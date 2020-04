AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-07-25 17:27

MSI RTX 2060 SUPER Gaming X; Er det en opgradering værd

Vi har taget et kig på lillebror i Nvidias nye SUPER serie. Det er MSI RTX 2060 SUPER Gaming X versionen vi har haft på testbænken.

Det er ikke lang tid siden jeg kastede et blik på et af de seneste bud på Nvidia-siden af grafikkort-markedet, da jeg kiggede på MSI RTX 2070 SUPER i deres Gaming X Trio-version.

Der er lidt samme boldgade i dag, men vi tager et trin ned ad stigen og tager et kig på MSIs RTX 2060 SUPER i deres Gaming X-version. Vi ser om Nvidias opdatering til Turing er så Super, som navnet gerne vil have os til at tro.



Se vores video gennemgang lige her eller læs videre længere nede.







RTX 2060 SUPER er, helt som SUPER-versionen af RTX 2070, en opdateret version af det tidligere kort. Det har Nvidia gjort på samme måde tidligere, men typisk så bare tilføjet Ti til navnet. Det er dog i den her gang blevet til SUPER i stedet for af en årsag som Nvidia ikke helt har løftet sløret for. Den lidt alternative navngivning til side, så er der stadig sket lidt på selve den underliggende hardware.

På RTX 2060 SUPER er der ikke sket gennemgribende ændringer til chippen, som stadig er baseret på en TU 106 chip på Turing-arkitekturen. Vi får nu 2176 CUDA cores, imod 1920 på det almindelige RTX 2060 kort. Største ændring er på RAM, hvor der er blevet opgraderet fra seks til otte GB GDDR6 RAM som også er blevet rykket op på en 256-bit memory bus fra den 192-bit bus, der blev brugt før.

MSI angiver boost clockfrekvensen på kortet til 1695 MHz så altså en tand over de 1650 MHz, som er Nvidias referencespecifikation.

Designmæssigt holder MSI den stil, som vi kender fra deres kort i Gaming-serien over den seneste tid. Det er de samme afdæmpede grå og sorte farver suppleret af RGB LED-lys omkring MSI-logoet på siden og blæserne. Køleren er MSIs Twin Frozr 7-design, som kommer med to af deres Torx 3.0 blæsere, som sørger for masser af luft til den underliggende køleblok som er udstyret med fire heatpipes. Blæserne starter først når temperaturen er over 60 grader på kortet, så der er mulighed for et lydløst kort ved lavere belastninger.

Køleren er et to-slots-design, men med kortets samlede længde på lige under 25 cm betyder det, at kortet ikke fylder alverden. Det burde kunne komme i de fleste selv mindre systemer. Kortet har en samlet vægt på 981 gram, så altså betydeligt mindre end sin storebror RTX 2070 SUPER Gaming X Trio, der kom ind med massive 1522 gram.

Kortet er udstyret med et enkelt otte-pins-stik til strømmen og MSI angiver det med et strømforbrug på 175 watt. På tilslutningerne får vi tre DisplayPort 1.4 og en enkelt HDMI 2.0b, hvilket burde være nok til de fleste behov.

Prisen for MSIs version her af RTX 2060 Super-kortet ligger p.t. på 3.700 kr., hvilket er omkring 400 kr. mere end standard RTX 2060 Gaming Z-versionen fra MSI. Det er dog også lige over 400 kr. mere end det billigste RTX 2060 SUPER-kort jeg kunne finde, bare som note. Smider man omkring 500 kr. mere i puljen kan man tage springet op til MSIs sammenlignelige RTX 2070 Gaming X-kort, så det bliver spændende at se hvor ydelsen lander, når nu prisfeltet er så tæt som det trods alt er.

Vi springer videre til benchmarks, hvor kortet selvfølgelig er kommet igennem den sædvanlige mølle af tests. Under belastning boostede kortet til imponerende 1950 MHz, hvilket er en god slat over de 1695 Mhz, som MSI har annonceret i deres specifikationer. Temperaturen toppede på 65 grader under belastning, og alt det klarede kortet uden at larme alt for meget. Kortet er ikke helt så stille som sin storebror RTX 2070 SUPER Gaming X Trio, men lander omkring 40 db.

