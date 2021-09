Ford Focus Titanium; Årets bil 2019!

Som noget helt nyt på Tweak.dk har vi nu fået et samarbejde med Ford, der venligst har udlånt os deres Ford Focus Titanium 2019, som vi skal se mere til om lidt. Ford Focus Titanium; Årets bil 2019! Gælder det også på Tweak.dk i 2020? Det og meget mere, giver vi dig svaret på i denne test af Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 125 HK.

At teste biler er noget helt nyt her på redaktionen, og vi må jo ærligt indrømme, at vi har haft hovedet lagt godt i blød for at finde ud af, hvordan vi skulle gribe tingene an. Men ikke desto mindre er der nu kommet en anmeldelse ud af det, og vi kan præsentere den nyeste Ford Focus Titanium 2019.





Ford Focus starter på en pris fra 191.685 kroner for en Trend model med en 1.0 EcoBoost 100 HK motor og op til 356.790 kroner for Vignale modellen i 5-dørs modellen. Som stationcar koster Trend 234.770 kroner og op til 375.790 kroner for Vignale. Dieselmodellerne fås til lidt lavere priser, og de udbydes ikke som med Vignale udstyrspakken.





Eksteriør

Vi har jo som sagt fået lov til at låne en Ford Focus Titanium model fra 2019. Den er udstyret med Fords egen 1.0 EcoBoost 125 HK motor med en 8-trins Tiptronic automatgearkasse. Bilen er udstyret med Titanium standardudstyret, men derudover har den også fået Fords Teknologipakke 1, som består af adaptiv fartpilot m. Lane Centering Assist og Stop & Go-funktion, skiltegenkendelse og automatisk nedblændelige forlygter. Derudover har den også fået tonede ruder.

Forruden er udstyret med regnvandssensor til automatisk styring af viskerbladene. Der er også tale om Fords QuickClear opvarmede el-forrude, som i de iskolde vintermåneder med is på forruden sikrer, at man har frit udsyn i løbet af ganske kort tid.

Nøglefri betjening

Ford Focus Titanium har som standard nøglefri betjening til fordøre og bagklap. Derved er det altså kun nødvendigt at have nøglen i lommen, når man skal ind og ud af bilen. Desværre lader det ikke til, at bilen låser automatisk, når man går tilstrækkelig langt væk fra den. Det havde været en lækker detalje, men det er dog ikke et stort klagepunkt.

Den testede model er en stationcar med Desert Island Blue metallak, og det er efter min mening en rigtig lækker farve, der passer godt til bilens look og design. Vores model er som nævnt udstyret med Teknologipakke 1, som er et tilvalg til alle modeller, og den giver blandt andet adaptiv fartpilot og Lane Centering Assistant. Den adaptive fartpilot kombineret med automatgearkassen gør, at du kan få en rigtig afslappet køretur, da bilen jo selv tilpasser sig den øvrige trafik. Den adaptive fartpilot er rigtig lækker, men det undrer mig måske lidt, at den ikke er standard i topmodellerne.

En ting, som jeg savnede på en bil som denne er en form for bakassistent. Baksensor er ikke standard i nogen af pakkerne, og det er efter min mening noget, som man godt kunne ønske sig at se som standardudstyr i en bil til 275.000 kroner. At bakkamera er et tilkøb kan jeg sagtens forstå. Men baksensorer savnede jeg at se.

Lane Centering Assistant

Lane Centering Assistant er en teknologi, som forsøger at hjælpe dig med at holde din vejbane, hvis du kommer ud over stregerne på vejen. Bilen trækker automatisk tilbage i banen, og hvis man fortsætter kørestilen, aktiverer den en alarm for at fange ens opmærksomhed som fører. Teknologien er rigtig godt udtænkt, og langt hen af vejen fungerer det også rigtig fint. Dog bemærkede jeg ved indkørsel i vores by, at den forsøgte at trække mig tilbage, når jeg skulle køre igennem de sluser, der er opsat som chikane for at få farten i byen ned. Omend det er et lille klagepunkt, og teknologien ellers fungerer rigtig godt, så var det lidt et minus.

