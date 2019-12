AUTHOR :

Xiaomi Redmi Note 6 Pro smartphone officielt lanceret

En smartphone producent vi uden tvivl kommer til at se mere til i Norden i 2019 er Xiaomi. Nu har Xiaomi annonceret deres seneste Android smartphone, Xiaomi Redmi Note 6 Pro og her præsenteres vi for en 6,26 tommer skærm med FHD+ opløsning og 19:9 aspect ratio.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro bygges med en Qualcomm Snapdragon 636 processor, 4GB RAM og 64GB indbygget lager. Vi finder også et high end kamera på forsiden og bagsiden, som inkluderer et dual kamera på fronten med 20 megapixel og et 2 megapixel kamera.



På bagsiden udstyres Xiaomi Redmi Note 6 Pro med samme dual setup bestående af 12 megapixel kamera og et 5 megapixel kamera.



Redmi Note 6 Pro kommer monteret med et 4000 mAh batteri, og udbydes i farver der svinger fra rød, pink og blå.



Image credit: Xiaomi