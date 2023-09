Et kig på MSI RTX 4060 familien

Vi er godt i gang med udrulningen af Nvidias 40 serie af grafikkort, og hvis man er på udkig efter et nyt grafikkort, så kan det måske være lidt af en jungle. I dag tager vi i samarbejde med MSI et kig på nogle af de forbedringer, der er kommer med de nye generationer.

Samtidigt vil vi også se på det nye Nvidia RTX 4060 16GB kort, som netop er blevet lanceret som det mest prisvenlige bud i den nye RTX series fra Nvidia.





Udviklingen over generationerne

Som forbrugere forventer vi naturligvis en løbende udvikling og forbedring på de produkter vi køber. Det gælder naturligvis også for grafikkort, og heldigvis så kommer der løbende nye teknologier og teknikker til, som betyder at kortene over tid bliver bedre og mere effektive til at give os gode gaming oplevelser.

Nvidia lancerede med RTX 20 serien også deres første skub på Ray Tracing teknologien. Det var et af de første store skridt i videreudviklingen af grafikken i PC spil, væk fra den traditionelle rasterization metode til at rendere grafik, som havde været standarden i rigtigt mange år.

Med Ray Tracking kan man simulere lys og skygger meget mere realistisk, og dermed give en pænere og måske mere fængende spiloplevelse. Det blev gjort muligt med tilføjelsen af nye RT og Tensor Cores på de nye GPU chips fra Nvidia. Disse nye GPU cores var tilføjet til at håndtere den nye Ray Tracing teknologi. Det var dele af GPU chippen, som ikke var en del af GTX 10 serien fra Nvidia, og derfor var de kort meget begrænsede når det kom til Ray Tracing.

Set i bakspejlet så var den indledende lancering af Ray Tracing måske en anelse skuffende. Det var en meget krævende teknologi og kun få spil understøttede det. Det betød, at der var meget få reelle fordele ved Ray Tracing under de tidlige generationer. Det var kun endnu mere tydeligt, hvis ikke man havde high end kortene. Så Ray Tracing på fx et RTX 2060 kort, var i første generation stort set ikke spilbar.

Med de senere lanceringer fortsatte udviklingen dog heldigvis. Dels havde Nvidia forbedret deres Tensor og RT cores, men arbejdet på software siden havde også udviklet sig. Det betød at flere spil var kommet til som understøttede Ray Tracing, men også en klar forbedring til Nvidias DLSS, eller Deep Learning Super Sampling, som også fulgte med Ray Tracing skubbet.





Teknologierne der er en del af DLSS udvikler sig, og det nyeste trin er DLSS 3.5, som Nvidia netop har annonceret. Her samles alle tidligere teknologier, som Super Resolution, Deep Learning Anti-Aliasing, Frame Generation og Ray Reconstruction, under en samlet paraply for optimalt at kunne forbedre ydelsen på de understøttede spil.

Det betyder, at man med 40 serien af grafikkort begynder at kunne drage nytte af teknologier, som Ray Tracing selv på mid tier grafikkort, som RTX 4060.





RTX 4060 - Det økonomiske valg i den nyeste generation

Hvis man gerne vil være med på den seneste generation fra Nvidia, på et mindre budget, så er RTX 4060 familien pt. det bedste bud.

Som en del af den nyeste RTX 40 serie fra Nvidia får RTX 4060 kortet adgang til de nyeste DLSS teknologier. Det betyder, at man på den front vil være bedre fremtidssikret end de tidligere generationer.

Frame Generation, som er en del af DLSS fra Nvidia, er fortsat kun tilgængeligt til kort i 40 serien, og vil altså ikke være en mulighed for RTX 30 eller 20 serie grafikkort.

Så hvis man gerne vil udnytte hele pakken af muligheder, med den nyeste version af Nvidias DLSS, så er der ingen vej uden om RTX 40 serien.

Samtidigt får man også del i den nyeste Ada Lovelace GPU chip, som er er produceret på TCMS’ 5nm process. Det er en opgradering over de tidligere Ampere og Turing processer, på henholdsvis 8nm og 12 nm, som blev brugt på RTX 30 og 20 serierne.

Alt det er samlet i en af de mest kompakte kort, i den nye RTX 40 serie af grafikkort. Det betyder, at du kan få plads til den i de fleste systemer uden at bekymre dig om pladsen.

Samtidigt er RTX 4060 kortene også udstyret med kun et standard PCIe 8-pins stik til strømmen. Det betyder, at det er let at slutte til og man får ikke behov for en kabeladapter, som til de øvrige kort i RTX 40 serien, der kommer med det nye 12VHPWR stik.

Den anbefalede størrelse på din strømforsyning er med RTX 4060 kortene fra MSI på 550W. Det betyder, at de fleste, selv lidt ældre systemer, kan være med uden behov for at opgradere andet i din PC.

Samlet set betyder det, at RTX 4060 kortene er nogle af de letteste i den nye generation fra Nvidia at komme i gang med, som opgradering til et måske ældre system, der har brug for et nyt power boost.





Udvalget fra MSI

MSI har et udvalg af forskellige kort i 4060 serien, som er fordelt over deres Gaming og Ventus serier af grafikkort.





MSI RTX 4060 Gaming X

Skal det være endnu mere kompakt, så kan Gaming X kortene i RTX 4060 seriens fra MSI være vejen frem. Her får man en endnu mindre profil, som kan bruges steder, hvor der er mere kamp om pladsen.

Designet er det velkendte og stilfulde MSI Gaming X design men her holdt i helt sort, og naturligvis med MSI’s Mystic Lighting RGB belysning.





På trods af den mindre størrelse, så er der stadig fokus på køling. Twin Frozr 9 designet sørger for, at to Torx 5.0 blæsere sammen med en kobber base plate, heat pipes og en solid køleprofil stadig kan holde kortet køligt.

Det kan godt være kortet er mindre i størrelse, men MSI har gjort deres for at ydelsen ikke kommer til at lide af den grund.

Se MSI RTX 4060 Gaming X hos Komplett.dk her.





MSI RTX 4060 Ventus 3X

Har du plads til et større grafikkort og vil du gerne give kølingen et boost med et triple fan setup, så er Ventus serien et godt bud. Med Ventus 3X kortet får man en solid triple fan køleløsning.

Her er det tre Torx 4.0 blæsere, der sammen med en kobber base plate sørger for at holde kortet køligt under belastning.





Designet er holdt i sort og sølv og stadig med en kompakt formfaktor for et kort i Nvidias RTX 40 serie.













MSI RTX 4060 Ventus 2X Black

Skal det være lille og super diskret, så er Ventus Black kortene vejen frem. Det er de mest prisbevidste kort i 4060 serien fra MSI.

Kølingen er dog fortsat drevet af to Torx 4.0 blæsere og en solid køleprofil, der sørger for at holde kortet køligt og stille under brug.

Et afdæmpet sort design med en stilfuld metal backplate giver et godt bud til dem, der er på jagt efter et grafikkort uden alt for meget bling og lir.





MSI RTX 4060 Ventus 2X White

Hvis du er på udkig efter et hvids kort i RTX 4060 serien, så kan Ventus 2X seriens også fås i en lækker hvid udgave. Samme lækre afdæmpede design og solide Torx 4.0 blæsere, nu bare skræddersyet til hvide systemer.













Med RTX 4060 kortene fra MSI er der et bredt udvalg af kort tilgængelige med et godt spænd i både design, ydelse og pris.

Denne artikel er sponsoreret af MSI.