Adaptiv fartpilot

Den adaptive fartpilot er et tilkøb til alle modeller. Udover Trend så er fartpilot med intelligent fartbegrænser standard, men en opgradering til adaptiv betjening er efter min bedste overbevisning alle pengene værd. Især når den kombineres med automatgear. Ved manuel gear får man mest ud af teknologien ved motorvejskørsel, men med den automatiske gearing kan man virkelig læne sig tilbage i sædet og nyde køreturen. Det har været en sand fornøjelse at køre testkørsel i Ford Focus Titanium med disse tilvalg.

Ford Focus Titanium er udstyret med LED kørelys i fronten med almindelige lygter som fjern- og nærlys. Kofangeren er ligeledes udstyret med tågelys. Udstyrspakken byder også på automatisk nedblændelige forlygter, og vi får ydermere automatisk nedblændeligt bakspejl.

LED baglygter er også en del af udstyrspakken i Titanium modellen, hvilket sikrer lang levetid på bilens baglys. Udover det obligatoriske lys på bilen, så er der også komfortlys i de mørke timer som lys under sidespejlene og lys ved fødderne inde i bilen.

Ford Focus Titanium pakken kommer med 16 tommer alufælge. På vores testede model har man monteret Continental dæk, og de passer rigtig godt til bilen. De støjer ikke for meget, og det giver en god kørekomfort. Jeg synes selv, at bilens komfort er rigtig lækker, om det så er kørsel på motorvej, eller om det er stille bykørsel. Bilen er godt isoleret, og motor- samt dækstøj er absolut ikke et irritationsmoment.

1.0 EcoBoost motoren er en 3-cylinderet variant, der har cylinderfrakobling, hvilket betyder, at motoren til tider nøjes med at køre på to cylindere. Det betyder også, at man skal være forberedt på, at det godt kan give lidt rystelser i motorgangen. Det er ikke voldsomt, men man bemærker det godt, når man kører 30-40 kilometer i timen inde i byerne.

Ford Focus Titanium stationcar er en dejlig rummelig bil med masser af benplads i kabinen, hvad enten man er voksen eller barn. Vi placerede i testfasen to voksne mænd på forsæderne, og bad dem om at tilpasse sædet, så de sad godt. Imens satte vi yderligere to mand ind på bagsæderne, hvoraf jeg var den ene. Der var stadig god plads til benene, og man ville sagtens kunne tage fire voksne mennesker på langtur i bilen og stadig have den fornødne komfort.

Bagagerummet er på 608 liter, hvilket er rigtig meget og rigeligt til de fleste børnefamilier, som skal have barne- eller klapvogn med på turen sammen med tasker og indkøbsvarer. Bagsæderne kan endvidere nemt lægges ned via to håndtag i bagagerummet, så det ikke skal foregå fra sidedøren. Under bundpladen er der yderligere små rum, hvor man kan gemme de ting, som man ikke lige skal bruge hver dag.





Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost har en tilladt totalvægt på 1970 kilo, og man har også god mulighed for at smide en fornuftig størrelse trailer på bilen både med og uden bremser. Jeg er dog ikke sikker på, at det er en god idé at smide 1300 kilo på krogen med en 1.0 liters motor og 125 hestekræfter. Her ville jeg klart være fortaler for, at man køber modellen med 1.5 liters EcoBoost motor.

Interiør

Interiøret i Ford Focus Titanium er rigtig lækkert. Rattet er beklædt med et soft-grip materiale, som er rigtig lækkert at røre ved. Skulle man ønske en ekstra detalje her, så ville det klart være varme i rattet. Men det er også bare fordi, jeg har det i min nuværende privatbil. Knapperne på multifunktionsrattet er nemme at betjene, og man er ikke i tvivl om, hvad de enkelte er til. Den eneste anke her er, at OK- og resetknappen til fartpiloten er lidt firkantede i formen. Det skal man lige vænne sig til, da en mere afrundet knap er nemmere at arbejde med.

Grundet tilbehørspakken kommer bilen også med Fords Powerknap til nøglefri start og stop af motoren.

