. Protrusions) VOLUME: 18.30L

18.30L MOTHERBOARD SUPPORT: Mini-ITX, Max. size: 170 x 180mm

Mini-ITX, Max. size: 170 x 180mm EXPANSION SLOTS: 3

3 DRIVE BAYS - 5.25" ODD: 0

0 DRIVE BAYS - 3.5" HDD: 1 (Max. 2)

1 (Max. 2) DRIVE BAYS - 3.5" / 2.5" COMBO: 1

1 DRIVE BAYS - 2.5" SSD: 2 (Max. 3)

2 (Max. 3) I/O PANEL: 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic)

2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic) INCLUDED ACCESSORIES: 1x MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 50mm

1x MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 50mm INCLUDED CPU COOLING SOLUTION: 280mm radiator, 2 x 140mm SickleFlow PWM, Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block

280mm radiator, 2 x 140mm SickleFlow PWM, Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block INCLUDED POWER SUPPLY UNIT: V850 SFX GOLD 850 Watt

V850 SFX GOLD 850 Watt FAN SUPPORT - TOP: 2 x 120mm / 2 x 140mm

2 x 120mm / 2 x 140mm FAN SUPPORT - BOTTOM: 1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom), 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)

1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom), 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom) RADIATOR SUPPORT - TOP: 240mm / 280mm

240mm / 280mm CLEARANCES - CPU COOLER: 67mm

67mm CLEARANCES - POWER SUPPLY: 130mm

130mm CLEARANCES - GRAPHICS CARD: L: 336mm (incl. power connector), H: 160mm (incl. power connector), W: 75mm (triple slot)

L: 336mm (incl. power connector), H: 160mm (incl. power connector), W: 75mm (triple slot) DUST FILTERS: Bottom, Left, Right, Top Panels

Bottom, Left, Right, Top Panels POWER SUPPLY SUPPORT: SFX, SFX-L

SFX, SFX-L WARRANTY: 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)

2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery) SIZE: Mini ITX

For et kabinet i den her størrelse, så er der rigtigt gode muligheder. Oven i det som vi allerede kender fra NR200P får vi i MAX versionen også en 280 mm AIO løsning og en Cooler Master 850W gold rated SFX strømforsyning, sammen med den samme gode tilbehørspakke som i den normale version.









En tur rundt om NR200P MAX

Den ydre tur omkring NR200P Max ligner til forveksling det, som vi allerede har skiftet bekendtskab med. Det overrasker naturligvis ikke, da det er samme kabinet, som vi allerede har set på en gang tidligere.

Denne gang har vi dog modtaget den i en mørk grå farve i stedet for den hvide, som vi have på besøg sidst.

Det der er helt centralt i MAX versionen, kan vi se når vi kommer ind i kabinettet. Det er nemlig den inkluderede 280mm AIO køler og en 850W strømforsyning, som allerede er monteret i kabinettet når man modtager det.

Det er begge to versioner, som er specielt tilpassede NR200P kabinettet. Det betyder at kabler og slanger er kortere end man typisk ser det. Det er naturligvis for at forhindre unødigt fyld og besvær, når man skal have det hele på plads på lidt plads.

Helt som i tidligere er der også et godt udvalg af tilbehør med. Der er stadig mulighed for sidepaneler i enten ventileret stål eller hærdet glas, alt efter hvad man foretrækker til sit system. Begge dele er inkluderet i pakken, men dog kun en side i hærdet glas, hvilket også giver mest mening.

Inkluderet er også et PCIe Gen4 Riser kabel, hvis man ønsker at installere sit grafikkort lodret i kabinettet. Det er helt som de andre ting en speciel kort version, som er tilpasset brug i det lille NR200P kabinet.

I forhold til grafikkort er der plads til grafikkort, der kan fylde op til tre slots og med en længde på helt op til 336 mm. Det betød, at vi i vores sidste test kunne få plads til et RTX 2080 Super Gaming X Trio fra MSI, som bestemt ikke er et lille grafikkort.

