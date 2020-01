AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2020-01-03 17:00

Call of Duty: Bedste SUPER-grafikkort fra MSI

Call of Duty: Modern Warfare er blevet det bedst sælgende spil i serien de sidste syv år. Vi har sammen med MSI testet spillet med fire Nvidia SUPER- grafikkort. Hvor meget får vi for pengene? Find svaret i artiklen samt vores video.





Call of Duty er efterhånden en fasttømret del af gaming-landskabet, og selv om meningerne har været delte, over de sidste par år, om seriens styrker, så rykkede den seneste udgivelse i serien op i tingene, og er generelt blevet godt modtaget af medierne samt kunderne.

En af de ting som det nye Call of Duty: Modern Warfare har fået stor ros for, er den grafiske side, som særligt på PC kan se forbandet godt ud, specielt hvis man har et grafikkort, som kan følge med, når man trimmer indstillingerne i spillet til øverst niveau.





I samarbejde med MSI har vi sat os for at tage et kig på, hvor meget man egentligt kan få ud af Call of Duty: Modern Warfare, på en række forskellige grafikkort i Nvidias SUPER-series grafikkort. En sådan konfiguration vil også afsløre, om det faktisk er nødvendigt med et dyrt grafikkort, for at kunne nyde lækker sprød grafik i det nyeste Call of Duty-spil.





Vi tester tesen af på Nvidias serie af SUPER-grafikkort, og vi tager det meste af stakken med i vores round-up.

Det er et lineup af grafikkort, der strækker sig i pris fra 1.600 kroner hele vejen op til 6.000 kroner, så der er et ret bredt spænd i pris. Vi ville gerne have haft GTX 1660 SUPER grafikkortet med også, men det nåede vi ikke at få fingrene i inden projektet startede.

Vi tester samtlige grafikkort under de samme forhold, og ser hvad man får på de forskellige trin. Her vil vi også konkludere på, hvad der giver mest mening baseret på resten af dit gaming-setup.

Hvis vi lige skal starte med at runde hardwaren kort af, så har vi i toppen af stakken et RTX 2080 SUPER Gaming X Trio grafikkort. Grafikkortet lander i skrivende stund med en pris på lige under 6.500 kroner. For de penge får vi 3072 CUDA Cores, 8GB GDDR6 RAM, og så er der hardwareunderstøttelse af Nvidias RTX-features med 384 Tensor Cores og 48 RT Cores.

Næste trin er RTX 2070 SUPER Gaming X Trio grafikkortet, som har en pris lige nu på lige omkring 4.600 kroner. Her får vi 2560 CUDA Cores, 8 GB GDDR6 RAM sammen med 320 Tensor Cores og 40 RT Cores.

Næste grafikkort er RTX 2060 SUPER Gaming X med en pris på lige under 3.700 kroner. Kortet giver os 2176 CUDA cores sammen med 8GB GDDR6 RAM. Vi har stadig RTX-understøttelse på hardware-siden med 272 Tensor Cores og 34 RT Cores.

Sidste grafikkort i vores lineup i dag er GTX 1650 SUPER Gaming X. Her er prisen nede i 1.600 kroner, som det ser ud lige nu. Grafikkortet kommer med 1280 CUDA cores og 4GB GDDR6 RAM. Der er ingen hardware understøttelse for RTX.features, så der er ingen Tensor eller RT cores.

Så der er som sagt et godt spænd i pris på grafikkortene i vores sammenligning her, og det samme gør sig gældende i specifikationerne. Det er dog værd at bemærke, at alle tre RTX-grafikkort har 8 gigabytes RAM mens GTX-grafikkortet kun har det halve.

Jeg ser på hvordan det kommer til udtryk i Call of Duty: Modern Warfare. Jeg har testet spillet med alle kortene på mit normale testsystem. Det er en Intel i7-8700K CPU sammen med 16GB DDR4 RAM på et ASRock Z390 Phantom Gaming 7 bundkort.

Jeg har testet alle fire grafikkort ved Full HD, 1440p og 4K for at få hele spektret med. De grafiske indstillinger i spillet har været sat til high, og raytracing har været slået fra.

Jeg har testet i et custom multiplayerspil på Hackney Yard for at eliminere så mange variabler som muligt, og kørt alle tests mindst tre gange, og har så taget et gennemsnit. Den testmetode skulle gerne give så let sammenlignelige resultater som muligt.

Vi starter i toppen med RTX 2080 SUPER Gaming X Trio-grafikkortet og her kan vi, ikke overraskende, se at kortet er rigtigt godt med i alle tre opløsninger. Selv ved 4K er vi fint på den gode side af 60 FPS. Ved 1440 og 1080 er der fint plads til en computerskærm med en høj refresh rate, som jo også er passende til et spil som Call of Duty.

