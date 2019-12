AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-01-31 18:34:03

ASRock X299 TAICHI XE LGA 2066

Er du på farten efter et bundkort med et knivskarpt design og et mere tidsløst og monokromt farvetema, så kunne næste model fra ASRock meget vel være sagen for dig. Vi skal nemlig kigge på ASRock X299 Taichi XE, som byder på netop dette.

**Sponsoreret indhold.

Da ASRock er en af vores større samarbejdspartnere her på Tweak.dk, behøver vi nok ikke at give dem en kæmpe introduktion. Derimod vil jeg hellere henkaste min interesse på netop X299 Taichi XE og dets lækre design. Et sort og hvidt farvetema kombineret med Intels seneste X299 chipset og de tilnærmelsesvis bedste onboard komponenter, som markedet har at byde ind med.

Banen er bestemt kridtet op til et forrygende produkt, og et dertilhørende resultat. Om de høje forventninger bliver indfriet finder vi ud af i testen af ASRock X299 TAICHI XE bundkortet.

Det hurtige overblik:

Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for the LGA 2066 Socket

13 Power Phase Design, Dr. MOS, Dual Power Connectors

XXL Aluminum Alloy Heatsink & Heatpipe Design

Supports DDR4 4400+(OC)

4 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1

NVIDIA® 3-Way SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Supports Purity Sound™ 4 & DTS Connect

10 SATA3, 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

2 USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Type-A, 1 Type-C)

8 USB 3.1 Gen1 (4 Front, 4 Rear)

Dual Intel® Gigabit LAN

Intel® 802.11ac WiFi

ASRock RGB LED

BIOS Flashback

Hyper BCLK Engine III

Kassen er i sig selv yderst indbydende at se på, og man er ikke i tvivl om, at vi har at gøre med et bundkort i den høje ende at prisskalaen. Der er kælet lidt mere for detaljen. Indholdet består blandt andet af diverse manualer, Wi-Fi antenner, SATA kabler og lignende, som man forventer at få med til sit bundkort. Normalt vil indpakningen ikke betyde det store, men i vores optik gør en smuk indpakning noget for helheden. Der er vist produktet har en vis pondus for producenten.

ASRock Taichi X299 XE er virkelig skræddersyet ned til mindste detalje, når det kommer til design, farvevalg og ikke mindst komponenter. Samtlige headers er samlet ude langs siderne for at gøre det lettere at trække kabler. Tandhjulsdesignet falder i rigtig god smag hos undertegnede, og jeg er generelt vild med det.

MOSFET heatsinken er, som på de fleste ASRock bundkort med XXL Heatsink designet, dejligt stor. Den er ydermere forbundet med en ekstra heatsink over I/O panelet med en heatpipe for at sikre den bedst mulige varmeafvikling. Samlet set gemmer strømstyringen på 13 faser, der i samlet flok skal sikre et stabilt system. Selv under et heftigt overclock.

Chipset heatsinken er udformet som et tandhjul med et, i min optik, rigtig lækkert logo på. Under heatsinken gemmer der sig et RGB LED lys, som heldigvis også kan slukkes.

Her ser I den heatpipe, som forbinder de to heatsinks. Som vi kan se, er det også muligt at tilslutte to CPU strømstik, hvis man gerne vil lege med større overclock.

På ASRock X299 Taichi XE har vi fire PCIe Gen. 3 x16 sokler, der kan køre med forskellige hastigheder alt efter ens valg af CPU.

CPU med 44 lanes: x16/x8/x16/x0 or x8/x8/x16/x8.

CPU med 28 lanes: x16/x0/x8/x0 or x8/x0/x8/x8.

CPU med 16 lanes: x16/x0/x0/x0 or x8/x0/x4/x0

Dermed kan vi køre multiGPU løsninger helt op til 4-vejs SLI eller CrossFireX. Vælger man en i5 eller lavere CPU, vil det dog kun være muligt at køre 2-vejs CrossFireX. SLI vil her ikke være en realitet.

DIMM soklerne kører selvfølgelig med non-ECC DDR4 RAM. Der kan installeres op til 128 GB RAM med en maksimal clock frekvens på 4400 MHz. Bundkortet kan både køre Dual- og Quad Channel hukommelsesteknologi.

Lydsystemet på bundkortet går under det mundrette navn Purity Sound 4, og under dæknavnet gemmer der sig en Realtek ALC1220S lydchip, der kan spytte så meget som 120 dB(A) ud i 8 kanaler til I/O panelet. Vi har dermed både 7.1 surround support og DTS-HD Master support samt optisk udgang. Til frontpanelet har ASRock valgt en Texas Instruments NE5532 headphone amplifier, der kan klare headsets op til 600 ohms modstand.

ASRock X299 Taichi XE er udstyret med ti SATA3 porte og tre Ultra M.2 sokler. M.2 soklerne kører alle op til 32 Gbps, og selvfølgelig understøtter bundkortet NVMe som boot disk. Ved frontpanelets header gemmer der sig også et debugging LED.

I/O panelet viser os portene til ASRock X299 Taichi XE's to Intel I219V Gigabit LAN chips, ligesom vi også kan se 802.11ac Wi-Fi modulet fra Intel. Modulet giver os også Bluetooth 4.2. Derudover er der både USB3.1 Type A og -C. og ellers de gængse ind- og udgange, som en computer i dag skal have.

ASRock X299 Taichi XE er et rigtig lækkert bundkort med en yderst simpel BIOS. Det er yderst strømstærkt, og selvom jeg overclockede min Intel Core i9-7900X rigtig hårdt, så klarede bundkortet opgaven til UG uden at svede, som man siger.

Pris:

I skrivende stund, den 31. januar 2018, er ASRock X299 Taichi XE set med et prisskilt på 2.472,00 kroner og opefter.

Ønsker I at læse om ASRock X299 Taichi XE på ASRocks hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Er man mere til det stilrene look uden alt for meget lir og RGB lys, så er ASRock X299 Taichi absolut et bundkort, som man bør kigge i retning af. Godt nok gemmer der sig en enkelt diode eller to under chipset køleren, men generelt er det et knivskarpt design med et yderst monokromt farvetema. ASRock X299 Taichi XE er ganske vist et bundkort i den relativt dyre ende, men man får til gengæld også et bundkort med nutidens bedste komponenter. Her kan blandt andet nævnes to Intel I-219V LAN chips, Intel 802.11ac Wi-Fi modul og Realtek ALC1220S lydchippen. I det store hele er ASRock X299 Taichi et rigtig lækkert bundkort, og det eneste reelle negative, som jeg kan komme i tanke om her og nu, er prisen. Ganske vist findes de dyrere, men vi skal ikke give ret meget mere for at få 5 Gbps LAN chip med i købet. Men i den sidste ende vælger jeg at give ASRock en flot score på 9 i denne omgang.

Godt:

Virkelig lækkert "farve"tema

Diskret mængde LED lys

Yder rigtig fint

BIOS er yderst brugervenlig

Knapt så godt:

Prisen er i den høje ende

For få penge mere får man 5 Gbps LAN

Score: 9