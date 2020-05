AUTHOR : Uber

Bedste 1440p grafikkort 2020

I denne guide har vi fundet de bedste GPU'er til 1440p gaming. Hvor meget skal du bruge for at spille 1440p, og hvilket grafikkort skal du vælge til 1440p gaming. Dette spørgsmål konkluderer vi på i denne guide, som du kan bruge forud for, når du køber et grafikkort.





Selve købsprocessen i at skulle finde et grafikkort til gaming, kan virke afskrækkende for mange. Dette gælder især, hvis du slet ingen kendskab har til branchen. Her vil du blive mødt af en mur af muligheder, og i mange tilfælde, vil det at skulle købe et nyt grafikkort, ende med du kommer hjem med noget du slet ikke har brug for.

1440p er et markant hop op i visuelle effekter i forhold til standard 1080p gaming eller full hd.

Da det kan være vanskeligt at vælge det bedste 1440p grafikkort, har vi i denne guide udført opgaven for dig. Vi har sammensat en række muligheder for dig herunder, som skal vejlede dig gennem købsprocessen, og dermed sikre dig, at du sender dine surt tjente penge efter det bedste grafikkort til 1440p gaming.

Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Det sikre valg for de fleste

Stream processorer: 2560, Core clock: 1,605, RAM: 8GB GDDR6, RAM frekvens: 14 Gbps, Strømstik: 6 pin + 8 pin, Tilslutningsmuligheder: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL





Hvad koster et NVIDIA GeForce RTX 2070 Super:

Mellem 3800-4600 kroner dags dato





Godt:

- Ray Tracing performance

- Performance tæt på RTX 2080

Knapt så godt:

- Prisen er lidt til den dyre side sammenlignet med de billigste RTX 2080 kort på markedet.





Nvidia GeForce RTX 2070 Super er uden tvivl at finde blandt de bedste 1440p grafikkort på markedet.

Prisen på Nvidia GeForce RTX 2070 Super er omkring 3800 kroner, og her får du performance omkring sidste generations flagskabs grafikkort, NVIDIA Geforce GTX 1080 Ti krydret med nyeste Ray Tracing teknologi.

For de fleste gamere tilbyder dette grafikkort den rigtige balance mellem pris og ydelse. Det er måske ikke lige så fremtidssikret som RTX 2080 Super, men for mange vil besparelserne gøre dette til det mere attraktive grafikkort.





Hvis du vil game på 1440p og 60fps, er RTX 2070 Super det perfekte grafikkort at gå efter. Med denne GPU kan du skrue indstillinger op til ultra og stadig få et tilfredsstillende gameplay retur. At ikke behøver at gå på kompromis, når det kommer til 1440p-spil, hvilket gør dette kort til en værdi af de ekstra $ 150 eller derover over RTX 2060 Super eller Radeon 5700 XT. Står valget mellem RTX 2060 Super, Radeon 5700 XT og Nvidia GeForce RTX 2070 Super, og den minimale ekstraomkostning absolut godt givet ud.

GeForce RTX 2070 Super udbydes fra forskellige producenter, men forskellen mellem de forskellige brands, gør ikke en amrkant forskel i det samlede billede.





Nvidia GeForce RTX 2060 Super

Entry level grafikkort med smæk for skillingerne

Stream processorer: 2176, Core clock: 1,470MHz (1,650MHz med boost), RAM: 8GB GDDR6, RAM frekvens: 4,480MHz, Strømstik: 1 x 8-pin, Tilslutningsmuligheder: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0





Godt:

- Tilfredsstillende performance

- Gode overclockingsmuligheder

- God pris kontra ydeevne

- Fornuftigt energiniveau kontra ydeevne (Kun ét 8-pins PCIe stik)





Knapt så godt:

- Kommer lidt til kort mod ”fremtidssikring”

GeForce RTX 2060 Super bringer ydeevnen til bordet omtrent svarende til RTX 2070 til en pris på 3200-3300 kroner. 2060 Super kommer naturligvis til kort over for sine storebrødre, når det kommer til Ray Tracing, men GeForce RTX 2060 Super er overraskende alsidig, når det kommer til 1440p gaming.

Hvis målet er at ramme 60 fps, mens du gamer ved 1440p, er der ingen reel grund til at betale for et mere mere potent grafikkort end RTX 2060 Super.

NVIDIA RTX 2060 Super håndterer fint størstedelen af computerspil på ultra settings. Jagter du derimod 120Hz, 144Hz eller højere, vil du med fordel går efter et dyrere grafikkort. Til ren 1440p gaming, er Nvidia GeForce RTX 2060 Super absolut et sikkert valg.





