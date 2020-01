AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-27 21:44

Sony PlayStation 5: Her er alt hvad vi ved om PS5

Da vi nærmer os slutningen af Sonys fjerde generation konsol, er det tid til at grave efter rygter om dens efterfølger - PlayStation 5. Et stykke tid så det ud til, at vi ville fortsætte med at få nyere versioner af PlayStation 4 med kun små tekniske opgraderinger, såsom PS4 Pro og PS4 Slim, men efterfølgende har Sony bekræftet officielt, at vi bliver præsenteret for et helt nyt familiemedlem. Sideløbende Microsoft hårdt på deres næste generation af Xbox, også kaldet Xbox Series X.





Rygter og bekræftede detaljer har cirkuleret på Internettet nogen tid, og vi har gjort vores bedste for at samle det i denne artikel. Fra hardware til spil, her er alt, hvad du har brug for at vide om PS5.

Rent navngivningsmæssigt genopfandt firmaet ikke hjulet, da næste PlayStation officielt blev omtalt. Den holdes altså til noget så simpelt som PlayStation 5. Med navnet viser Sony, at de tager et spring ind i den næste generation snarere end et halvhjertet forsøg med en PS4 Pro.

Sony bekræftede i første omgang, at de aktivt arbejdede på en ny konsol i et interview med Financial Times. I den samme Financial Times rapport blev det omtalt, at PS5 ikke ville være radikalt anderledes i design end PS4.

Dette falder i tråd med, hvad systemarkitekt Mark Cerny fortalte Wired i et interview i april 2019.

Formodet PlayStation 5 illustration





PlayStation 5 specifikationer

I interviewet med Wired afslørede Mark Cerny, at PS5's CPU og GPU er AMD-chips, der kan understøtte 3D-lyd, 8K grafik og Ray Tracing, en funktion, der i øjeblikket findes på meget kraftige pc'er. CPU'en vil være en otte-core-chip baseret på Ryzen serien og inddrage Zen 2 mikroarkitektur. GPU'en vil være baseret på Radeon Navi.

På trods af omtalte specifikationer, der væsentligt overgår den nuværende generations konsoller, spekulerer et nyligt rygte i, at PS5 kræve mindre strøm end de nuværende high-end pc-grafikkort, og dermed potentielt være specielt udviklet med henblik på netop konsol-markedet.

Komach omtalte i en artikel, at PS5's AMD Oberon APU (som kombinerer CPU og GPU) kører ved 2 GHz. Selvom det mere end fordobler hastigheden sammenlignet med PS4 Pro og overgår Nvidia RTX 2070 Super, er den ikke så kraftig som Nvidia RTX 2080 serien. Men der er altså stadig tale om imponerende performance i en konsol.





Så hvad ved vi om chipsene?

I en opfølgende samtale med Wired bekræftede Cerny, at GPU’en ville være i stand til håndtering af hardwarebaseret Ray Tracing i stedet for en software baseret løsning.

PS5 dropper efter alt at dømme også harddisken til fordel for en SSD og dermed højere båndbredde. Med overgangen til et SSD-drev vil indlæsningstiderne reduceres markant sammenlignet med Sonys nyeste PS4-model, PlayStation 4 Pro.

Via et Investors Call briefing annoncerede Sony, at indhold, der tager mere end otte sekunder at indlæse på PlayStation 4 Pro, kan udføres på mindre end et sekund på den næste generations konsol.

PlayStation 5 vil understøtte Blu-ray-diske samt digitale downloads og spil-streaming. Konsollen er udstyret med en 4K Blu-ray-afspiller, ligesom Xbox One S og Xbox One X.

For at hjælpe med at afbøde installationstiderne, der typisk kommer på grund af efterhånden enorme filstørrelser, bruger Sony SSD, og giver dig kun mulighed for at installere de dele af spil, du vil spille, f.eks. competitive multiplayer modes eller campaigns. Spil kan også indlæses til specifikke modes fra et dashboard, så du kan deltage sammen med venner uden at skulle gennemgå hele startprocessen, som du ville på spil til PS4.





Bagudkompatibilitet

Mark Cerny bekræftede også, at PlayStation 5 vil være bagudkompatibel med PS4 og PS VR-spil. Dette inkluderer ifølge BBC ikke PS3, Ps2 eller PS1 spil. Sony har dog efterfølgende omtalt, at de planlægger at bruge bagudkompatibilitet for at hjælpe spillere med en blidere overgang til næste generations system fra PS4.

Der er ikke frigivet nogen information erom en potentiel PS VR 2, men PS5 understøtter det aktuelle headset.





Den næste PSVR?

Selvom Sony endnu ikke direkte har bekræftet en efterfølger for PlayStation VR, har virksomheden gjort det klart, at de har til hensigt at forbedre headsettets design med fremtidige iterationer. I et interview med CNET på ved et event i Toronto sagde PlayStations globale leder af F & U, Dominic Mallinson, at Sony sigter mod at gøre fremtidige versioner af PlayStation VR lettere og mindre afhængige af ledninger. Det er tilmed sandsynligt, at der vil blive frigivet en trådløs version ud over en mere traditionel model, hvor den trådløse version koster mere.

