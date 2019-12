AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-12 00:14:28

[CES 2018] Huawei Mate 10 Pro bliver tilgængelig i Microsoft Store

Microsoft producerer ikke længere sine egne smartphones, men hjælper gerne til med at sælge andres. Nu skal Microsoft forsøge at sælge Huawei Mate 10 Pro.

Huawei annoncerede for et par dage siden, at man havde planer om at udgive Huawei Mate 10 Pro på det amerikanske smartphone-marked.

Huawei Mate 10 Pro koster 799 dollars og vil blandt andet blive gjort tilgængelig i Microsoft Store.

Microsoft Store sælger allerede på nuværende tidspunkt flere forskellige Android-smartphones – heriblandt Samsung Galaxy S8.

Interesserede kunder vil fra og med den 18. februar kunne købe Huawei Mate 10 Pro i Microsoft Store.

Spændende bliver det at se, hvor godt salget kommer til at gå. Huawei er dog i løbet af de seneste par år gået hen og blevet et mere og mere populært smartphone-valg hos Android-køberne.