MSI RTX 2060 Super Gaming X er testet med:

ASRock Z390 Phanton Gaming 7

Intel i7 8700K

16 GB Corsair Vengeance RGB Pro

SeaSonic Prime Gold 1300W

Sandisk Ultra II SSD

Vi starter som altid med de syntetiske tests og lægger ud med Time Spy. Her kan vi se en ret forventelig fordeling af kortene, som jeg har taget med i sammenligningen. Der er et fint boost over den normale version af RTX 2060 kortet, men vi indhenter ikke helt RTX 2070-kortene.

Kigger vi på Fire Strike Ultra er fordelingen stort set identisk, men kortet er lidt tættere på at komme op på siden af RTX 2070-kortet lige over.

Superposition-testen er den sidste syntetiske og her er ikke så meget andet at tilføje, da fordelingen igen som forventet er som de andre syntetiske tests i lineuppet.





Vi springer videre til spil og ser om den reelle ydelse i spil afviger fra de syntetiske resultater. I sammenligningerne her har jeg kun taget 1080p- og 1440p-opløsningerne med, da kortet her ikke kan siges at sigte efter 4K-gaming.

I Assasin's Creed kan vi se at vi ved Full HD lige klemmer os op over de 60 FPS mens 1440p-resultaterne lander lige under. Begge dele er dog fornuftige resultater for et visuelt krævende spil.

Sammenligner vi resultaterne med de andre kort er det igen tydeligt, at man får et fint boost i ydelse over den normale version af RTX 2060-kortet. Her kan vi også se at vi faktisk er side om side med RTX 2070-kortet i ren FPS ydelse, mens SUPER versionen selvfølgeligt trækker lidt fra der.

Så altså en fin start for RTX 2060 SUPER Gaming X i reelle spil-scenarier.

Næste spil er Call of Duty: Black Ops 4, som ikke er helt så krævende, hvilket selvfølgeligt også kan ses på resultaterne, hvor high refresh rate gaming kan klares uden problemer i begge de testede opløsninger.

I sammenligningen lander resultaterne med en fordeling der ligner de tidligere. Et fint spring fra det gamle 2060 til det nye og ret tæt på at indhente RTX 2070 kortet, så det er svært at klage.

Deus Ex: Mankind Devided bliver igen lidt mere krævende, men ingen af de testede opløsninger er noget problem for RTX 2060 Super kortet her, som leverer solide resultater begge steder. Vi ligger fint over 65 FPS selv ved 1440p.

Sammenligningen viser os her, at vi kommer side om side med RTX 2070-kortet, så her er vi sprunget et helt trin op ad stigen. Forventeligt tager RTX 2070 SUPER dog også et trin op så i sidste ende er det lidt status quo i Nvidias rangorden.

Far Cry 5 er en af de mere tilgivende titler i vores benchmarks og det er selvfølgeligt også tilfældet her, hvor vi ser rigtigt gode resultater i begge de testede opløsninger. Så her er der også god mulighed for at udnytte sin high refresh rate-skærm, hvis man har sådan en.

I sammenligningen placerer kortene sig forventeligt med SUPER-versionen her med en placering lige imellem de tidligere RTX 2060 og RTX 2070. Vi ser en stigning imellem de forskellige trin på 4% til 10%

Vi springer videre til Tomb Raider og her får vi igen solide resultater ved begge opløsninger, hvilket er lækkert at se.

I sammenligningen kan vi se at Tomb Raider er et spil, som det nye RTX 2060 SUPER-kort godt kan lide, og her overhaler det faktisk vanilje-versionen af RTX 2070 kortet. Det er mest udpræget i Full HD, men det er også godt med i 1440p.

Næste spil i rækken er The Witcher 3, og igen kan vi se super gode resultater fra vores nye SUPER-kort. Det ligger bundsolidt på FPS med mulighed for high refresh rate på begge de testede opløsninger.

I sammenligningen kan vi se at RTX 2060 SUPER-kortet kommer helt op på siden af den normale version af RTX 2070-kortet, men altså stadig må se sig slået af den nye opdaterede SUPER-version på det trin.