Samme CNET artikel peger også i retning af, at PlayStation overvejer at bruge eye-tracking-teknologi i sit headset. Dette er noget, vi har set i high-end headset som Vive Pro, og det ville gøre plads til mere følsomme og intuitive kontrolanordninger i virtual reality-spil.

PlayStation VR efterfølgeren er sandsynligvis ikke klar til at blive lanceret sammen med PS5, især fordi det originale headset er kompatibelt med det nye system.





PlayStation Now





Cloud-gaming vil være naturligvis også være muligt på PS5, selvom det nøjagtige omfang af dette stadig er ukendt. PlayStation Now abonnementstjenesten muliggør også streaming af spil på gamle Sony-konsoller, men Sony står over for hård konkurrence på denne front.

Microsoft planlægger at begynde test at sin Project xCloud-tjeneste senere på året, og Google har afsløret Stadia, en streamingtjeneste designet til at kombinere de bedste elementer på markedet.

I en investor briefingen i maj 2019 omtalte Sony, at de har en trepunkts-metode til spildistribution: Blu-ray-diske, downloads og streaming. Ved streaming fokuserer de på at gøre det "med eller uden en konsol-løsning"





Næste generations controller

DualShock 4 gjorde sit arbejde godt med denne generation, men det vil ifølge producenten ændre sig med PlayStation 5, og her lover de store forbedringer og nye funktioner, inklusiv en opgraderet højttaler.

I et interview med Wired forklarede Sony, at den nye controller ville have et batteri med større kapacitet, hvilket skulle hjælpe med at optimere batterilevetiden, der har plaget DualShock 4 på nuværende generation. Controlleren bruger en "adaptiv trigger", der tilbyder forskellige modstande baseret på den aktivitet, du fortager dig i spil, og den nye haptiske feedback erstatter den traditionel rumble.

I henhold til billeder, der er offentliggjort via Japans patentkontor, vil PS5's controller også have en mikrofon, og dens design vil være lidt mere bulky end DualShock 4. Knaplayoutet ser ud til at være stort set identisk, men en Share and Options er stadig placeret på begge sider af touchpaddet.





PlayStation 5 spil

Spiludviklere forbliver tavse i spyttet om, hvorvidt de har PS5-dev-sæt in-house. Men meget kunne tyde på det.

Witcher 3's udvikler, CD Projekt Red, arbejder hårdt på deres Cyberpunk 2077. På en 2018 konference i Bergen, præsenterede de spillet, der omfattede et slides, som ved vedhæftet “Rich, true-to-life visuals built on current and next-generation technology.”

Det kunne naturligvis betyde en masse ting, men man kunne også tolke det som et notch til det faktum, at de samtidig udvikler spillet til både nuværende og næste generation konsoller, hvoraf PS5 er at finde. Vi ved dog, at spillet i det mindste er planlagt at blive lanceret på PS4 i begyndelsen af 2020.

Tilsvarende fremsatte Gran Turismo Sport folkene, Kazunori Yamauchi, en kommentar til Finder.com, der kunne antyde, at de allerede har en PS5. Her ble det omtalt, at de udvikle nye biler, fordi de “building for future versions of the console rather than the one we see today.”

Sonys egen Death Stranding, vil uden tvivl også komme til PlayStation 5.

Jungletrommer omtaler ligeledes, at størstedelen af Sonys egne interne udviklingshold har flyttet deres fokus til PlayStation 5. Industrianalytiker Daniel Ahmad har udtalt, at "de fleste" af Sonys hold nu var en del ”det uanmeldte system”, og at det var muligt, at visse spil udviklet til PlayStation 4, også ville få en udgivelse på PlayStation 5. Fordi systemet vil være bagudkompatibelt, kunne Sony også markedsføre PlayStation 4 udgivelserne sideløbende med PlayStation 5, og det ville dermed inkludere The Last of Us: Del II, Ghost of Tsushima , og Death Stranding.

Endelig blev en ny IP kaldet Godfall annonceret ved The Game Awards 2019. Vi ved ikke meget om dette endnu, men det ser ud til at være et actionspil baseret på et univers, hvor riddere kæmper mod de højere magter.





PlayStation 5 udgivelsesdato

En specifik udgivelsesdato er endnu ikke afsløret for PlayStation 5, men Sony har bekræftet, at den kommer til feriesæsonen i 2020. Dette betyder, at den vil gå head-to-head med Xbox Scarlett, ligesom PS4 og Xbox One gjorde det tilbage i 2013.

Det kan være det sidste PlayStation system

Game-streamingtjenester kan erstatte traditionelle konsoller i fremtiden, i det mindste hvis du spørger Ubisoft CEO Yves Guillemot. Guillemot holdt en tale til Variety og udtrykte sin tro på, at der vil komme “one more console generation”, før branchen helt overgår til en streaming model.

Guillemot tilføjede, at denne teknologi ville blive mere tilgængelig for flere spillere med tiden.





Som altid følger vi op, så snart flere informationer er tilgængelige.





Source & Image credit:

Sony, Wired, Flicker, Pixabay, fredericiaavisen.dk