Instrumenteringen er udstyret med en 4,2 tommer stor TFT skærm til digital visning af oplysninger fra kørecomputeren. Hvis man investerer i en bil med automatisk skiltegenkendelse, så vil det også blive vist her. Hvis man også investerer i Business pakken med SYNC 3, som har navigation, vil den også kunne sætte farten efter skiltene. Dog læser den ikke byskilte, og hvis man kommer fra en eksempelvis 70 kilometerzone, så viser den stadig 70 i skiltet, selvom farten maksimalt må være 50. Så det er ikke noget, jeg vil sætte min lid 100% til. Til gengæld er det meget rart, at kørecomputeren advarer, hvis man er kommet til at overskride hastighedsgrænserne.

Ford Focus Titanium kommer med SYNC 2,5 entertainmentsystem med 8 tommer touchskærm. Den er med fuld Bluetooth understøttelse og streaming af musik fra ens telefon, ligesom den kan håndtere opkald til telefonen og oplæsning af SMS'er. Opsætningen er lige til at gå til, og det kræver ikke mere end en standard pairing.

Modellen her er, som tidligere nævnt, udstyret med 8-trins Tiptronic automatgearkasse med mulighed for manuel styring via knapper på rattet. Gearkassen styres med drejeknappen i midterkonsollen, og jeg må ærligt erkende, at jeg elsker gearkassen i bilen. Det indvendige interiør er knivskarpt at se på, og det er lavet i plastik af høj kvalitet med et børstet stållook og aluminiumslook til detaljerne. Der er ingen billige plastikfornemmelser nogen steder, og man bliver ikke irriteret af klaprende lyde eller lignende fra plastik, som ikke er beskyttet mod vibrationer.

Igen er Titanium modellen udstyret med ekstraudstyr, og vi bliver heller ikke snydt for fuldautomatisk 2-zone klimaanlæg samt sædevarme i begge forsæder. Bilen har 12 volt udtag foran i bilen og i bagagerummet. I rummet under armlænet har vi et USB stik, ligesom vi finder et stik under infotainment-skærmen.

Apple Carplay og Android Auto

Apple Carplay og Android Auto er muligheden for at anvende ens telefon til at caste navigation og multimediafunktioner på bilens touchskærm. Det er en billig måde at inkorporere navigation i bilen uden at investere i tilvalgspakken Business. Apple Carplay er officielt understøttet, mens Android Auto endnu ikke kan downloades fra Google Play, da det ikke er blevet lanceret i Danmark endnu.

Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan bruge Android Auto. Det kræver blot et USB kabel, og at man downloader app'en fra ens foretrukne online apk website. Vi vil ikke dele links hertil, da det som sagt ikke er officielt understøttet, og derfor vil vi ikke sende jer videre til sider med eventuelle reklamer og popup vinduer.

Men som man kan se, kommer der en Android Auto menu op med de apps, som er understøttet af bilen, og det er via telefonens GPS signal, at man kan bruge Google Maps som navigation.

Der er tale om Google Maps, som vi kender det fra vores smartphones. Google Assistant virker også her, og man kan aktivere mikrofonen ved at sige "Hey, Google", som vi kender det fra Nest produkterne til hjemmet.

Spotify fungerer også fuldstændig som på ens telefon, og man har fuld kontrol over det hele via touchskærmen. Det er supernemt at bruge, og det kan klart anbefales at investere i en bil, der understøtter funktionerne, hvis man ikke er interesseret i at betale for tilvalgspakkerne, som giver bilen adgang til eksempelvis navigation og multimedia-apps direkte i bilens infotainmentsystem.

Pris

Den specifikke Ford Focus Titanium, som vi har lånt af Bdrd. Hosbond i Aalborg, koster 275.000 kroner, og den er en bil, som står til salg i butikken. Den er købt med tilvalgspakker og en standard Titanium-model koster 256.455 kroner. Men så mister man blandt andet den adaptive fartpilot, hvilket ikke kan anbefales.

Konklusion

Da det jo er vores absolut første bilanmeldelse, har vi heller ikke noget at sammenligne med. Men derfor kan det ikke være så svært at konkludere på ens oplevelse af denne Ford Focus Titanium med Teknologipakke 1 tilvalgt.

