AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-24 15:37:03

Huawei finder display-partner til ny foldelig smartphone

BOE har fået æren af at fremstille det display, der skal påføres den nye foldelige smartphone fra Huawei.

BOE har fået æren af at fremstille det display, der skal påføres den nye foldelige smartphone fra Huawei.

Huawei har brugt det sidste stykke tid på at lede efter en display-partner til en ny foldelig smartphone, som man drømmer om at lancere.

Nu er Huawei så endelig færdig med at lede, da man har indgået en aftale med den kinesiske display-producent BOE.

De to virksomheder har helt præcist indgået en samarbejdsaftale, hvori BOE har fået til opgave at fremstille det nye display, som kommer til at have en størrelse på 8 tommer.

Det står endnu ikke klart, hvornår vi kan forvente at se den nye foldelige smartphone fra Huawei lande på butikshylderne.

Én ting er dog sikkert. Den skal blandt andet forsøge at konkurrere med den længe ventede foldelige smartphone fra Samsung, som er sat til at blive lanceret før februar 2019.