Nye AMD grafikkort på Gamescom

Selv om vi allerede ved de er på vej via leaks så har AMD nu officielt meldt ud at vi får præsenteret nye grafikkort på dette års Gamescom.

17 aug. 2023 kl. 08:42 Af Kenneth Johansen DEL:

I sidste uge skrev vi her om Powercolor, der havde været lidt for hurtige på aftrækkeren og var kommet til at afsløre detaljerne, om det kommende RX 7800 XT grafikkort fra AMD. Nu har AMD dog selv været ude og bekræfte, at de på Gamescom den 25. august kl. 17.00 vil være vært for et event, hvor de vil præsentere nye produkter.

Det kommer i et Tweet fra AMD's Senior Vice President & General Manager Graphics Business Unit Scott Herkelman.









Selv om Herkelman ikke giver mange detaljer, kan vi baseret på blandt andet Powercolors leak, nok godt forvente at få præsenteret RX 7800 XT kortet. Sammen med det forventer mange også at vi kommer til at se RX 7700 XT og opdateringer på nogle af de teknologier, som AMD arbejder på.

Det er forventede opdateringer omkring AMD's HYPR-RX og FSR3. Specielt FSR3, der skal tage kampen op imod Nvidias DLSS3, er meget ventet blandt AMD fans.