Kingston Fury Renegade M.2 PCIe 4.0 SSD

Hvis man vælger den rigtige kombination af hardware kan der efterhånden komme meget fart på din lager løsning. I dag tager vi et kig på en Fury Renegade M.2 PCIe 4.0 SSD fra Kingston der lover læse og skrive hastigheder på over 7000 MB/s. Alt sammen pakket ind i den lille og kompakte M..2 formfaktor.

En af det hurtigste og letteste måder at få en PC til at føles hurtigere i dagligdagen og under gaming, er at opgradere til en hurtig lagerløsning. Med M.2 NVMe SSDer, og ikke mindst PCIe 4.0 standarderne, er det efterhånden blevet lettere end nogensinde.





Specifikationer

Som altid starter vi med at tage et kig på specifikationerne, som producenten lister dem. Her er det dog lige værd at være opmærksom på, at de varierer en smule alt efter, hvilken version af Kingston Fury Renegade man har. I vores test har vi brugt 2TB versionen, så det er dem som er relevante for os.





Form factor: M.2 2280

M.2 2280 Interface: PCIe 4.0 NVMe

PCIe 4.0 NVMe Capacities: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Controller: Phison E18

Phison E18 NAND: 3D TLC

3D TLC Sequential read/write:

500GB – 7,300/3,900MB/s

– 7,300/3,900MB/s 1TB – 7,300/6,000MB/s

– 7,300/6,000MB/s 2TB – 7,300/7,000MB/s

– 7,300/7,000MB/s 4TB – 7,300/7,000MB/s

– 7,300/7,000MB/s Random 4K read/write

500GB : up to 450,000/900,000 IOPS

: up to 450,000/900,000 IOPS 1TB : up to 900,000/1,000,000 IOPS

: up to 900,000/1,000,000 IOPS 2TB : up to 1,000,000/1,000,000 IOPS

: up to 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB: up to 1,000,000/1,000,000 IOPS

up to 1,000,000/1,000,000 IOPS Total Bytes Written (TBW)

500GB: 500TBW

500TBW 1TB: 1.0PBW

1.0PBW 2TB: 2.0PBW

2.0PBW 4TB: 4.0PBW

4.0PBW Power consumption:

500GB: 5mW idle / 0.34W avg / 2.7W (MAX) read / 4.1W (MAX) write

5mW idle / 0.34W avg / 2.7W (MAX) read / 4.1W (MAX) write 1TB: 5mW idle / 0.33W avg / 2.8W (MAX) read / 6.3W (MAX) write

5mW idle / 0.33W avg / 2.8W (MAX) read / 6.3W (MAX) write 2TB: 5mW idle / 0.36W avg / 2.8W (MAX) read / 9.9W (MAX) write

5mW idle / 0.36W avg / 2.8W (MAX) read / 9.9W (MAX) write 4TB: 5mW idle / 0.36W avg / 2.7W (MAX) read / 10.2W (MAX) write

5mW idle / 0.36W avg / 2.7W (MAX) read / 10.2W (MAX) write Storage temperature: -40°C~85°C

-40°C~85°C Operating Tempetemperaturerature: 0°C~70°C

0°C~70°C Dimensions: 80mm x 22mm x 2.21mm (500GB-1TB) 80mm x 22mm x 3.5mm (2TB-4TB)

80mm x 22mm x 2.21mm (500GB-1TB) 80mm x 22mm x 3.5mm (2TB-4TB) Weight: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g

500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g Vibration operating: 2.17G peak (7-800Hz)

2.17G peak (7-800Hz) Vibration non-operating: 20G peak (20-1000Hz)

20G peak (20-1000Hz) MTBF: 1,800,000 hours

1,800,000 hours Warranty/Support: Limited 5-year warranty with free technical support

På papiret ser det ud til, at vi kan forvente gode resultater af Kingston Fury Renegade drevet. Det kombineret med en god forventet levetid på drevet ser det bestemt ikke dårligt ud.





