Fractal Design Torrent Compact: Test

I 2021 kom Fractal Design med et nyt kabinet, Torrent. Kabinettet bød på airflow, flot design og en lidt anderledes setup end hvad vi normalt ser. Her blev toppen brugt til ledninger og strømforsyning, hvor bunden kunne forsynes med blæsere.

9 feb. 2022 kl. 17:59 Af Berger DEL:

Da jeg har modtaget Torrent Compact inden den er blevet lanceret, har jeg fundet oplysningerne via reviewer guide til sendt fra Fractal Design.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 450 x 222 x 467 mm

450 x 222 x 467 mm Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

Metal, plastik og hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 3x 2.5” + 1x 3.5”

3x 2.5” + 1x 3.5” Maksimal PSU-længde: 210 mm

210 mm CPU-køler maksimal højde: 174 mm

174 mm Grafikkort maksimal længde: 368 mm

368 mm Farver: Sort og hvid

Sort og hvid PCI-slots: 7 (vertikal grafikkort montering, kræver ekstra udstyr)

Blæser support:

Front: 3x 120 / 2x 140 / 2x180 mm (2x180 mm inkluderet) Top: - Bag: 1x 120 mm Bund: 3x 120 / 2x 140 / 2x180 mm

Radiator support:

Front: Op til 280 / 360 mm

Op til 280 / 360 mm Top: -

- Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bundkort plade: Op til 240 / 280 mm

Har du tidligere læst vores test af Fractal Design Torrent.

Rundt om Fractal Design Torrent Compact

Torrent Compact minder utrolig meget om dens storebror, Torrent, som vi også har haft til test. Hvor det hele handler om at mindske pladsen, men beholde det design som Torrent kom med i sin tid. Torrent Compact kommer i sort, med både klart og mørkt glas på siderne og i en hvid model med klart glas.

Fronten byder på samme design, hvor vi i bunden har et lille Fractal logo, og ellers en stilfuld gitterfront. Vi kan også se at inde bagved gemmer sig et støvfilter, som sørger for at selvom denne optimeret front til airflow, ikke ender med at lade støvet komme ind til hardwaren.

Det er nemt at tage fronten af, som bygger på et kliksystem. Hvilket gør den nem at få af, selve støvfilteret sidder fast til fronten og kan derefter tages af, hvis den skal rengøres.

Kigger vi på toppen at kabinettet, har Torrent Compact indgange til lyd både ind og ud. Udover det har vi to USB 3.0 indgange, én USB-C samt en power knap og én reset knap.

Med sidepanelet fjernet, kan vi se hvad dette kompakte design byder på. Torrent byder på en lidt omvendt opbygning, hvor vi stadig har PSU i toppen. Selvom det er et kompakt design har de stadig fået gjort plads til to 180mm blæsere i fronten, og der er også plads til blæsere i bunden.

Torrent Compact kommer med Prisma AL-18 ARGB PWM blæsere. De kan gå fra 300-1200 RPM og har et airflow på op til 146.8 CFM. Nogle af de andre modeller kommer med Dynamic X2 GP-18 PWM, som ikke har RGB, men vil have større airflow på 153.7 CFM.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, hvor det er muligt at tilkøbe en vertikal PCI-ekspansion slots, hvis du ønsker at få dit grafikkort vertikalt.

Åbner vi op bagtil, har Torrent Compact monteret en lille hub, som gør det muligt at montere op til ni blæsere. Udover det er der plads til tre SSD 2.5 harddiske og gode muligheder for at fører kabler rundt på bagsiden.

På toppen har vi mulighed for at montere strømforsyning op til ATX størrelse. Udover det så er der også mulighed for at montere en harddisk 3.5 i toppen.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Med Torrent Compact får vi montage kit med, hvis vi ønsker at montere andre blæsere end 180mm, eller hvis vi ønsker at montere radiator til vandkøling i fronten. Udover det medfølger også en bracket til at aflaste grafikkortet, til sidst kommer en masse skruer og strips.

Strømforsyningen sættes ind fra toppen, og det er ikke behov for at skrue noget af fra selve kabinettet, for at kunne montere.

Torrent Compact understøtter ATX bundkort, og det er også tydeligt at se med montering af ATX bundkort, at der ikke er meget overskydende plads til andet. Torrent Compact har dog stadig plads til blæsere i bunden, selvom du monterer et ATX bundkort. Udover det er der stadig lavet huller til at kunne fører kablerne rundt til de korrekte steder.

Pris

Jeg har fået en prisliste fra Fractal Design som er følgende:

Black TG Dark Tint – 1128,- DKK

RGB Black TG Light Tint – 1277,- DKK

White TG Clear Tint – 1128,- DKK

Black Solid – 1050,- DKK

Ønsker du at se flere detaljer omkring Torrent Compact, kan du finde mere på Fractal Design’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Fractal Design har ikke valgt at gøre meget anderledes med Torrent Compact, hvilket også gør at den følger sin storebror meget på godt og ondt. Selvom det er et mindre kabinet, så har det stadig meget plads til at have monteret et ATX bundkort, og ikke skulle gå på kompromis med antal af blæsere. Det er også muligt at montere 360mm AIO i fronten eller 280mm AIO i bunden.



Kabinettet har stadig en lækker kvalitet og et flot design, som giver et godt airflow.

Jeg kan dog stadig godt være nervøs for valget omkring at have PSU i toppen og ingen muligheder for at kunne montere blæsere til at få den varme luft ud, hvor det afhænger af en blæser bagtil. Det var ikke sikkert, det ville have den største betydning på Torrent kabinettet, men nu er der mindre plads indvendigt, og kabinettet har derfor større påvirkning ved varmen.

Ved Torrent var jeg ikke begejstret ved valg af glas på bagsiden, og det er jeg stadigvæk ikke. Det samme gør sig gældende omkring, hvis du monterer blæsere i bunden af kabinettet, hvor du vil opleve ledningerne være meget synlige, her mangler jeg også en mere optimal løsning, til nemt at kunne få kablerne skjult væk, så det kan hele kan få et stilrent look som Torrent kabinettet fortjener. Torrent Compact byder som sagt på et identisk design i mindre format, og det virker synd at Fractal Design ikke har prøvet at optimere et produkt som startede godt ud, men bare gjort tallerken mindre.

Hvilket også gør at vi ender med samme score på 8 ud af 10 til Torrent Compact Fractal Design. Jeg mangler noget mere konkret på optimeringer på de små detaljer, fremfor bare at få serveret samme kabinet i en mindre størrelse. Der skal dog ikke være nogen tvivl om ideen bagved et mindre Torrent kabinet, som jeg mener giver rigtig god mening. Når det ikke er alle som ønsker et for stort kabinet, men derfor mangler Fractal Design at udvikle videre på det de har, og skabe et ligne, men bedre produkt.

Godt

God plads

Plads op til 360 mm radiator i front

Lækker kvalitet og design

Nem at adskille

Gode muligheder for kabelføring

Airflow optimeret

Støvfiltre i god kvalitet

Optimeret til vandkøling

Pris

Knap så godt

(Glas på bagsiden)

Ikke meget plads til kablerne

Mangler flere blæsere til at blæse luft ud

Mangler noget til at skjule kablerne fra blæserne i bunden

Score: 8