AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-03 12:29:01

Astralis er i Major-finalen

Imponerende sejr: Astralis er i Major-finalen - nu venter titelforsvaret! Danske Astralis har lørdag aften spillet sig i finalen ved årets store Counter-Strike-turnering, IEM Katowice Majoren, efter en intens og nervepirrende semifinalekamp mod brasilianske MIBR.

**Pressemeddelelse

Imponerende sejr: Astralis er i Major-finalen - nu venter titelforsvaret!

Danske Astralis har lørdag aften spillet sig i finalen ved årets store Counter-Strike-turnering, IEM Katowice Majoren, efter en intens og nervepirrende semifinalekamp mod brasilianske MIBR. Kampen endte 2-0 efter to meget tætte baner, som verdens bedste Counter-Strike-hold altså trak sig sejrrigt ud af. Nu venter finalen og titelforsvaret mod finske ENCE. Med en Major-sejr følger desuden en præmie på hele 3,3 millioner kroner.

Danny ‘zonic’ Sørensen, coach for Astralis:

• Det føles fuldstændig fantastisk lige nu. Det var en vanvittig hård kamp, den hårdeste i turneringen indtil videre, og de gav os virkelig kamp til stregen. Det er jo nogle af de bedste spillere i verden, vi er oppe mod i dag, så det var altafgørende, at vi var godt forberedte.

• Jeg er så sindssygt stolt af drengene for endnu engang at levere varen i så intens en kamp. Det er blod, sved og tårer hele vejen igennem, og nu gælder det finalen. For os handler det om at bevare fokus og gå til opgaven med ydmyghed og respekt. Det bliver en benhård finale, nøjagtig som semifinalen var. Men vi er sultne efter sejr.

• Vi vil gerne sende en enorm tak til de mange danskere, der er rejst her til Polen for at støtte os i arenaen. Det betyder alt for os med den massive opbakning, vi oplever - også fra alle de mange fans hjemme i stuerne. Det er helt vildt at mærke sådan en form for støtte rundt omkring i hele Danmark.

Astralis er regerende mestre i den prestigefyldte Major-turnering efter holdets storslåede sejr i London i september sidste år. Astralis vandt deres første Major i Boston i 2017, og har dermed ikke bare chancen for at vinde to Majors i streg, men også at tangere den nuværende rekord for flest Majors vundet af et Counter-Strike hold, tre. Kun svenske FNATIC har gjort det.

Lukas ‘gla1ve’ Rossander, kaptajn for Astralis

• Det var en sindssygt svær kamp. Begge hold kom helt klar ind til kampen, og man kunne tydeligt mærke, at MIBR havde forberedt sig godt på os. Stor respekt til dem, jeg er sikker på, de går et helt fantastisk år i møde, og at det ikke var den sidste slutspilskamp mellem os og dem.

• Vi skal direkte hjem og forberede os på finalen i morgen. Det bliver endnu en kamp, man skal være 100 % klar til, hvis man vil vinde den, og det har vi til sinde at være. Vi skal nok forberede os rigtig godt - som vi plejer.

• Jeg glæder mig helt vildt til at træde op på scenen og mærke den enorme support, vi får fra publikum. Det giver et helt særligt kick og gør en kæmpe forskel for os i kampe som disse.

I december 2018 blev Astralis det første hold nogensinde til at vinde en Grand Slam, hvor et hold skal vinde fire specifikke turneringer indenfor et vis tidsrum. Med deres Grand Slam-sejr fulgte knap 6,5 millioner kroner.

Den igangværende Major bliver startskuddet på den næste sæson af Grand Slam, hvor Astralis altså har muligheden for at få den første sejr sikret og komme et skridt nærmere mod den svimlende store præmie igen, udover de knap 3,3 millioner kroner der følger med at vinde Majoren. De fem Astralis-spillere er allerede de mest vindende Counter-Strike-spillere i historien målt på præmiepenge og coach Danny 'zonic' Sørensen den mest vindende coach.

I finalen møder Astralis finske ENCE, der sensationelt har spillet sig i finalen efter først at have slået de amerikanske favoritter fra Team Liquid ud i kvartfinalen og senere det ukrainske powerhouse fra Natus Vincere (NAVI). I slutspillet har Astralis først slået svenske NiP i kvartfinalen og brasilianske MIBR i semifinalen.

Finalen spilles kl. 19:00 søndag aften og kan ses på TV 2 ZULU, TV 2 PLAY samt twitch.tv/esl_csgo.