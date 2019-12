AUTHOR :

Intelligent kamera i de nye Samsung-telefoner

Et af de punkter, hvor Samsung ofte har ligget i hælene af Apple, var på kameraets kvalitet. Men med Samsung Galaxy S9 og 9+ har Samsung taget kampen op, og produceret et kamera der er uhørt godt for en smartphone.

Dagen hvor Samsung endelig løftede sløret, for sine to ny topmodeller Samsung Galaxy S9 og Samsung Galaxy S9+ er endelig kommet. Der har været talt højt og længe om, hvad Samsung mon reelt havde i støbeskeen, til denne opfølger på Apples udgivelser af iPhone 8, 8+ og iPhone X i efteråret. Nu får man endelig syn for sagen, og det ligner, at der er noget godt i vente, for dem der køber de nye smartphones.



Særligt på kamerafronten har Samsung sat alle sejl ind, for at skabe det bedst tænkelige smartphonekamera. Men hvad betyder det egentlig i praksis, og hvilke tekniske specifikationer får har Samsungs nye supertelefoner?



Med inspiration fra det menneskelige øje

Udmeldingen fra Samsung har været klar, der er en nytænkning af kameraet på vej til Samsung Galaxy S9 og S9+. Derfor besluttede Samsung sig også for at starte helt forfra, da de udviklede det nye kamera til de to nye Galaxy-modeller. Det skulle betyde, at man med en Samsung Galaxy S9 ved hånden, kan få klare og skarpe billeder, i langt flere lyssætninger, end det hidtil har været muligt.



I de to nye Galaxy-modeller arbejder man med et 12 megapixel bagkamera og 8 megapixel frontkamera. Det er nogenlunde det samme, som man ser det hos for eksempel iPhone X. Det er altså ikke her, de nye Samsung-telefoner skiller sig ud. Det gør de til gengæld når man snakker om at have en variabel blænde.



Det nye Samsung-kamera har nemlig fordel af en variabel blænde. På langt de fleste smartphones der er udstyret med gode kameraer, ligger niveauet på blænden omkring det der betegnes som F/1.8 til F/2.4. Det har Samsung dog skåret ned på, og blænden i Samsung Galaxy S9 og S9+ kommer helt ned på F/1.5 til F/2.4.



Den lavere blænde giver kameraet ekstra gode forudsætninger, når det kommer sig til at tage billeder i svagt lys, hvilket har været Samsungs helt store kæphest. Ligesom det menneskelige øje, der kan tilpasse sig forskellige lysmiljøer, så kan de nye Samsung Galaxy S9 og S9+ i en vis, og ret stor, udstrækning gøre lige præcis det samme. Det betyder altså, at man kan få klare billeder, i meget svagere lys, end man hidtil har kunnet.

Det kombineret med, at kameraet også har OIS, Optical Image Stabilization, altså automatisk stabilisering gør, at der ikke er nogen undskyldninger for, ikke at få knivskarpe billeder i kassen, hver gang.



Leg med kameraet

Med det nye kamera er det også blevet muligt at optage videoer i super-slowmotion. Med denne effekt tændt, kan man optage videoer, der har 960 billeder i sekundet. Her får man alle detaljer med, og slowmotion er en sjov platform at eksperimentere med såvel privat som professionelt.

Er man et legebarn, eller regulært set barn, så er Samsung Galaxy S9 og S9+ også sjove. Man kan nemlig lave personlige emojis, mens man tager billeder af sig selv med frontkameraet.

Det gode frontkamera giver også mulighed for en anden lækker feature, ansigtsgenkendelse. Med ansigtsgenkendelse får man scannet væsentlige træk i sit ansigt, og så kan man låse sin telefon op, kun ved at kigge i frontkameraet.

Der er altså virkelig noget i vente på kamerafronten for dem der køber Samsung Galaxy S9 og S9+. Et nytænkt kamera med inspiration fra det menneskelige øje, er hvad der er blevet lovet, om det lever op til de flotte beskrivelser, bliver spændende at følge med i.