Computex 2019: AMD Radeon RX 5700 Navi kommer i 225W og 180W versioner

Ifølge Wccftech vil AMD lancere to Radeon RX 5700 modeller, der er differentieret af strømdesignet på 225W og 180W. RX 5700 bliver AMD’s første grafikkort baseret på Navi, der udnytter 7nm RDNA arkitektur.

Den nye die på GPU'en selv anslås at være omkring 275 mm2. RX 5000 serien vil også være AMDs første til at have GDDR6 hukommelse integreret.



Tre nye custom grafikkort fremvist på Computex 2019 af ASRock på Computex, kommer med dobbelt 8-pin design, som sætter dem i samme bås som nuværende Radeon RX 590 med hensyn til TDP, som har en TDP på 225W. RX 590 er også tredje generation af Polaris arkitektur.



AMD Radeon RX 5700 serien blev præsenteret under en pre-Computex pressekonference, og ifølge tallene fra producenten, er RX 5700 i gennemsnit 10% hurtigere end NVIDIA’s GeForce RTX 2070 i Strange Brigade. Værd at notere sig er, at Strange Brigade glad for AMD baserede produkter, og derfor kan et endeligt resultat af tredjepart benchmarks afvige resultatet.



AMD lovede at frigive flere detaljer om Navi GPU'erne, produktnavne og priser under Next Horizon-arrangementet på E3 næste måned.



Kilde & Billeder

wccftech