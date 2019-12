AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-05 13:36:02

AMD Ryzen Threadripper 2000 retail eksemplarerne smiler til kameraet + unboxing

Videocardz er igen uge med informationer om kommende AMD Ryzen Threadripper 2000, og denne gang med formodet billeder af AMD Ryzen Threadripper 2000 indpakningen.

Kort tid før officiel release af AMD’s nye 2nd gen Ryzen Threadripper 2000-series, er nye billeder af indpakningen dukket op sammen med unboxing af Threadripper 2990WX CPU’en.



Det er ganske forventet, at vi ser disse former for præ-releases dukke op, og den næste tid vil nettet drukne i test, artikler og nyheder om Threadripper 2990WX og resten af AMD’s nye 2nd gen Ryzen Threadripper 2000-series. Denne gang kom Videocardz.com altså blandt de første.



Sammenlignet med første launch af TR1, er TR2 iklædt et andet ydre, når det kommer til selve indpakningen.



På bagsiden af 2nd gen Ryzen Threadripper kassen, finder vi blandt andet deres nye slogan slogan "unlocked, unrestrained, uncompromising”

Udover fremviste indpakning, er der også dukket en full video unboxing af flagskibet, 32-core Ryzen Threadripper 2990WX op via IXBT. Videoen var hurtig taget ned igen – sikket grundet heftig jagt fra producentens side. Men det er åbenbart lykkede Videocardz at skaffe screenshots fra videoen.



Det forlyder, altså vi er på rygteplan, at testpersonen var i besiddelse af to samples, 16-core Threadripper 2950x samt en 32-core Threadripper 2990WX. Hertil en dummie CPU til showcasing.



Vi forsøger at følge med hypen de næste dage op til release af 2nd gen Ryzen Threadripper 2000-series.