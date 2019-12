AUTHOR :

EVGA fremviser Z390 DARK og Z390 FTW bundkort. Det perfekte match til overclocking

Med på Z390 bølgen kommer EVGA med annonceringen af deres nyer next-generation Z390 bundkort. Her finder vi blandt andet Z390 DARK og Z390 FTW, som begge er designet fra bunden og op ifølge EVGA.

Her er fokus bedst mulige scenarie for overclocking segmentet, og et design som skiller sig ud fra mængden af Z390 vi har set lancereret.



Starter vi med at kaste blikket på flagskibet, EVGA Z390 DARK, bydes vi op til dans af et unikt designet bundkort, hvor alle detaljerne uden tvivl har været i fokus.



LGA 1151 is tilted in a 90-degree angle, facing the 24-Pin ATX power connector.



Bundkortet kommer med et 17 faset VRM design, og monteret med højkvalitets komponenter og guldforing på alle komponenter.



”EVGA uses all angled connectors on their boards which include the 24-pin ATX connector and dual 8-pin power connectors for easy cable management. In addition to the that, you will be getting a 10 layer PCB and a range of switches”

”For its other features, the Z390 Dark contains Creative Audio + EVGA Nu Audio, two Intel Gigabit NICs, mini-Display Port, onboard power/reset/CMOS buttons, PCIe disable switches, triple BIOS support, 8 smart fan headers, and more swagger than any motherboard should have a right to wield. If you’ve been holding out for a serious motherboard to upgrade, the time has come. Go on, the Dark is waiting”

EVGA highlighter selv følgende features:

Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM

150% Increased Socket Gold Content

Reinforced PCIe slots

EVGA’s Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing

SafeBoot button to reset the motherboard and go into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS

Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.

SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU

Onboard Temperature and Voltage Monitoring

Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons

Dual EVGA Probe-It Connectors

Triple BIOS Support

EVGA E-LEET X Tuning Support

Z390 FTW, ligner et klassisk EVGA bundkort. Her får vi et 11 faset VRM og de vigtigste features på nyeste Z390 platform.

Image credit og Kilde:

EVGA