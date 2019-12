AUTHOR :

Razer Limited Gold Edition Razer Phone annonceret

Kunne du lide Razer Phonen, men savnede lidt mere bling bling, så er Razer klar til at imødekomme til med en ny Razer Limited Gold Edition Razer Phone, som er tilgængelig i en begrænset periode.

Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplayet, stiftede vi bekendtskab med i november 2017, og vi var meget imponeret over Razers indtræden på smartphone området med en telefon, som uden problemer er i stand til at matche deres store drenge i klassen.



Deres “Limited Gold Edition” Razer Phone, er helt identisk under den smukke overflade, så derfor skal vi have fokus på designet, som kan retfærdiggøre prædikatet “Limited Gold Edition”.

Der er faktisk tale om en lille kosmetisk designændring på Razer Phonen, da ændringen er at finde på Razer logoet på bagsiden, som på 2Limited Gold Edition” denne gang er i guld. Denne Razer smartphone er sendt på markedet i en begrænset mængden for at fejre det Kinesiske nytår 2018 16 februar, som i 2018 står i hundens tegn.

Foruden ”guld logoet” på bagsiden, kommer emballagen som en rød kasse, guldbogstaver, og guld Razer stickers.



Ønsker du at erhverve Razer Limited Gold Edition Razer Phone, kan det gøre via RazerStore til en pris på $699, som dermed også er samme pris, som Razer kræver for deres originale Razer Phone.