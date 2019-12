AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-01 23:00:28

NiP giver slip på Adam “friberg” Friberg

Ninjas in Pyjamas er en af de mere velkendte eSports-organisationer. De har nu skabt overskrifter ved at bryde båndet med en af deres mest loyale CS:GO-spillere.

Adam ”friberg” Friberg og Ninjas in Pyjamas har valgt at gå hver til sit. Det bekræfter eSports-organisationen.



Beslutningen betyder, at ”friberg” er ledig på markedet og dermed kan hentes på en fri transfer.



Den svenske CS:GO-spiller har siden 2012 været en del af CS:GO-holdet på Ninjas in Pyjamas. Han havde selv følgende at sige om sin afsked med holdet:



- Efter at have talt med NiP, så er de gået med til at frigive mig fra min kontrakt og gøre mig tilgængelig på en fri transfer til den kommende sæson, udtaler “friberg” ifølge Gosu Gamers.



Under tiden hos Ninjas in Pyjamas var ”friberg” blandt andet med til at vinde ESL One: Cologne 2014. Dengang var også Robin ”Fifflaren” Johansson stadig en del af holdet.