Her er de mest populære PC dele

Electronics Hub har taget et kig på, hvilke PC komponenter der er de mest bruge og ikke mindst bedst anmeldte. De har trukket en masse data via PC Part Picker og resultatet er meget interessant.

30 nov. 2023 kl. 10:27 Af Kenneth Johansen

Inden vi kigger på resultaterne er det naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at den brugte data som sagt stammer fra hjemmesiden PC Part Picker, og altså ikke er trukket fra direkte salgsdata. Det er informationer der er meldt ind af siden brugere. Der kan derfor være en vis usikkerhed i tallene, da det jo naturligvis ikke er alle salg og trends som går igennem PC Part Picker. Samtidigt skal vi her i Danmark også huske på, at det er en amerikansk baseret hjemmeside og de trends der ses på siden, ikke nødvendigvis kan spejles til det danske eller europæiske marked, da tilgængelighed og priser kan variere en del.

Når alt det er sagt så synes jeg dog, at tallene giver et spændende kig på, hvilke produkter som er populære når folk svinger forbi PC Part Picker for at bygge et system.

De mest populære PC komponenter

Det er meget interessant at se, hvilke PC komponenter der har fået den bedste bruger rating på PC Part Picker siden. Med den data har holdet hos Electronic Hob lavet en Top 10 liste af de bedst anmeldte komponenter blandt sidens brugere. Her kan vi se at AMD Ryzen CPU'er har hele fire pladser på listen, hvor tre af den er i Top 5. Vi kan se at AMD Ryzen 9 3950X har fået en Fem Stjernet anmeldelse blandt 98% af brugerne.

Et komplet system med de mest populære komponenter

Hvis man skulle samle et komplet system med de bedst anmeldte komponenter på siden, så viser resultaterne fra Electronics Hub et interessant billede. Det ville være et AMD baseret system med en AMD Ryzen 9 3950X CPU i en MSI MEG X570 Unify bundkort sammen med et Nvidia RTX 3060 grafikkort. Alt sammen samlet i et Lian Li O11 Dynamic kabinet.





De mest brugte komponenter

Electronics Hub har også taget et kig på, hvilke dele er de mest brugte blandt brugerne i deres systemer. En ting er jo hvilke produkter der får gode anmeldelser, og noget andet er hvilke der købes mest. Her kan vi tydeligt se at lager, måske ikke overraskende, fylder en del på listen. Det kan der naturligvis være mange årsager til, men moderne spil fylder efterhånden meget og det kræver selvfølgeligt lagerplads i et system. Når vi ser på resultaterne så kunne det dog også tyde på, at tallene er en smule forældede, da vi kan se både en SSD og en mekanisk harddisk med ret lav kapacitet toppe listen. Som vi ser senere i nyere tal så ændre trenden sig.

Meget interessant er det dog at se, at en AMD Ryzen 5 3600 er den mest bruge CPU blandt sidens brugere, sammen med en Cooler Master Hyper 212 CPU køler.

Det mest populære system i 2022 - 2023

Hvis vi skal se på de nyeste resultater, så er det næste resultat meget interessant. Her er der fokuseret på de mest anvendte komponenter i systemer, der er samlet i 2022 og 2023. Her kan vi igen se at en AMD Ryzen CPU løber med en sejr. AMD Ryzen 5 5600X er den mest bruge CPU blandt brugerne, sammen med et ASUS TUF Gaming X570-PLUS bundkort. Vi kan også se at Corsair vinder som det mest populære komponent for både kabinet, RAM og strømforsyning. De vinder med deres Corsair 4000D Airflow kabinet, Vengeance LP 16GB RAM og deres RM859x strømforsyning.

Et datapunkt der måske gør det tydeligt, at vi trods alt bør tage oplysningerne med et gran salt, i forhold til PC markedet som helhed er, at vi kan se et Nvidia RTX 4090 grafikkort, som det mest anvendte kort blandt brugerne i perioden. Det er helt sikkert ikke en trend der er generel for PC markedet i perioden.

De mest populære enkelt komponenter i 2022-2023

Ser vi på de mest populære enkeltkomponenter i 2022 til 2023 perioden, får vi også et par interessante indblik i siden brugere. Her kan vi for første gang se en Intel CPU snige sig ind på en liste, hvor deres Intel Core i7-13700K kommer ind på en 10. plads. Den overhales af AMD Ryzen 5 5600X og AMD Ryzen 7 5800X på henholdsvis en 4. og en 6. plads. Meget interessant i forhold til mine tidligere bemærkning omkring lager, så kan vi også her se den moderne trend inden for lager slå igennem. Samsung har med deres M.2 SSD'er hele fire pladser på listen over mest brugte komponenter i perioden, hvor deres Samsung 980 Pro 2TB M.2 SSD topper listen.