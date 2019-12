AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-22 00:14:03

Razer Phone 2 forventes at blive udgivet i september

Der er god grund til at glæde sig til september, hvis du er stor fan af Razer. Her udgiver virksomheden nemlig sin blot anden smartphone.

Der er god grund til at glæde sig til september, hvis du er stor fan af Razer. Her udgiver virksomheden nemlig sin blot anden smartphone.

Razer lancerede sidste år sin første smartphone nogensinde. Nu er man snart på banen med den næste.

Den kommende smartphone, der har fået navnet Razer Phone 2, forventes at blive udgivet i september.

Den forventes ligeledes at blive udgivet sammen med Project Linda, som er et koncept, Razer løftede sløret for under CES 2018.

Razer Phone 2 giver angiveligt mulighed for få en unik smartphone-oplevelse, hvad angår gaming og produktivitet.

Det står dog endnu ikke klart, hvilke specifikke features, der er blevet monteret på Razers nye smartphone. Det bliver vi først meget klogere på til efteråret.