En af årsagerne til, at vi kunne få et grafikkort i den størrelse klemt ind i NR200P, var den utroligt modulære opbygning af kabinettet. Det er naturligvis stadig gældende her i MAX versionen. Det betyder, at kabinettet kan skrues fra hinanden i ret mange dele, så det er let at komme til fra alle vinkler når man skal installere hardware.

I NR200P MAX versionen her er det hele dog allerede lettet en del, nu hvor strømforsyning og køleløsning er installeret lige ud af kassen.

Forrest i toppen har får vi en power og reset knap, et kombineret lyd og mikrofon stik og endeligt to USB 3.2 Gen. 1 Type A stik. En opdatering, som jeg gerne havde set på MAX versionen, var tilføjelsen af et Type C stik.

Fronten er lukket, men ellers er begge stålsider godt ventilerede på stort set hele siden, på samme måde som toppen og bunden af NR200P. Der er støvfiltre i både top, bund og siderne af kabinettet.

Byggekvaliteten og samlingen af NR200P er fortsat super solid og lækkert udført.





Installation

Næste trin er naturligvis at se, hvordan det var at bygge i NR200P MAX kabinettet. Jeg gik ind til opgaven med høje forventninger, baseret på mine tidligere oplevelser, med kabinettets tidligere versioner.

Heldigvis blev mine forventninger indfriet. Det letter unægtelig opgaven når både strømforsyning og køleløsning er premonteret. Kablerne fra strømforsyningen var også allerede trukket på plads, så for eksempel CPU stikkene til bundkortet var på plads i det rigtige hjørne.

Det kan naturligvis være, at der er nogen få personer derude der vil “føle sig snydt”, ved ikke at have glæden ved at gøre de ting selv. For mig er det dog kun en forbandet lækker bonus, at den slags lidt mindre sjove ting, allerede er på plads.

Det betød, at den mest besværlige del af hele installationen var monteringen af køleren. Det var dog en opgave der også var relativt hurtigt overstået, da radiator og blæsere jo allerede var på plads. Så det var kun selve kølehovedet der skulle monteres.

Da alle panelerne på front, sider og top er lige til at pille af, uden behov for værktøj, var det utroligt let at komme til hele vejen rundt. Jeg endte ikke med at få brug for det i dette tilfælde, men hvis man har behov for endnu mere plads kan også man også fjerne bunden, på samme måde om hele monteringen til grafikkortet kan tages ud. Alt det kræver dog at man begynder at fjerne skruer.

Hvis man virkeligt vil så kan NR200P MAX mere eller mindre skilles helt ned til sine enkeltdele. Det hele er skruet sammen med standard skruer og ikke nittet. Det betyder, at der er super gode muligheder for at lave mods eller tilpasse enkelte dele, hvis man har den slags planer.

Det var dog ikke målsætningen i denne omgang, så jeg holdte mig til et standard build. Samlet set tog installationen mig ikke mere end lige omkring 30 minutter, før systemet var oppe og køre.





Et samlet system

I en ret gennemsnitlig konfiguration, som den jeg har brugt her, med en Intel 8600K CPU og et RX Vega grafikkort er der stadig masser af plads i overskud. Jeg supplerede systemet med to 2,5” SSDer, som blev monteret i de dedikerede pladser, som er gemt bag frontpanelet. Der er dog også tænkt på alternativer, så man kan også montere ting til buret, der holder strømforsyningen eller til bunden af kabinettet. Hvor meget plads der er til det, vil dog afhænge af hvad man ellers klemmer ind af hardware.

En af de indtryk man står tilbage med, efter at have bygget i NR200P, er Cooler Masters sans for de små detaljer. Det er fx muligheden for fleksibel montering af lagerløsninger. Det kommer dog også til udtryk med en stor udskæring bag bundkortet. På den måde er der let og uhindret adgang til den M.2 plads, som mange moderne ITX bundkort har på bagsiden.





