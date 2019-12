AUTHOR :

Asus præsenterer ROG Strix RTX 2080 Ti OC CoD: Black Ops 4 Edition

Asus har fremvist et limited-edition RTX 2080 Ti grafikkort under deres Republic of Gamers brand med navnet Call of Duty: Black Ops 4 insignia og en special triple-fan køler.

Ifølge ASUS vil deres nye ROG Strix RTX 2080 Ti OC CoD: Black Ops 4 Edition kun bliver produceret i 500 eksemplarer i udvalgte regioner, og sammen med grafikkortet, får man naturligvis en Call of Duty: Black Ops 4 Edition game key.



Hvor ROG RTX 2080 Ti OC special adskiller sig fra mængden, er på den specialudviklet nye køler med tre axial-tech fans, og grafikkortet bliver en bygget som en 2,7-slot design med et større heatsink, der vil dække et større område samt forstærket ramme, så man den vej undgår problemet med et potentielt bøjet PCB grundet vægten.



Under det smukke ydre gemmer sig et normalt RTX 2080 Ti grafikkort med 4352 CUDA cores, 11GB GDDR6 hukommelse via et 352-bit interface. ROG Strix RTX 2080 Ti OC CoD: Black Ops 4 Edition special edition clockes ved 1350MHz GPU base og 1665MHz GPU Boost clock – sidstnævnte via OC Mode.



Prisen på ROG Strix RTX 2080 Ti OC CoD: Black Ops 4 Edition er ukendt, og det samme gælder tilgængelighed.

