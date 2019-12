AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-12 20:35:47

[CES 2018] HTC klar med ny smartphone-lancering

HTC er en af de virksomheder, der ikke havde planlagt at bruge Consumer Electronics Show 2018 til at lancere en eller flere nye smartphones. Det har man sine egne events til.

HTC er på nippet til at løfte sløret for deres helt nye smartphone. Den går under navnet HTC U11 EYEs.

Dette fremgår af et opslag på Weibo, som angiver, at HTC har inviteret kinesiske medier med til et større event den 15. januar.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, at eventet vil blive brugt på at lancere HTC U11 EYEs. Det synes dog ganske oplagt.

HTC U11 EYEs ankommer med et Qualcomm Snapdragon 652 chipset, 4GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Der er derudover blevet gjort plads til monteringen af et FHD+ display og et 3,930mAh-batteri.

