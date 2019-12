AUTHOR : Lars

HyperX PulseFire FPS gaming musen skal tage kampen mod konkurrenterne

Nu får Razer Lancehead følgeskab af et product i samme boldgade. Det handler om annonceringen fra Kingston HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse, der til en pris på 449 DKK sætter HyperX på landkortet over potente gaming mus klar til at indtage eSports folket.



Pulsefire FPS er designet med en PixArt 3310 optisk sensor, og med mulighed for at indstille DPI mellem 400/800/1,600/3,200. Den nye Kingston HyperX Pulsefire FPS Gaming kommer ikke sammen med en dedikeret software, hvilket basalt set betyder indstillingerne skal foretages på selve gaming musen, og dermed en gamer mus i ren plug and play stil.

Med fokus på blandt andet ergonomi, er Kingston HyperX Pulsefire designet med 6 knapper samt en DPI switcher, og knapperne er udviklet med brug af en Omron switch, som skulle kunne magte helt op til 200 millioner klik, som vist dækker de første par timer med hardcore gaming.



Under gamer musen, har Kingston Hyper X valgt et design med store ”fødder”, som producenten kalder for ”skates” som i sidste ende er planlagt til at kunne give et bedre glide på gaming musen fra HyperX.



Siderne på Pulsefire FPS, er designet med et “no-slip” greb, som musen ikke smutter ud af hånden på dig i kampens hede, og selve udformningen sender tankerne i retning af konkurrenten Razer og deres Razer Mamba?



Med en vægt på 95g uden kabel og 120 g med kabel, er den bestemt I den lette ende, som for nogen måske er en anke man skal have med i tankerne inden man hopper på.

Med lanceringen af Kingston HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse fuldender producenten også med et mere eller mindre matchende tastatur og gaming mus sæt, når man tager deres Kingston HyperX Alloy FPS Keyboard i betragtning.