AMD Radeon RX 5700 XT

AMD’s udspil på 1440p markedet

Stream Processors: 2560, Core clock: 1,605, RAM: 8GB GDDR6, RAM frekvens: 14Gbps, Strømstik: 6 pin + 8 pin, Tilslutninger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0





Hvad koster et AMD Radeon RX 5700 XT grafikkort::

Mellem 3000-3600 kroner dags dato.





Godt:

- Super god performance

- 7 nm chip die

- Radeon softwaren

Knap så godt:

- Mangel på real-time ray tracing

- Overclocking





Alt imens AMD buldrer afsted med deres ThreadRipper og Ryzen processorer, hænger deres GPU'er stadog efter bag Nvidia. AMD Radeon RX 5700 XT fortsætter selskabets strategi med at målrette efter entry-level og mid-level segmentet, der matcher pænt med Nvidias tilbud. Rent performancemæssigt placerer 5700 XT sig tæt på 2060 Super, og det samme gør sig gældende på prisen.



En dealbreaker, for nogle, er manglen på Ray Tracing. Hvis omtalte ikke er et krav, er RX 5700 XT imidlertid et konkurrencedygtigt alternativ til Nvidias mid-level grafikkort.

Læs også: ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X OC+

Læs også: AMD Radeon RX 5700 XT (reference)





Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Når budgettet ikke er til hindring

3072 CUDA Cores, 384 Tensor Cores og 48 RT Core, Core Clock: 1,650MHz (1,815MHz med boost). RAM 8GB GDDR6, RAM frekvens: 15.5 Gbps, Strømstik: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin, Tilslutninger: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL





Hvad koster et Nvidia GeForce RTX 2080 Super:

Mellem 5800-6400 kroner dags dato.





Godt:

- Ray Tracing

- ”Fremtidssikret”

- God performance

Knap så godt:

- Ydelsen er kun minimalt foran RTX 2070 SUPER

- For dyrt sammenlignet med RTX 2070 SUPER





RTX 2080 Super erstattede RTX 2080 i midten af 2019. Selvom performanceforskellen i forhold til originalen er marginal, er priserne mellem de to grafikkort stadig forbløffende ens.

Når målet primært er 1440p, er de ekstra penge fra 2070 Super og til RTX 2080 Super, i vores optik, lidt spildt. Kigger vi ud over 1440p gaming, så vil RTX 2080 Super grafikkortet vinde på den lange banen grundet de ekstra hestekræfter. Dette betyder blandt andet, at du kan spille mange titler (især dem med DLSS) med RTX aktiveret uden at skulle gå for meget på kompromis med FPS og hakken i gameplayet. Hertil kommer en bedre ”fremtidssikring” i RTX 2080 Super. Især, hvis vi kigger frem for lanceringer af blandt andet GPU-intensive spil som Cyberpunk 2077.





Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Når lommerne er spækket med guld

CUDA Cores: 4352, Core clock: 1,350MHz (1,635MHz med boost), RAM frekvens: 11GB GDDR6, RAM frekvens: 14Gbps, Strømstik: 2 x 8-pin, Tilslutninger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C



Hvad koster et Nvidia GeForce RTX 2080 Ti grafikkort:

Mellem 8800-15000 kroner dags dato.





Godt:

- Sublim ydeevne

- Ray tracing

- Leverer True 4K @ 60 FPS gaming

Knap så godt

- FØJ det er dyrt





I spil som The Witcher 3, har vi oplevet:

gtx 1080 Ti / RTX 2080 Ti 1440p: 91 / 120 FPS

GTX 1080 Ti / RTX 2080 Ti 2160p: 52 / 72 FPS

Farcry 5:

GTX 1080 Ti / RTX 2080 Ti 1440p: 81 / 98 FPS

GTX 1080 Ti / RTX 2080 Ti 2160p: 66 / 80 FPS

Så der er altså tale om et absolut high end grafikkort, som leverer det grafikkortet skal til prisen; smæk for skillingerne, og mange af slagsen fra begge lejre.

RTX Super serien har reduceret værdien af 2080 Ti yderligere. Dette er kortet, der skal vælges, når penge ikke er et problem, da du ”næsten” kan købe to 2080 Super til samme pris.

Hvis du ønsker at spille på 1440p og håber at trille forbi 100 fps med Ray Tracing aktiveret, er 2080 Ti det eneste kort på markedet lige nu, der kan levere høj frame rate gaming med RTX aktiveret. Selv på RTX-serien, der har dedikerede kerner til Ray Tracing, er RTX teknologien utroligt GPU-intensiv. De ekstra RAM og performanceresultater i 2080 Ti gør meget forskel, også sammenlignet med 2080 Super. Er dine drømme at spille med Ray Tracing på nuværende tidspunkt og i kommende spiltitler, er 2080 Ti det bedste valg på markedet på nuværende tidspunkt. Du er også rigeligt dækket ind på 1440p gaming – og sågar mulighed for 4K gamning.

Læs også: Valg af gaming skærm