PUBLISHED : 2018-01-16 12:03:44

Samsung Galaxy S9 lanceres 16 marts

Mere vand er løbet i bækken med hensyn til lancering af Samsung Galaxy S9, men informationerne kommer fra Evan Blass, som om nogen har været god til at forudsige lanceringer fra Samsung og andre smartphone producenter.

Ifølge Evan Blass, bliver Galaxy S9 og S9 Plus lanceret 16 marts, og under Mobile World Congress 26 februar, bliver Galaxy S9 og S9 Plus annonceret.

Dermed kunne at tyde på forudbestillingen af Galaxy S9 og S9 Plus sker fra 1 marts, og så passer det som fod i hose Galaxy S9 og S9 Plus lanceres fra 16 marts.



Sammenlignet med Galaxy S8 og S8 Plus, vil Galaxy S9 og S9 Plus kommer med en række opgraderinger. Der er forventninger om designet mere eller mindre er det samme og med samme størrelse skærm.



Galaxy S9 og S9 Plus bliver efter alt at dømme bygget med den nye Qualcomm Snapdragon 845 processor i udvalgte lande, og andre får glæde af Samsungs Exynos 9810.

Galaxy S9 udstyres med 4GB som standard, og med mulighed for 6GB. Galaxy S9 Plus forventes som standard at blive solgt med 6GB RAM.



Af lager tyder alt på udbuddet svinger fra 64GB og til et maks. på 512GB, som også burde dække behovet hos de fleste.



Evan Blass har ved flere lejligheder omtalt Galaxy S9 udstyret med et enkelt 12 megapixel kamera, og S9 Plus med dual 12 megapixel.



Af styresystem formodes det Android Oreo har vundet pladsen.