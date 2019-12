AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-26 18:59:51

Computex 2019: Intel Core i9-9900KS CPU annonceret med 5 GHz Turbo på alle 8 Cores

Intel Core i9-9900KS CPU annonceret med 5 GHz Turbo over alle otte 8 Cores – Ice Lake Gen 11 GPU benchmarks frigivet, som efter signende skulle være hurtigere end en AMD Vega 10 iGPU.

Der er for alvor gang i processor og grafikkorts krigen mellem de tunge drenge i klasse, og konsumer markedet sluger herlighederne rådt og uforsødet.



Intel har lige droppet to store nyhedsbomber forud for deres officielle Computex 2019 keynote i morgen. Nyhederne indeholder prwview af deres kommende Core i9-9900KS processor og grafik performance benchmarks for deres Gen 11 GPU, som vil blive præsenteret på 10nm Ice Lake processorer.



Intel Core i9-9900KS bliver dermed seneste release i 9th Generation desktop lineup, og på overfladen ligner seneste annoncering meget Core i9-9900K, men er en specialudgavevariant.

Vi tilbydes op til 5 GHz turbo på tværs af alle 8 kerner i stedet for 1 kerne på Core i9-9900K. CPU'en har stadig de samme 8 kerner, 16 tråde sammen med 16 MB L3 cache, en GT2 grafikchip og den samme loddede IHS, som vi så på 9900K. Hurtigere clock hastigheder ville helt sikkert resultere i lidt højere strømforbrug, så selvom Intel noteret en95W (base frekvens), ville de faktiske TDP tal være meget højt.



Det lader til, at det bliver en årlig begivenhed af Intel med omtale specialudgaver. Sidste år offentliggjorde Intel en meddelelse om deres Core i7-8086K Anniversary Edition, som var en særlig variant af i7-8700K med højere clock hastigheder. Core i7-8086K havde også 5 GHz turbo, men på en enkelt kerne ud af seks på Die. Processoren blev prissat til 425 US $ ved lancering, som var et lille bump over Core i7-8700K. Intel har ikke kommenteret på prisen for Core i9-9900KS eller officiel startdato, men de sidste data vil sikkert være på menuen i morgen.



“New special edition desktop gaming processor: Intel previewed the 9th Gen Intel Core i9-9900KS special edition processor, the first to feature all 8 cores running at a turbo frequency of 5.0 GHz, making the world’s best gaming desktop processor even better.



Intel also showcased how the company is optimizing ultimate real-world performance on the most popular games running on Intel processors with both hardware and software innovations. Through the years, Intel has optimized hundreds of games by working with hundreds of thousands game developers”



via Intel



Det bliver interessant at se prislejet og endnu vigtigere – strømforbruget. Core i9-9900K er strømkrævende, og det samme med genereringen af varme.



Intel løfter sløret for 10nm Ice Lake Gen 11 Graphics Performance benchmarks



I samme omgang fik Intel annonceret deres nyeste Gen 11 grafik til 10nm Ice Lake processorer, og her til fremviser Intel også nogle flere grafik performance tal for deres 15W og 25W Ice Lake processorer versus deres egne 15W og og konkurrentens 25W Ryzen CPU'er.



Den første sammenligning blev lavet med Whiskey Lake-U 15W-serien, hvor Ice Lake-U fører op til 2,08% i forskellige spil testet. Sammenlignet med en 25W AMD Ryzen 7 3700 CPU, leverer 25W Ice Lake-U op til 1,16 x bedre ydeevne i forhold til den Vega-baserede iGPU på Ryzen 7 3700.

“Ice Lake providing mobile graphics boost: As unveiled early this month during the Investor Meeting, the company will begin shipping its first volume 10nm processor, a mobile PC product code-named “Ice Lake.” Intel’s new Gen11 graphics engine in Ice Lake is enabling the industry’s first integrated GPU to incorporate variable rate shading capability by applying variable processing power to different areas of the scene to improve rendering performance. In addition, across a number of popular games, including CS:GO, Rainbow Six Siege and Total War: Three Kingdoms, Gen 11 graphics are expected to nearly double the performance compared with Intel Gen 9 graphics, for stunning visual experiences on the go.”



via Intel



Intel viser også fordelene ved VRS (Variable Rate Shading) på Gen 11 grafik, som potentielt giver en 1,32x boost i VRMark versus AMDs Ryzen 7 3700)



Chippen forventes at have ca. 2x grafik ydeevne, 2,5-3X Artificial Intelligence performance, 2x video encoder og 3x trådløse hastigheder i forhold til eksisterende Coffee Lake Refresh-baserede processorer.



Forvent flere detaljer i morgen på Intels Computex 2019 keynote.

Kilde & Billeder

Intel, anandtech