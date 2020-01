AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-12-18 11:02

Riotoro CR1088 - ATX kabinet i kompakt format

Vi fortsætter vores lille stime af kabinet tests, med endnu en af slagsen. Denne gang er det Riotoro som vi har besøg af på testbænken, nærmere betegnet deres CR1088 kabinet. Tilbage i 2017 så vi på forgængeren af dette kabinet, kaldet CR1080 – så det skal blive spændende at se hvad Riotoro har gjort anderledes siden da. Som altid skal vi igennem kabinettet udvendigt, indvendigt og have monteret noget hardware inden vi rammer konklusionen. Lad os starte ud med de tekniske detaljer nedenfor.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Riotoros hjemmeside, fandt jeg lidt informationer på CR1088 kabinettet til jer, samt et billede der kort forklarer hvad der kan være i de to separate kamre som kabinettet er udstyret med. Nedenfor er detaljerne listet op:

Type: Midi/Cube kabinet

Garanti: 3 år

Vægt: 3.9 kilo

Dimensioner: 394 x 230.2 x 360 mm

Bundkort support: ATX / Micro ATX / Mini ITX

PCI-slots: 7

RGB-lys: Ja, i fronten, logo og omkring I/O panelet i toppen

Grafikkort længde max: 300 mm

CPU-køler højde max: 122 mm

PSU-størrelse max: 175 x 150 x 85 mm

Harddiskpladser: 2x3.5” + 1x2.5”

En tur rundt om Riotoro CR1088 Prism

Lad os få kastet det første blik på Riotoro kabinettet herunder. For dem af jer der læste min test af CR1080 kabinettet tilbage i 2017, vil en stor af del af det i ser nedenfor nok vække nogle minder frem. Udefra er designet nemlig stort set det samme. Kun fronten har fået et gevaldigt ansigtsløft, men selve ”kassen” er den samme som vi kender – i hvert fald på ydersiden. Eftersom at det indre design er vendt på hovedet, betyder det at vi finder sideruden på den højre side, som er i plexiglas, intet hærdet glas her desværre.

På den venstre side, hvor vi ellers normalt finder vinduet, finder vi på CR1088 et metalpanel, med et stort område med ventilation. Præcis som på sin forgænger, er dette område af ventilation til indsugningen for strømforsyningen. Dette giver meget mere meningen når vi fortsætter vores tur indenfor i kabinettet senere. Men inden da, skal vi lige hele vejen rundt om det ydre design først.

Vi fortsætter op i toppen helt ude mod frontpanelet. Her finder vi I/O panelet monteret, som består af både en power og reset knap. Derudover er der også lyd ind/ud, samt to USB 3.0 porte. Sidst men ikke mindst finder vi også en dedikeret RGB-knap, som gør det muligt at skifte farve på det integrerede lys, ved et tryk på en knap. CR1088 understøtter desuden også kontrol via bundkort, såfremt dette har et normalt 12V RGB-stik.

Tager man fat i fronten og giver et lille ryk, popper frontpanelet let af – men hver her opmærksom på ikke at trække for meget til. Der er nemlig en lang række af kabler, som er fastgjorte til frontpanelet, hvilket også betyder at det ikke kan trækkes særlig langt ud fra selve kabinettet. På billedet nedenfor er det drejet så langt ud som muligt, hvilket dog stadig giver en plads til at skifte blæsere i fronten eller montere en radiator.

Hvis vi fortsætter om til bagenden på CR1088, finder vi her et noget anderledes layout end vi er vandt til. På grund af den meget kompakte størrelse som kabinettet har, betyder det at Riotoro som nævnt har vendt bundkortet på hovedet. Men derudover er strømforsyningen også vendt 90 grader, og monteres på siden. Til højre finder vi derfor et hul til denne, samt ventilation i toppen hvor harddiskene monteres. I venstre side finder vi øverst de syv PCI-slots og nederst hullet til bundkort I/O panelet og plads til en 80 mm blæser. Hvis du er lidt forvirret nu, så bare rolig – det giver mere mening når vi kommer indenfor og får hardwaren monteret.

