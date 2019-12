AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-26 10:25:59

AMD’s StoreMI teknologi sætter mere fart på Intels Optane

En ny video er dukket op, som gennemgår AMD’s StoreMI teknologi, og viser noget nær optimal udnyttelse af Intels Optane teknologi.

Da vi første gang blev præsenteret for Ryzen 2000 series, fik vi kun en flygtig omtale af X470 baseret chipsets også bragte AMD StoreMI teknologi softwaren med sig. En teknologi der muliggør en kombination af en SSD og en pladeharddisk, hvor teknologien drager nytte af den hurtigste disk i systemet som hovedmotor, og pladedisken som hovedlager.



AMD forklarer i videoen, at StoreMI teknologien også tilbydes gratis til Threadripper processorer.

Som det fremgår i videoen, noget nær lover AMD, at denne kombination giver performance som en SSD ved at drage nytte af "advanced machine intelligence, virtualization and automated tiering to analyze the data blocks that are most often accessed, and actually move those blocks to the fastest storage tier"



Der bliver mulighed for at kombinere op til en 256GB SSD (NVMe eller SATA), med hvilken som helst størrelse harddisk, og skulle du tilmed have RAM i overskud, kan du yderligere skabe et 2GB DRAM cache lager oveni.



StoreMI teknologien tilbyder ligeledes at kunne skabe et bootable eller non-bootable virtual drive.

Wendell fra Level1Techs gennemgår også forskellen mellem teknologier som lagdelt lagring og caching.



Omtalte Wendell går så langt, at han mener AMD har skabt en bedre løsning end folkene bag Optane.