AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-03-10 06:33:00

Synology Disk Station DS116

Med flere og flere online enheder i hjemmet med ønske om adgang til medier, billeder og andet kan en netværksharddisk aka NAS være vejen frem til at lette opgaven med at dele medier osv. imellem alle hjemmets enheder. I dag kigger vi på DS116 fra Synology, der sigter efter at give os en prisvenlig NAS og leverer tilfredsstillende funktionalitet.

Der findes et hav af forskellige muligheder for netværksharddiske, og derfor kan det være en svær opgave at gennemskue, hvilken man skal gå efter. Kravene til hvad de skal kunne tilbyde af funktioner, kan naturligvis også varierer meget, men i langt de fleste tilfælde til en alm. husstand, kan en NAS rent faktisk handles for en ganske beskedent budget.

Hvor fårene skilles fra bukkens i vores optik, er uden tvivl på interface delen. Hvis man vil ramme et stort publikum, som måske ikke har den fornødne IT viden, så skal det være nemt at bruge en NAS, og her har Synology bestemt fat i den lange ende med deres DSM software. Alt går som en leg, og selv den mest ukyndige bruger kan manøvrere rundt uden at få sved på panden.



I dag tager vi et kig på Disk Station DS116 fra Synology, som sigter efter at være en simpel og prisvenlig NAS, som dog stadig kan tilbyde et væld af funktioner, hvis man har behov for det.

Specifikationer på Synology Disk Station DS116:



Processor:



CPU-model: Marvell Armada 385 88F6820

CPU-arkitektur: 32-bit

CPU-frekvens: Dual Core 1.8 GHz



Hukommelse

Systemhukommelse: 1 GB DDR3



Lager

Drevrum: 1

Kompatibel drevtype* (Se alle understøttede drive)

3.5" SATA III / SATA II Harddisk

2.5" SATA III / SATA II Harddisk (med valgfri 2.5" diskholder)

2.5" SATA III / SATA II SSD (med valgfri 2.5" diskholder)

Maksimal intern rå kapacitet: 10 TB (10 TB HDD x 1) (Kapacitet kan variere efter RAID-type)

Maksimal størrelse på enkelt volumen: 16 TB

Eksterne porte: USB 3.0-port x2



Filsystem

Interne drev: EXT4

Eksterne drev: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+*, exFAT*



Noter

HFS+ er skrivebeskyttet, maks. 2 TB diskenhedsstørrelse.

exFAT Access købes separat i Pakkecenter.



Dimensioner

Størrelse (Højde x Bredde x Dybde): 166 mm x 71 mm x 224 mm

Vægt:0.7 kg



Konklusion:

Synology Disk Station DS116 rammer ret godt de mål som Synology har sat sig. Synology Disk Station DS116 lander på et rigtigt prisniveau, men formår stadig at tilbyde en lang række gode funktionaliteter. Så længe man ikke har brug for den ekstra sikkerhed i RAID opsætning, så er fremsendt DS116 et rigtigt godt bud på en prisvenlig NAS.

Styresystemet på Disk Station DS116 er nemt at gå til, og byder på mange brugbare funktioner, som kan bruges af selv den uøvret bruger. Godt bygget hardware, hvor der er tænkt over detaljerne.





Brugerfladen på Synologys DSM styresystem er utrolig let at gå til, og med deres QuickConnect opsætning gør det hele processen med at tilgå DS116, når du er væk hjemmefra, til det letteste jeg har prøvet til dato. Det er softwaren der, der gør DS116 til et sikkert valg. Synology har lavet et solidt styresystem, og kombineret med en række stærke apps til iOS og Android.



DS116 leverer en stærk løsning til en fornuftig pris, og er bestemt værd at kigge nærmere på. Hvis man gerne vil have mulighed for RAID sikkerheden, så kan man tage skridtet op og kigge på DiskStation DS216 til ca. 1000 kr. mere. Selvom der ikke sker det helt store mellem hver model, og så er der alligevel små detaljer, der bliver forfinet på både interface og konstruktion.



Godt:

Let opsætning

Brugervenlig DSM software

Let og problemfri tilgang udefra



Knap så godt:

Ingen klager



Conclusion:

The DS116 hits the goals set by Synology really well. It’s at a reasonable price point but still offering a lot of functions and options in the setup. As long as you can get by without the extra security featured with a RAID setup the DS116 is a good option.



The user interface with the Synology DSM software is really easy to work with, and the QuickConnect option takes all the hassle out of getting access to your NAS when you’re out and about, and it’s the easiest setup I’ve tried so far. The DSM software is one of the stongest point here. Synology has made a solid operation system with DSM and paired it up with a line of great apps for iOS and Android.



DS116 is a strong option, at a reasonable price, and is definitely worth checking out. If you want the RAID option Synology gives you this option with the DS216 at about 1000 DKK on top..



Good:

Easy setup

Great user friendly DSM software

Easy and hassle free external access



Not so good:

No complaints