Nvidia annoncerer annoncering til CES 2024

Overskriften lyder måske dum, men det er ikke mindre det, som Nvidia har meldt ud. De har annonceret, at de den 8. januar er klar med en Special Adress Livestream på næste års CES i Las Vegas.

Baseret på de seneste mange rygter, så forventer mange, at annonceringen meget vel kunne indeholde den officielle præsentation af kommende SUPER kort i RTX 40 serien af forbruger grafikkort. Det hele er naturligvis stadig kun rygter, da Nvidia ikke overraskende ikke forventes at melde noget endeligt ud, forud for deres Special Adress Event til CES 2024.

Pt peger rygterne på, at vi kan se frem til tre nye kort i RTX 40 serien. I toppen af stakken bliver det et RTX 4080 SUPER, som bliver efterfulgt af RTX 4070 Ti SUPER og endeligt et RTX 4070 SUPER.

Vi har tidligere her set på de rygtede specifikationer på de nye kort, som kommer fra kilder i industrien. Siden da er der dog også dukket mere op i rygtemøllen, da vi har set billeder af emballage logo til de kommende kort, påstået ihvertfald.

Hvis de billeder passer, bekræfter det et kommende RTX 4070 Ti SUPER kort, hvilket eller var en af dem, som der var mest tvivl omkring. Det bunder mest i, at det vil være første gang at Nvidia kombinerer Ti og SUPER titlerne i et produkt. Tidligere har begge dele været brugt for at angive et mellemtrin, og nu ser det så ud til at vi ender med at have et mellem mellem trin.

Selv om navngivningen måske er lidt tosset, så vil de formodentligt kommende korts succes afhænge af, om Nvidia formår at ramme en god balance mellem pris og ydelse. Det har været en af de store svagheder ved RTX 40 serien indtil nu.