Først og fremmest vil jeg skynde mig at sige, at jeg synes, at Ford er kommet rigtig langt med Focus, og eksteriøret er rigtig lækkert og gennemført. Bilen har et råt udseende, og med LED-lygterne står den bare rigtig flot, når man har den med på vejen. Interiøret er også rigtig lækkert at se på og føles rigtig lækkert. Der er gjort et godt valg med en kombination af sort plastik og gråt/krom plastik med et børstet look på.

Rent komfortmæssigt er Titanium et rigtig godt valg, da der klart er lagt fokus på, at den skal være rigtig behagelig at køre i for den gængse familie. Der er god plads i bilen, og Titaniumsæderne er rigtig gode at sidde i. Integrering af Android Auto og Apple Carplay er et stærkt træk, som gør, at vi får mange af de funktioner, der ellers normalt koster en del penge at tilkøbe. Her har man valgt at kombinere en 8-trins automatgearkasse med en adaptiv fartpilot, og efter min mening er det en suveræn kombination, da det betyder, at man kan sætte sig rigtig godt til rette og nyde køreturen i fulde drag. Eneste ulempe her er selvfølgelig, at man også kan blive for magelig, hvilket kan gå udover opmærksomheden. Men det er som altid førerens ansvar at være fuldt opmærksom under kørslen. Det er helt sikkert også med komforten for børnefamilien, at 2-zone klimaanlæg er standardudstyr i denne model. Den lille frække 1.0 EcoBoost motor med 125 hestekræfter sparker godt fra sig, og det er intet problem at ramme 130 kilometer i timen, længe inden man rammer motorvejen på vej ned af rampen. Motoren har 3 rappe cylindere, og selvom den hakker lidt, når den kobler den ene cylinder ud for at spare brændstof ved lave omdrejninger, så er den rigtig sjov at køre i. Den gennemsnitlige familiefar kan også ånde lettet op, da bilen må trække så meget som 1300 kilo på anhængertrækket

Vi kan dog sjældent komme igennem en test af et produkt uden at finde klagepunkter. Et af dem er i særdeleshed, at der slet ikke som standard er nogen form for bakassistent i bilen. Jeg savner virkelig, at man har lavet baksensorer i kofangeren. Selv i den helt store model er det stadig et tilvalgsprodukt, og det må jeg erkende, at jeg stiller mig undrende overfor. Derudover oplevede jeg, at Lane Centering Assistant forsøgte at trække mig imod højre, da jeg trak ud for at køre igennem et chikaneanlæg. Den har selvfølgelig ikke magt til at forcere bilen imod min vilje, men det gav nogle trælse ryk i rattet. Slutteligt kommer bilen kun med to års garanti, og her tilbyder andre konkurrenter mere. Personligt er jeg stor tilhænger af service- og reparationsaftaler, og det vil jeg absolut anbefale, når der kun er to års garanti.

Ford Focus Titanium lægger rigtig godt på vejen, og den er en absolut topkandidat i prisklassen 250.000-300.000 kroner, hvis man som familie skal ud og have en bil, som har en masse komfort kombineret med sikkerhedsfunktioner og plads til barnevogn, tasker og indkøbsposer på en gang. Brændstofsmæssigt er den annonceret til at køre 19 kilometer på en liter benzin, men det kan jeg altså ikke presse den op på i testfasen. Vi presser omkring 15 kilometer per liter ud af motoren, og det stemmer også meget godt overens med salgsskiltet fra Brdr. Hosbond. Alt i alt vil jeg derfor give Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 125 HK en flot score på 8 og en Safe Buy Award. Det har virkelig været sjovt at debutere i bilanmeldelser med en Ford Focus Titanium.

Godt:

Lækker udstyrspakke

Rigtig lækkert interiør

Rap lille 1.0 EcoBoost motor

Fornuftig isolering af dæk- og motorstøj

Automatgearkassen fungerer rigtig godt

Den adaptive fartpilot er lækker sammen med automatgearet (Tilvalg)

Må trække 1300 på krogen med bremser

Knapt så godt:

Jeg savner baksensorer i en stationcar

Lane Centering Assistant modarbejder kørsel omkring chikaneanlæg

Udkoblingen af den ene cylinder giver lidt rystelser i kørslen

Kun to års standardgaranti i henhold til købeloven

Score: 8 + Safe Buy Award