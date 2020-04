AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-09-17 08:00

MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio

Nvidia lancerede for ikke så længe siden deres SUPER serie af kort. Vi har i dag taget et kig på en MSI version af RTX 2080 SUPER som kommer i deres velkendte Gaming X Trio serie.

Det er blevet tid til at se på endnu et grafikkort fra MSI, og det er det sidste i det nye SUPER-lineup, som Nvidia sparkede ind på markedet, formodentligt som modsvar til AMDs Navi-kort tidligere på året. Vi har kigget på RTX 2060 SUPER og RTX 2070 SUPER-kortene, så jeg vil ikke springe alt for dybt ned i baggrunden for de nye kort i den her anmeldelse, da mange af de samme ting gør sig gældende for RTX 2080 SUPER-kortet. I kan læse anmeldelser af de kort lige her på siden.

Se evt. min korte gennemgang af kortet på vores YouTube-kanal:





Der er kort fortalt ikke tale om noget banebrydende nyt fra hverken Nvidia eller MSI, men, i stedet for, en finpudsning af deres allerede eksisterende produkter.

RTX 2080 SUPER er baseret på Nvidias 12 nm Turing-arkitektur, og mere nøjagtigt på TU104-chippen, som er den samme som danner grundlag for det almindelige RTX 2080-kort. Den nye version kommer med 3072 CUDA Cores, 384 Tensor Cores og 48 RT Cores. Til sammenligning så kommer det almindelige RTX 2080 med 2944 CUDA cores, 368 Tensor cores og 46 RT cores. Så lidt er der blevet rykket ved, men det er ikke overvældende.

RTX 2080 SUPER lander med den samme RAM-konfiguration, som er otte GB GDDR6 RAM på en 256-bit memory bus. Hastigheden på de RAM, der er på kortet, er dog steget fra 14 Gbps til 15,5 Gbps, og dét, sammen med de ekstra 128 CUDA cores og 16 Tensor cores, er grundlæggende det, som er ændret i forhold til den normale RTX 2080-version som vi kender.

Clock-hastighederne har fået et lille skub op og er i Nvidias standardspecifikation angivet til en base clock på 1650 MHz og en boost clock på 1815 MHz. Det er henholdsvis 135 MHz og 105 MHz højere end standard RTX 2080-versionen.

Nu har vi dog ikke med Nvidias referencemodel at gøre i dagens test, men derimod MSIs Gaming X Trio-version, og her er boost clock angivet til 1845 MHz, så de har pillet lidt ved tingene. Erfaringsmæssigt vil vi dog nok ende med at se endnu højere clock-hastigheder, som følge af Nvidias automatiske boost, der kommer via det indbyggede GPU Boost.

MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio lever i den grad op til sit navn og designmæssigt ligner den til forveksling de tre andre kort i RTX-serien med det navn. Hvis man placerede de tre kort ved siden af hinanden kan man faktisk ikke se forskel på dem hvis ikke det var for det lille klistermærke bagpå, hvor modelnavnet står.

Det er dog bestemt ikke et negativt punkt da jeg, som jeg var inde på i de andre tests af Gaming X Trio-kortene, synes at det er et rigtigt fint design. Det er stilfuldt og afdæmpet og burde passe til de fleste systemer.

Der er stadig mulighed for RGB LED-lys via MSIs Mystic Light og den lækre backplate i børstet aluminium klæder kortet rigtig godt. Samtidigt har MSIs Tri-Frozr køler-design tidligere vist sig, at være rigtig godt til at holde kortet både afkølet og lydsvagt, og da det er nøjagtig samme køler vi får her så regner jeg naturligvis med, det samme kommer til at gøre sig gældende her.

Der skal to otte-pins-stik til at drive kortet, helt som på RTX 2070 SUPER-versionen. Tilslutningerne giver os tre DisplayPort 1.5, en enkelt HDMI 2.0b og så den USB Type C, som er beregnet til fremtidige VR-løsninger, men som indtil da kan bruges som en helt almindelig USB-port, hvis man mangler sådan en.

Så der er altså ikke en masse nyt på det ydre af kortet, som er et 100% genbrug af en allerede stærk løsning fra MSI. Forskellene skal naturligvis findes i den tuning, der er sket med det underliggende kort, og som har affødt SUPER-navnet. Derfor er kortet selvfølgelig også blevet testet, for at se hvor meget det har skubbet ved ydelsen.

Under belastning boostede kortet til et super stabilt leje på 1865 MHz, så helt som forventet giver den gode køleløsning også et fint boost via GPU Boost, selv over den annoncerede boost clock. Temperaturen toppede ved 66 grader svarende til en delta-temperatur på 42 grader. Alt det klarede kortet med et lydniveau, som er super godt og målt til 37 db under fuld belastning. Det er altså i den grad rart at være i nærheden af selv under belastning.

Kortet er selvfølgelig testet op mod de andre kort i SUPER-serie for at se hvordan det klarer sig her, og så naturligvis også op mod standard RTX 2080-kortet som det kommer til at erstatte.

Den første test er 3D Mark Time Spy. Ikke overraskende stikker RTX 2080Ti-kortet af i sammenligningen her. De andre kort i testen ligger dog ret tæt sammen, og specielt mellem RTX 2080 SUPER og non-SUPER-versionen er springet utroligt lille.

Næste test er 3D Mark Fire Strike Ultra. Her ligger resultaterne sig forventeligt helt som i den tidligere test. Det næste skridt er så at se hvordan resultaterne placerer sig i reelle gaming-resultater.

