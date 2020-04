AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-10-31 11:16

Call Of Duty: Modern Warfare slår rekord

Hvert år frigiver Activision en ny Call of Duty-titel. Man skulle tro, at spillere på nuværende tidspunkt ville få tics af Call Of Duty franchisen, men det det ud til, at spillere er mere i spillet end nogensinde.





Dette er i henhold til de seneste tal for Call Of Duty: Modern Warfare spillet, hvor det i de første 3 dage af Call of Duty: Modern Warfare levetid, har formået at generere imponerende $ 600 millioner i indtægter.

Dette er allerede imponerende, men for at gøre det endnu mere imponerende er Modern Warfare den bedst sælgende Call of Duty-titel nogensinde. For at give dig noget kontekst at forholde os til - indtjente Black Ops 4 $ 500 millioner i de første 3 dage, WWII indtjente $ 500 millioner, Black Ops 3 indtjente $ 550 millioner, Black Ops 2 indtjente $ 500 millioner, Modern Warfare 3 indtjente $ 400 millioner og Black Ops indtjente $ 360 millioner. Altså er $ 600 millioner i indtægter ret imponerende.

Som vi startede med at skrive, skulle man tro, at gamere ville blive trætte af franchisen efter så mange frigivelser, men disse tal antyder, at spillerne stadig elsker franchisen, mere end nogensinde. Det er også blevet bemærket, at der ikke er mange spil, der indtjener$ 600 millioner i de første 3 dage. Andre titler, der har opnået noget lignende, inkluderer Red Dead Redemption 2, der tjente $ 725 millioner, mens GTA 5 indtjente $ 1 milliard.

Vi forestiller os, at Modern Warfare fortsætter med at rive store summer ind til Activision i hele sin levetid på markedet. I mellemtiden ser Call of Duty's Battlefield konkurrent ud til at tage en pause, hvor den næste Battlefield-titel sandsynligvis først ankommer mellem 2021 og 2022.





Kilde & Image credit:

Activision