AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-20 07:51:54

LEAK: Her er priserne på NVIDIA RTX Super grafikkortene

For næsten en uge siden fortalte vi om eksistensen af NVIDIA RTX SUPER serien, som bliver på en forskudt måde med RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER og RTX 2080 SUPER lanceringen først og Ti varianterne (RTX 2070 Ti SUPER og RTX 2080 Ti SUPER) senere.

For næsten en uge siden fortalte vi om eksistensen af NVIDIA RTX SUPER serien, som bliver på en forskudt måde med RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER og RTX 2080 SUPER lanceringen først og Ti varianterne (RTX 2070 Ti SUPER og RTX 2080 Ti SUPER) senere. Mens annonceringsdatoen stadig er uklar, fortæller rygterne, at det vil ske enten den 21 juni eller i midten af juli.



I går dukkede der så nye informationer frem om MSRP prissætningen på de nye kort samt prissætningen af den gamle serie, der er blevet navngivet til AIB'er.

- RTX 2080 SUPER $799 MSRP

- RTX 2070 SUPER $599 MSRP

- RTX 2060 SUPER $429 MSRP

Kilde: Igorslab



NVIDIA’s RTX 2080 SUPER high-end grafikkort vil altså iklædes en pris på $799, og være baseret på en ulåst non-OC 2080 Ti chip.



Det første af super kortene, der bliver annonceret, er altså GeForce RTX 2080 SUPER, der bygges på en TU104-450 die. Lad ikke TU104 deler narre dig selv, for det er faktisk en TU102 die, der er trimmet for lavere VRAM og sælges uden det standard KIT, som AIB'er skal købe (som omfatter NVIDIA udvalgte VRAM- og strømfaser). Rygterne omtaler på nuværende tidspunkt ikke core count.



Dette er det samme MSRP niveau som det gamle RTX 2080, og i betragtning af den billigste RTX 2080 Ti er næsten $ 200 fra.



Næste trin på NVIDIA’s i SUPER kort lineup er GeForce RTX 2070 SUPER, som har en TU104-410 die (en ikke-OC chip fra det gamle 2080, ulåst).



Endnu engang mangler vi det faktuelle kerneantal. Vi kender dog den estimeret pris på MSRP $ 599 USD.



GeForce RTX 2060 SUPER er baseret på en TU106-410 die (ikke-OC chip fra det gammel 2070, ulåst).



Kerneantal omtales ikke. RTX 2060 SUPER vil sælges til en MSRP på $ 429 USD.



Husk at alle disse kort skal sendes til AIB'er uden det obligatoriske (vRAM + power phase) kit, vi så med sidste serie.

Dette gør det muligt for AIB'er at bruge nye strømfaser og vRAM og reducere deres egne omkostninger, samtidig med at de øger ydeevnen. I betragtning af at alle disse chips er låst op, vil de også kunne føre flere TDP’er til disse GPU'er for at skubbe højere clock frekvenser ud over rampen. Det er endda muligt, at AIB'er vil være i stand til at reducere deres egne omkostninger nok til faktisk at slå NVIDIA’s MSRP - selvom vi ikke vil forvente det sker.

Billeder & Kilde

NVIDIA, Igorslab