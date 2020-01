AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-24 12:25

Verdens mest avancerede flippermaskine til dato

Næsten alle har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med en flippermaskine. Overraskende er det stadig noget, der fanger manges opmærksomhed, og virksomheder som Stern Pinball hjælper med at holde flippermaskiner relevante på et hastigt frembrusende elektronikmarked, hvor noget, som typisk hører fortidens arkader til, stadig har sin berettigelse.