I bunden på kabinettet finder vi fire plastikfødder monteret. Normalt ser vi gummi monteret på disse for at minimere vibrationer i at blive sendt videre, men de er sparet væk her. Dette syntes jeg er lidt for dårligt, prisen på kabinettet taget i betragtning. Vi finder dog plads til at montere op til to 120 mm blæsere hernede i bunden, så dette er et plus. Det medfølgende magnetiske støvfilter var dog fløjet lidt rundt under transporten af vores kabinet, så dette var endt i fronten og er derfor ikke på billedet nedenfor.

Lad os få afmonteret de to sidepaneler og tage et kig indenfor i CR1088 kabinettet, for at se hvad eller om Riotoro overhovedet har ændret noget. Vi har stadig med de samme to kamre at gøre, hvor vi i det ene kan montere bundkort samt grafikkort. Dette kammer har desuden direkte forbindelse til den medfølgende 120 mm blæser der er monteret i fronten, så man har airflow hen over sine komponenter – præcis som på forgængeren CR1080.

Nedenfor ser vi faktisk toppen af kabinettet, skudt nedefra, selvom det kan være lidt forvirrende. Vi finder et stort område med ventilation i toppen som også er dækket af et magnetisk støvfilter, men ingen mulighed for blæser montering her. Det er lækkert at se at Riotoro har inkluderet støvfiltre alle steder, for at holde støv ude så godt som muligt. En ting der dog ikke er så lækkert, er at de fem ud af de syv PCI-covers som skal brækkes af. Dette er jeg en stor modstander af, da man på den måde ikke kan genbruge disse, og kan ende med store huller bag i computeren, hvis man skifter bundkort eller lignende. Så mange ekstra kroner kan den genanvendelige altså ikke koste ekstra?

I bunden, finder vi som nævnt lidt tidligere, plads til et par blæsere. Her skal du dog være opmærksom på hvor vidt du kommer i konflikt med køleprofilerne og RAM på dit bundkort, da dette kan være tilfældet ved nogle mere highend modeller. Vi kan også se de to kabelføringshuller i bunden, samt de to større ude i siden hvor 24-pin ATX og PCI-Express stikkene for eksempel kan trækkes.

Et sidste billede af det første kammer, inden vi fortsætter omme på bagsiden. Støvfilteret på billedet nedenfor er til bunden, og skal vel sådan set monteres udvendigt, hvis man installerer blæsere? Jeg troede i første omgang at dette filter var til fronten, men der passede det ikke korrekt i, og der er filter indbygget i frontpanelet – så det gav heller ikke mening. Tilbage til emnet. Du har mulighed for at montere op til to 120 mm blæsere eller en 240 mm radiator i fronten. Bemærk dog at dette stjæler plads i forhold til længden på det grafikkort du vælger at bruge, samt delvist lukker for kabelføringshullerne.

Med kabinettet vendt 180 grader, kan vi nu tage et kig på det andet kammer, hvor resten af komponenterne skal monteres. Set på billedet nedenfor, skal strømforsyningen monteres nederst til venstre, mens at harddiskene skal i toppen. Området nede i højre hjørne er sådan set frit til overskydende kabler.

Ved at løsne tre tommelskruer, kan hele harddiskbeslaget afmonteres så man har masser af plads at arbejde på inde i CR1088, på trods af den kompakte størrelse. På dette beslag kan der monteres to 3.5” og en 2.5” harddiske, og det er sådan set hele formålet med beslaget vist nedenfor.

Bagved beslaget finder vi en masse kabler, som løber op til et tyndt plastikskjold, mærket med CR1280FX.

