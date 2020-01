AUTHOR : Uber

LEAK: AMD Radeon RX 5600 XT fra Asrock, MSI og XFX

Slut med gætterier: AMD Radeon RX 5600 XT grafikkorts-modeller fra Asrock, MSI og XFX er ude i lyset til offentlig beskuelse





Med en formodet placering mellem RX 5700 og RX 5500 XT, er den nye Radeon RX 5600 XT, et grafikkort, der skal konkurrere om segmentet omkring $ 300. Tidligere rygter fremviste specifikationer om samme core count som RX 5700 og kun er 15% lavere frekvenser, bør og skal det kunne være i stand til at skabe lige så god bang for the buck som sin større bror.

AMD’s RX 5600 XT GPU er blevet detaljeret så grundigt via udenlandske kilder, det er mere passende at kalde det en overflod af informationer end et leak, som typisk kun byder på et fåtal af detaljer. Asrock offentliggjorde ved en fejltagelse en produktside til RX 5600 XT Challenger D 6GB OC, og det samme gjorde sig gældende for XFX af deres RX 5600 XT Thicc II Pro Staging.

Videocardz har spilled the beans om Asrock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 og MSI’s to billigere varianter, RX 5600 XT Mech OC og RX 5600 XT Mech. Dem finder du HER og HER

Prisoplysninger har desværre ikke fundet vej til nogen tilfældigt offentliggjorte produktsider. Kilder viser dog, at AMD er målrettet mod $ 299-prispunktet, mens bestyrelsespartnere presser på for $ 279. Med 5700 modeller, der let findes til $ 320, er lavere bedre.

Arkitekturmæssige forskelle mellem 5600 XT og 5700 ser ud til at være ubetydelige.

Baseret på den samme die og med samme core count, er de største fysiske forskelle reducering af hukommelsen til 6 GB og hukommelsesbussen til 192-bit, hvilket har reduceret hukommelsesbåndbredden til 288 GB / s. Det betyder, at det bør være muligt at overclocke grafikkortet til RX 5700 hastigheder og den vej opnå lignende ydelse, hvis du ikke er for aggressiv settings eller teksturkvalitet.

XFX viser 5600 XT's udgivelsesdato som januar 2020. Det vil med andre ord betyde, at vi sandsynligvis får AMD Radeon RX 5600 XT afsløret under AMD’s CES 2020 keynote mandag, hvor Tweak.dk holdet også deltager.