Sidste spil er Overwatch, hvor vi ikke overraskende ikke havde nogen problemer med at køre det testede opløsninger. Ved Full HD er vi tæt på at ramme 300 FPS-grænsen i spillet og i 1440p er vi også langt over 100 FPS. Det er et spil hvor 4K-gaming heller ikke vil være et problem.

I sammenligningen kan vi se, at kortet igen ligger stort set side om side med RTX 2070-kortet og springet til 2070 SUPER faktisk ikke er så stort. Overwatch er er dog også et spil som ikke kræver det store af kortene generelt.

Det var alle benchmarks og generelt set vil jeg sige, at kortet klarede sig rigtigt fint. Det er rigtigt godt egnet til gaming ved Full HD og 1440p, og i en stor del af spillene er der også overskud nok til, at det kan køre med high refresh rate-skærme. Jeg tog ikke 4K-resultaterne med, da kortet som sagt ikke helt henvender sig til det segment. For de nysgerrige derude testede jeg et par steder, og kan jeg lige indskyde at spillene, med undtagelse af Overwatch, lå i 30’erne og 40’erne på FPS-resultater ved 4K, de steder hvor jeg testede det kort.

Hvis vi sammenligner prisen med MSIs tidligere RTX 2070-version af samme type som kortet her, så er prisstigningen til SUPER versionen på omkring 400 kr. hvilket svarer til lige over 12% stigning. Ydelsen er steget med 3% til 17% alt efter hvilke spil og opløsninger man tester i, så hvis man holder de ting sammen er der fornuftig sammenhæng i tingene.

Når det ikke drejer sig om mere end 400 kr., så synes jeg helt klart at det giver mest mening at tage SUPER-versionen, hvis man på nogen måde kan klemme 400 kr. mere ud af budgettet. Der er bedre ydelse over hele linjen og i de fleste tilfælde en større ydelsesstigning end prisstigning.

Hvis man sammenligner uden for MSIs egne rækker, så er billedet en anelse anderledes. Selv om RTX 2070-kortene med tiden bliver udfaset til fordel for de nye SUPER-versioner, så er der stadig en del af dem på markedet. Som priserne er nu, så kan man faktisk finde fornuftige RTX 2070 kort til omkring 3600 kr., og så ser det pludseligt lidt anderledes ud for RTX 2060 SUPER Gaming X. Så længe man kan finde RTX 2070 kort til de priser, med fornuftige køleløsninger, så vil jeg altid tage dem i stedet for. Det betyder altså at RTX 2060 SUPER Gaming X lige nu lander i et svært mellemsegment.

Det ligger ydelsesmæssigt lige bagved, eller i få tilfælde på siden af, RTX 2070-kortene, som stadig kan findes til samme pris eller endda lidt billigere og så taber RTX 2060 SUPER-kortet her desværre efter min mening. Isoleret set er RTX 2060 SUPER Gaming X et rigtig fint kort, som yder solidt og som gør det uden at larme. Lige nu så kan man dog bare få kort, der yder lidt bedre til samme pris og så er ideen lidt tabt. Når lagerbeholdningen af RTX 2070-kort forsvinder kan det være det ændre sig, men det er for tidligt at spå om nu, da vi heller ikke har en ide om hvad priserne så er til den tid.

Hvis vi kigger på AMD-siden med deres nye RX 5700 og 5700XT så kommer de ind med priser på omkring 3000 kroner. og 3500 kroner, og begge de kort ligger også ydelsesmæssigt meget tæt på RTX 2060 Super med én lige under og én lige over. Så det er altså et tætpakket prispunkt som tingene lander i.

Lige p.t. kan man nok argumenterer for at en partner-version af RTX 2060 SUPER, som den jeg har kigget på i dag, giver lidt mere værdi, da den kommer med en bedre og mere stille køler, men lige om lidt så lander der også partner versioner af RX 5700 kortene, som kan tage kampen op. Som det ser ud nu så lander vi med en endelig karakter på 7, for et kort der isoleret set yder godt med et godt materialevalg og design, men som bare lander til en pris, hvor man stadig kan finde andre kort der gør det en tand bedre til samme pris.

Godt:

- Lækkert design og super god byggekvalitet

- God ydelse til 1080p- og 1440p-gaming

- Stille under belastning

Skidt:

- Prisen matcher visse RTX 2070 kort som stadig yder bedre