Skruer man den enkelte skrue ud, og vipper skjoldet op, kommer der et print til syne. Dette er en kombination af RGB og blæser-HUB. Der er mulighed for at tilslutte op til yderligere fire blæsere, samt fire RGB-ting. Bemærk dog at disse RGB-stik ikke benytter nogen standard, og derfor reelt set ikke kan bruges til andre ting end hvad Riotoro selv laver. Jeg kunne forestille mig at dette print bruges til en lang række af deres andre kabinetter også. Ikke desto mindre er det dog rart at have ét sted at tilslutte sine blæsere. Med det sagt, er det blevet tid til at få smidt noget hardware i CR1088 kabinettet.

Montering af hardware

Som altid i dette afsnit, starter vi ud med at få harddiskene smidt i kabinettet. For en gangs skyld, var det ikke nødvendigt at finde skruetrækkeren frem til denne opgave. Hvad end du monterer 3.5” eller 2.5” diske i CR1088 kabinettet, kan dette klares ved at klikke dem i skufferne, og derefter ned i beslaget – smart. Det eneste punkt hvor en skruetrækker kunne komme på tale, er når de tre tommelskruer skal skrues i kabinettet igen og beslaget fastgøres.

Strømforsyningen monteres som nævnt på siden i kabinettet her, hvilket gør at Riotoro har kunne gøre det så kompakt som de har. Takket være det åbne design på bagsiden, betyder det også at du ikke er tvunget til at montere alle dine modulære kabler, inden strømforsyningen ryger i kabinettet. Her har du faktisk plads til at ordne dette efterfølgende, hvis det skulle være. Jeg vil dog anbefale dig at trække EPS-kablet (CPU-strømmen) som nævnt tidligere, da strømforsyningen simpelthen sidder lige over det kabelføringshul og du ellers kan få problemer på dette punkt.

Installationen af hardwaren foregik ganske smertefrit, og var ganske lige til – på trods af det meget kompakte design. Der er oceaner af plads i overskud i kammeret til venstre, således at overskydende kabler fra strømforsyningen kan smides her, uden at man behøver at foretage sig yderligere. Men lad os vende kabinettet om, og tage et kig på den lidt mere spændende side.

Nedenfor ser vi det færdige resultat med gang i RGB-lyset i fronten. Med et normalt ATX bundkort og fuldvoksent grafikkort er CR1088 kabinettet godt fyldt op, men der er stadig OK med plads at arbejde med i bunden. Toppen og fronten er dog en anden sag. Du skal være meget opmærksom på størrelsen på dit grafikkort, hvis du ønsker radiator monteret i fronten – du kan meget hurtigt komme i pladsproblemer, selvom Riotoro skriver at der er plads til 300 mm grafikkort. Her er der nemlig ikke taget højde for en eventuel radiator.

Som nævnt tidligere, har du mulighed for at montere blæsere i bunden af kabinettet. Men jeg vil nok nærmere kalde dette for en enkelt blæser. Da langt de fleste bundkort har 8-pin CPU-strømstikket monteret oppe i venstre hjørne, som nu er nede i højre (bundkortet vender på hovedet), betyder det at du kommer i konflikt med dette ret let. Se blot på billedet herunder, her er der ikke plads til en blæser længst til højre i bunden.

Riotoro viser billeder på deres hjemmeside, hvor der er to grafikkort monteret i CR1088 kabinettet. Her vil jeg dog gøre opmærksom på at du IKKE har plads til større kort i de øverste slots (nederste slots på bundkortet) hvis du ønsker sidepanelet skal kunne monteres. Der er en bule på plexiglaspladen, men denne dækker kun de første fire slots, og de sidste må altså derfor ikke gå ud over de 122 mm som der er ud til glasset inden bulen.

Det var sådan set hele turen rundt om Riotoro CR1088 kabinettet. Nedenfor ser vi et billede af det færdige system, med RGB-lyset sat til hvid farve. Som vi kan se er RGB-hvid ikke rigtig hvid, og sådan vil det aldrig være. Med det sagt er lyset dog flot jævnt, og dækker både hele vejen rundt om frontpanelet, stikkene på toppen, samt Riotoro logoet som også er i fronten.

Vi tager lige et par hurtige billeder mere af RGB-lyset med gang i, inden vi springer videre til en hurtig snak om prisen og runder af med konklusionen nedenfor, enjoy.

