Lenovo lancerer muligvis Legion gaming smartphone

I løbet af de sidste par år har vi set en række virksomheder lancere smartphones, der er rettet mod gamere med specielle funktioner, såsom høj skærmopdateringshastighed, RGB-belysning, aktiv køling (fans) og højtydende processorer.





Nogle af disse telefoner er kommet fra virksomheder, der allerede er kendt for at lave telefoner. Andre er kommet fra virksomheder, der er kendt for deres gaming hardware, herunder Asus og Razer.

Nu ser det ud til, at vi muligvis får et nyt familiemedlem i den sidstnævnte kategori - Lenovo forbereder sig muligvis på at lancere en gaming-smartphone som en del af sin Legion-serie af spilenheder.

Lenovo Legion branded inkluderer i øjeblikket gaming-bærbare og stationære computere, men ikke telefoner eller tablets.

En ny Legion branded konto på det kinesiske sociale netværk Weibo, der ser ud til at være fokuseret smartphone gaming. Indtil videre har virksomheden ikke oplyst detaljer om hardwaren, som vil blive en del af en potentiel Legion gaming smartphone fra Lenovo.

Det, der stadig er uklart på nuværende tidspunkt, er, om telefonen vil være eksklusiv for Kina, eller om Lenovo bare tester nye områder af med en PR-kampagne i sit hjemland, før ideen bringes til overfladen på andre markeder.