Første spil i rækken er Assasin's Creed Odyssey, som i vores tests tager pladsen som et af de tungeste spil på markedet p.t. ved høje indstillinger. MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio er dog rigtig godt med ved både 1080p- og 1440p-opløsningerne, med gode resultater over 60 FPS i begge tilfælde. 4K tvinger dog kortet lidt i knæ, men det er stadig spilbart hvis man kan bide det i sig eller trapper indstillingerne lidt ned.

I sammenligningen har vi dog et ret interessant resultat. RTX 2080Ti er stadig solidt i front, men ser vi på de øvrige kort er det reelt set ingen mærkbar forskel i mellem kortene i det her spil.

Næste spil i rækken er Far Cry 5, som er et nyere spil, der er visuelt flot at se på, men som er noget lettere at trække end Assasin's Creed. Her får vi anderledes solide resultater med over 100 FPS i gennemsnit i 1080p og 1440p, og er stadig rigtigt godt med i 4K, hvor vi kommer ind over 60 FPS.

Tager vi sammenligningen så er vi dog tilbage til en del af det vi så før. 2080Ti er i front, men rykker vi ned ad listen så svinder forskellene ind. RTX 2080 SUPER og non-SUPER versionen ligger lige op og ned ad hinanden. Springet ned til RTX 2070 SUPER er heller ikke stort.

Sidste spil i vores testrække er Overwatch, som er klart det letteste spil at trække i vores lineup, men som er en rigtig god repræsentant for mange af de populære Esports-titler. Ikke overraskende er vi super godt med på ydelsen her. Ved 1080p rammer vi den indbyggede grænse på 300 FPS i spillet, og ved 1440p og 4K er vi dog også SUPER fint med.

Tager vi igen sammenligningen kan vi se en gentagelse igen, men det er på ingen måde overraskende i et spil som Overwatch, som ikke stiller store krav til moderne grafikkort. RTX 2080Ti vinder naturligvis og igen ser vi de to RTX 2080-kort ligge lige op og ned ad hinanden med et minimalt forspring til RTX 2070 SUPER-kortet.





Konklusion:

Hvor lander vi så med RTX 2080 SUPER Gaming X Trio-kortet? Ud over at kortet ser helt identisk ud med de andre RTX Gaming X Trio-kort så er ydelsen stort set lige så identisk i min test som I kunne se herover.

Som jeg var inde på i min anmeldelse af RTX 2070 SUPER Gaming X Trio-kortet, så gav det rigtig fin mening fordi der var en forbedring i forhold til non-SUPER-versionen, som gav mening. Der var et fint spring i ydelsen og kortet kom reelt set næsten helt op og tog pladsen fra RTX 2080-kortet, som var det næste trin i stakken og gjorde det tilmed billigere.





Det samme er ikke rigtig gældende her, og derfor er RTX 2080 SUPER-trinnet, som jeg ser det, det mest ligegyldige trin i den nye SUPER-serie. Versionen her fra MSI, med deres Gaming X Trio-udgave, er super lækker i forhold til looks, køling og lydniveau, men forbedringen i ydelse er ikke noget at råbe hurra for. Det vil ikke være noget, der er specielt mærkbart under brug, da det ligger SÅ tæt på det almindelige RTX 2080-kort, at det kan være ligemeget. Der kan selvfølgelig være spil, ud over dem jeg har testet her, hvor det er mere udpræget men det vil stadig være meget begrænset.

Prisen for MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio ligger p.t. på lige omkring 6.500 kr. Det er ca. 500 kr. dyrere end non-SUPER-versionen af samme kort, og personligt synes jeg lige så godt man kan spare de penge, for man kommer ikke til at få meget mere ydelse for dem.

Samlet set synes jeg dog fortsat at RTX 2070 SUPER-kortet giver endnu mere mening her. Vi får stort set samme ydelse, men kan spare omkring 1.200 til 2.500 kr., alt efter hvilken version af kortet man køber, og ende med ydelse, der ligger utroligt tæt på. Det er det klassiske problem med et alt for segmenteret marked. Der bliver simpelthen for små forbedringer i mellem de forskellige trin. Nvidia har malet sig selv lidt op i det hjørne med de mange forskellige kort, som de sender på markedet. De har simpelthen gjort deres billigere kort for gode til at jeg med god samvittighed kan anbefale et RTX 2080 SUPER-baseret kort til andet end folk er er ligeglade med deres penge eller bare VIL klemme en smule ekstra FPS ud af deres spil.

MSI har som sagt gjort et rigtig godt stykke arbejde med deres version af kortet som holdes både køligt og støjsvagt, men det ændrer ikke ved, at GPU-chippen, i min bog, ikke giver meget mening når man holder det op mod andre kort på markedet. Jeg har næsten lidt ondt af MSI og andre producenter, som skal producere kort som dem her, baseret på Nvidias RTX 2080 SUPER-chip. Det rigtig gode arbejde som MSI har lavet kommer desværre til at stå i skyggen af en GPU-chip, som bare ikke giver ret meget mening.

Vi lander med en karakter på 6 for et kort, som teknisk set klarer sig rigtig fint, hvis man ser på det isoleret. Det er dog ikke et isoleret kort og sammenligner vi pris og ydelse med andre kort på markedet kan man få stort set samme ydelse, betydeligt billigere, andre steder.





Godt:

Lækre materialer og god byggekvalitet

Kortet holdes køligt og støjsvagt





Skidt:

Ydelsen er kun minimalt foran RTX 2070 SUPER

For dyrt sammenlignet med RTX 2070 SUPER