Pris

I skrivende stund d. 17/12 2019 kan Riotoro CR1088 kabinettet findes på nettet til omkring 600,- DKK, hvilket er et sted i midten når vi snakker miditower / ATX-kabinetter. Jeg vil dog sige at der er mange andre kabinetter jeg personligt ville overveje, inden at valget faldt på CR1088. Det der taler for kabinettet, og som man nok også betaler en del for, er det kompakte design og layout med to separate kamre. Vi kommer dog ikke udenom at der findes andre kabinetter til lignende pris som er bedre bygget og tilbyder flere features og bedre køling. Som for eksempel GamerStorm Macube 310P som jeg har testet for nyligt.

Ønsker du alle detaljerne på CR1088 kabinettet fra Riotoro selv, kan du give deres hjemmeside i et besøg. Klik blot HER og bliv sendt direkte til deres hjemmeside med alle informationer.

Konklusion

På mange punkter er der ikke meget nyt under solen ved CR1088 kabinettet, kontra CR1080 som jeg anmeldte tilbage i 2017. Vi har stadig med den samme lille og kompakte kasse at gøre, som faktisk er et af de store plusser. Måden hvorpå pladsen er udnyttet er ret imponerende, og jeg kan ikke mindes at have set noget andet kabinet i denne størrelse, som har plads til et fuld størrelse ATX bundkort sammen med et seriøst grafikkort oven i hatten, og dette er selvom jeg har testet mange kabinetter siden 2017. Hvad angår størrelsen er de to kabinetter helt identiske, hvilket er en rigtig god ting. De to separate kamre fungerer godt, og med strømforsyningen monteret på siden, er der blevet plads til en normal ATX-model, sammen med to 3.5” og to 2.5” harddiske – intet negativt at sige her. Vi finder desuden også en RGB/blæser-HUB monteret i det bagerste kammer, hvilket gør det muligt at tilslutte blæsere og mere RGB-lys, og styre lyset via understøttede bundkort.

Som på sin forgænger, er der desværre også en række ting som stadig irriterer mig og som jeg mener burde være anderledes. Der er stadig det samme problem, hvor radiatorer i fronten blokerer for kabelhullerne, og det samme gælder når strømforsyningen monteres. Det er derfor en god ide at trække sit EPS-kabel (CPU-strøm) inden strømforsyningen monteres i kabinettet. Fem ud af de syv PCI-covers skal også brækkes af og kan ikke genbruges, og byggekvaliteten overall syntes jeg stadig heller ikke matcher et kabinet til 600,- DKK. Havde prisen været 4-500 er vi nede i budgetsegmentet som ville give mere mening. Med CR1088 får man ikke noget ekstra lir som hærdet glas, eller lækre materialer. Det er uden tvivl den kompakte størrelse og anderledes design der koster her.

En velkommen ting er dog det nye værktøjsfire monteringssystem til harddiske, som er godt implementeret. Der er støvfilte alle tænkelige steder og så er der selvfølgelig smidt en omgang RGB i kabinettet, for at få det op til 2019 standard. Det betyder en stor RGB-stribe hele vejen rundt om fronten, I/O panelet på toppen, samt Riotoro logoet på fronten også. Dette lys er godt implementeret og ser godt ud, hvis man er til den slags. Overall lander vi på en samlet score på 7/10 for CR1088 kabinettet fra Riotoro. Der er lavet en række gode forbedringer kontra den gamle udgave, men der er stadig plads til flere i min optik.

Godt

Kompakt og anderledes design

Delt i to kamre

Frontpanel med RGB-lys

Smart harddisk montering

Fin plads til kabler og hardware

Begrænset radiator/blæser support

Magnetiske støvfiltre i bund, top og side

Knap så godt

Byggekvaliteten kunne være bedre

PCI-covers skal brækkes af (5 ud af 7)

Kabelføringsmulighederne kunne være bedre

Bulen i glasset dækker stadig ikke alle PCI-slots

Score: 7