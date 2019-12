AUTHOR :

LEAK: Sapphire klargører to Radeon Navi grafikkort til 7 juli lancering

Under hvad der tyder på et møde med den kinesiske presse, afslørede en Sapphire PR manager, informationer om, at AMD arbejder på to Navi SKU'er: en 399 USD variant til at konkurrere mod GeForce RTX 2060 og 499 USD model som et alternativ til RTX 2070.

Interviewet kaster også lys over den nye Navi arkitektur, som ifølge samme kilde, ikke understøtter ray-tracing på hardwareniveau. Dette kan være en vigtig faktor ved sammenligning af GeForce- og Radeon grafikkort på samme prispunkt.

Interessant nok blev det også foreslået, at lanceringsdatoen for Navi faktisk kunne være så tidligt som 7. juli, mens den første demonstration af nye produkter forventes at være programsat til 27. maj under Dr. Lisa Su's keynote på Computex.



Ryger om Big Navi (med 5K + kerner) er stadig holdt hen i det uvisse.



