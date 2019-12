AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-25 10:17:38

Huaweis Mate X foldbare telefon vinder den visuelle krig mod Samsungs Galaxy Fold

Smag kan naturligvis ikke dømmes over en bred kam, men undertegnets hold er Huaweis Mate X er en kende mere gennemført på designet end konkurrentens Galaxy Fold.

Huawei har i den grad gjort sig bemærket på dette års MWC med præsentationen af firmaets første foldbare telefon, som ifølge Huawei tilmed er 5G kompatibel.



Mate X er uden tvivl aimet efter at være konkurrent til Samsungs Galaxy Fold. Huaweis første generation af foldbar telefon, og et spændende alternative til Samsung Fold.

Video kredit: Engadget



Anken er dog Huawei Mate X kommer med en pris fra 2.299 euro, hvilket gør den en tand dyrere end Samsung Galaxy Fold, som inklusiv dansk moms, nærmer sig 15.000 kroner.



Når Huawei Mate X er foldet sammen, ligner den en normal telefon, som udbygges til at have to skærme – en foran og en bagpå.

Når den foldes ud, minder den om en yderst tynd 8-tommers tablet med smalle hængsler, som en enhed, der bare skriger efter at få fremvist video på skærmen, og her kommer den foldbare konstrukttion helt til sin ret.

foto courtesy GSMArena



Mate X kommer som omtalt med to skærme. En hovedskærm med et 6,6 tommer display samt et sekundært 6,4 tommer display på bagsiden. Når Mate X foldes ud, resulterer det i et 8 tommers panel (8:7.1, 2480 x 2200 opløsning) som tilmed kun er 5,4mm tyk. Foldet sammen er Huawei Mate X 11mm tyk mod konkurrentens 17 mm.



Vender vi blikket mod specifikationerne på Huaweis Mate X, så får vi tilbudt producentens egen Kirin 980 SoC, 8GB RAM og 512Gb intern lager. Mate X er bygget med et 4,500mAh batteri og nyeste 5G standard, som kommer via et in-house projekt kaldet Baolong 5000, som ifølge Huawei er hurtigere end Qualcomms løsning.



Huawei Mate X kan også håndtere 55W SuperCharge, som hævdes at kunne oplade Mate X op til 85 procent på 30 minutter.



Beklageligt er der ikke blevet plads til in-screen fingeraftrykslæser på Mate X, som dog som bygges med tre Leica kameraer med 40 + 16 + 8, fasedetektion autofokus, fotolys og blænde f/1.8.



Der er endnu ingen officielle udmeldinger om lancering, men et gæt vil være tidligt 2020, da 5G integrationen uden tvivl vil forhale lanceringen.

Billeder & Kilde

Huawei, foto courtesy GSMArena