Springer vi videre til RTX 2070 SUPER Gaming X Trio så kan vi se et fald, men det er faktisk ikke ret stort. Vi er stadig selv ved 4K på den gode side af 60 FPS og de to lavere opløsninger indbyder stadig fint til high refresh gaming.

RTX 2060 SUPER Gaming X er det næstegrafik kort og resultaterne fortsætter med at være rigtigt gode. 4K har nu tvunget os ned under de magiske 60 FPS, men det er kun lige og det er stadig spilbart, hvis man ikke insisterer på høje framerates. 1440p og 1080p opløsningerne er dog stadig fornuftige og rigtigt godt på den lækre side af 100 FPS.

Sidste grafikkort i rækken er GTX 1650 SUPER Gaming X, og her ser vi hvor stor en forskel den mindre mængde RAM kan gøre. 4K er, som jeg ser det, udelukket og selv 1440p er ved at være på kanten af hvad jeg vil kalde optimalt for et FPS, som som Call of Duty.

Almindelig Full HD giver stadig gode og fornuftige resultater, og viser at selv med et kort til 1.600 kroner kan man sagtens være med.

Hvis vi sammenligner hele gruppen ved siden af hinanden, så fordeler tingene sig helt som jeg havde regnet med. Der er et fald som man kunne forvente, efterhånden som man kommer ned i stakken.

Største spring er tydeligt fra RTX 2060 SUPER og ned til GTX 1650 SUPER. Det hænger unægteligt sammen med den betydeligt mindre RAM-mængde på det kort. Man skal dog også bare huske på, at der i det fulde lineup af Nvidia-grafikkort også findes et GTX 1660 SUPER, som ville tage sig af trinnet i mellem GTX 1650 SUPER og RTX 2060 SUPER.

En ting som man tydeligt kan tage ud af vores test her er dog, at Call of Duty: Modern Warfare er et rigtigt godt optimeret spil. Vi får gode resultater med alle kortene med et spil, der ser forbandet godt ud.

Opløsninger op til 2560x1440 er ikke noget problem med høje frame rates for tre ud af de fire kort. Det er meget at forvente det samme af et kort som GTX 1650 SUPER, men selv det billigste kort i stakken klare sig rigtigt fint, hvis vi tager prisen i betragtning.

Hvad der giver mest mening at købe, hvis man har planer om at ville spille Call of Duty: Modern Warfare, er naturligvis lidt et personligt spørgsmål. Det handler både om budget og afhænger af hvad man ellers har af udstyr, som fx en high refresh gaming-skærm.

Der er ingen tvivl om, at hvis man bare sigter efter den højeste FPS-score, så er RTX 2080 SUPER Gaming X Trio vejen frem.

Det er dog værd at tage prisen i betragtning også, og bare et spring ned ad stigen til RTX 2070 SUPER Gaming X Trio, betyder at man kan spare næsten 2.000 kroner. Det er en besparelse på næsten 30% hvis man holder det op imod det relativt begrænsede fald i ydelse på omkring 10-15%, så er der mere værdi at hente der, som jeg ser det.

Vælger man at springe endnu et trin ned, kan der spares lige knap 20% ved at vælge RTX 2060 SUPER over et RTX 2070 SUPER.

Her at faldet i ydelse også en tand mindre med et fald på kun omkring 10%





Resultatet, her til sidst, viser meget fint, som jeg kort var inde på før, at Call of Duty: Modern Warfare, på trods af at være et rigtigt flot spil rent grafisk, faktisk er ret tilgivende i forhold til hvor meget det kræver af dit grafikkort.

Jeg har spillet en del andre spil, som ikke ser så godt ud som Call of Duty gør, men som stadig formår at udfordre grafikkort en del mere, end det er tilfældet her.

I sidste ende skal man selv vurdere hvor stort et budget man har lyst til at sætte af til sit grafikkort. Uanset hvad man vælger, så har MSI dog i deres familie af Nvidia SUPER-kort et rigtigt fint udvalg af kort, der kan tilfredsstille selv gameren på et budget, og den krævende gamer med penge nok til de tunge kort.

Det har været et interessant kig på de forskellige trin i SUPER-familien fra Nvidia sammen med MSI, og jeg håber også I har kunnet bruge resultaterne til noget.

Vi er nysgerrige efter hvor jeres valg ville ende, så spring ned forbi kommentarfeltet og fortæl os hvilket kort I ville vælge, i vores lineup, hvis I skulle samle en ny gaming-maskine til Call of Duty.