Test

Systemet bestod af en Intel 8600K CPU sammen med et RX Vega 64 grafikkort. Jeg testede systemet med et standard gaming load i spil som The Witcher 3 og Call of Duty: Modern Warfare, og sluttede af med en Superposition Stress Test.

Temperaturene toppede for CPUen på 58 grader, mens grafikkortet landede på 79 grader. Det betyder, at systemet under belastning havde temperaturer, som kan måle sig med et kabinet i fuld størrelse.

For et så lille kabinet er det temperaturer som jeg er helt tilfreds med. Temperaturene kunne endda blive lavere, hvis jeg gav blæserne frit løb på bekostning af noget mere larm.

Hvis I er interesserede kan I også læse vores anmeldelse af det normale NR200P kabinet. Her testede vi med en 240mm Cooler Master AIO og en noget større MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio grafikkort. Læs den anmeldelse lige her.





Pris

Prisen for Cooler Master NR200P MAX lander omkring 3199 kroner. Det er den pris Cooler master selv lister. Det er naturligvis et betydeligt spring i forhold til de ca. 700 kroner, som den almindelige version af NR200P pt. koster.

Her skal vi dog regne med i prisen, at der er en V850 SFX GOLD 850 Watt strømforsyning med sammen med en 280mm vandkøler. De to ting koster for sig selv omkring 700-1000 kroner hver, hvis man skal ud og købe dem for sig selv.

Det betyder dog også, at der med lidt hurtig hovedregning er en merpris ved at købe NR200P MAX, i forhold til at købe de enkelte dele separat og samle selv helt fra bunden.

Jeg synes det er fair at det koster lidt at Cooler Master har gjort noget af arbejdet for os, når strømforsyning og AIO er monteret og kablerne er trukket belejligt. Jeg synes dog, at en merpris på omkring 800 kroner måske lige er til en skarpe side. Det er dejligt bekvemt, men hvis man har styr på at installere hardware selv, så kunne de penge nok bruges bedre på at opgradere noget af den anden hardware i systemet.





Konklusion

Byggeoplevelsen i NR200P MAX har været en af de mest tilgængelige og tilfredsstillende jeg længe har haft i et SFF system. Det kan næsten ikke blive lettere end det er her, hvor en stor del af det kedelige arbejde er gjort for dig i forvejen.

Byggekvalitet og materialer er fortsat i top hele vejen igennem. Den meget modulære tilgang til kabinettet gør det utroligt let at arbejde med. Alle sider og dele af kabinettet kan pilles fra hinanden, hvis man har behov for at komme til i en skæv vinkel, eller bare hvis man har planer om at lave mods.

På trods af at være et lille kabinet, så er der plads til selv krævende high end hardware i NR200P MAX. På samme tid betyder den lille størrelse ikke, at ydelsen lider for kølingen i det lille kabinet kan godt måle sig med mange kabinetter i fuldt størrelse.

Den største anke med NR200P MAX er prisen, som ligger i den høje ende. Der er rigtigt godt tilbehør med i form af premonteret strømforsyning og AIO køler. Den samlede pris er dog stadig en god tand over, hvad det ville koste at købe delene for sig selv. Så hvis man er inkarneret selvbygger er det måske en bedre vej at gå.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et super solidt og velbygget kabinet, som har givet en dejlig byggeoplevelse. Det koster dog bare en anelse for meget i forhold til de enkeltdele som det er opbygget af.

Hvis Cooler Master havde lavet en skarpere pris på NR200P MAX kabinettet, havde det uden tvivl været et af de klart bedste SFF kabinetter jeg har skiftet bekendtskab med.





Godt:

Let byggeoplevelse

Super modulært

Gode byggekvalitet og materialer





Skidt:

Ingen USB Type C

Prisen er for høj