En tur rundt om Kingston Renegade Fury

Ikke overraskende er der ikke så meget spændende ved en M.2 SSD. Hvis man har set et har man set de fleste. Der kan dog være variationer i form af heatsinks eller andet tilbehør. Det er dog ikke tilfældet her, hvor Kingston har valgt den simple tilgang til Fury Renegade.

Der er tale om en M.2 SSD i 2280 formatet, hvilket vil sige en størrelse på 22x80mm. På oversiden ser vi et klistermærke med Kingston logo. Det er lavet med et afdæmpet design, som sikkert vil passe fint på de fleste bundkort, hvis det monteres synligt.

Det er dog ikke bare et simpelt klistermærke, men et lavet af graphene, som er med til at hjælpe med varmeoverførslen fra de chips der sidder under det. Det er kun på oversiden af Kingston Fury Renegade at det er forsynet med sådan et. På undersiden er der også et klistermærke med oplysninger om drevet men det er dog bare et alm et af slagsen og ikke endnu et graphene.

Det hele er drevet af 3D TLC NAND chips og en Phison E18 controller.





Test

En af de store fordele med M.2 formatet er, ud over størrelsen, også den lette installation. Det er blot at finde en rigtige plads i bundkortet, indsætte en standoff det rigtige sted og så ellers skrue den fast. Standoff og skruer er ikke med i pakken til Renegade Fury SSDen, men er typisk med som en del af tilbehøret til de fleste bundkort.

Det som man dog skal være opmærksom på, når man installere en SSD som den vi ser på i dag, er at ikke alle M.2 placeringer på et bundkort er skabt ens. Der kan være forskel på, hvilke hastigheder de har mulighed for at køre med. Det er alt sammen afhængigt af, hvilke PCIe lanes en given placering er forbundet med. Der er også mange bundkort som har M.2 placeringer, som kun kører med SATA hastigheder, hvilket er betydeligt langsommere end det PCIe Gen 4x4, som man har mulighed med Kingston Fury Renegade.

I vores tilfælde her bruger vi et AMD baseret bundkort, som netop understøtter PCIe 4.0, og dermed kan opnå de fulde hastigheder. Det er det MSI MPG X570S Carbon EK X, som vi netop har taget et nærmere kig på her på Tweak.dk. Her har jeg placeret Kingston Fury M.2 i en placering, der trækker sine PCIe lanes direkte fra CPUen. Selv på et high end bundkort som det her, er der M.2 placeringer der ikke giver mulighed for den fulde hastighed, så læs altid manualen til dit bundkort for at få mest muligt ud af din nye M.2 SSD.

I vores tests har vi haft vores sædvanlige gruppe af benchmarks på bordet, for at teste efter om Kingston rammer de mål som de reklamerer med. De oplysninger de skriver ned som specs, er naturligvis under optimale forhold og det kan naturligvis variere, når man lander i den virkelige verden.

Vi starter med CrystalDiskMark og her kan vi se, at vi kommer fint i mål og lander en anelse over de reklamerede 7300 MB/s på læsehastigheden. Vi kommer dog et mulehår under den reklamerede skrivehastighed på 7000 MB/s. Det er dog så tæt på, at det alt i alt kan kaldes et tilfredsstillende resultat.

Næste program er ATTO Disk benchmark. Her er resultaterne lidt mere imod Kingston Fury Renegade, hvor både læse og skrivehastighederne er en anelse under det annoncerede. Igen er det dog ikke ret langt fra at være i mål. Det er mest tydeligt på læsehastighederne, som i ATTO testen liger omkring 300 MB/s under, hvad vi så i CrystalDiskMark.

Det er en variation på omkring 6% så i det store billede er det ikke alverden. Alt i alt leverer Fury Renegade M.2 SSDen her i 2 TB udgaven stadig utroligt hurtige hastigheder på både læse og skrivehastigheder. I normale setting vil en variation på omkring 6% være umulig at mærke. Det ville naturligvis have klædt Kingston, at være en anelse mere konservative, med deres angivne hastigheder, så man lettere ramte målet ude i den virkelige verden. Som sagt er den slags angivelser naturligvis altid under bedste forhold, og der vil være variationer fra system til system.

Så samlet set synes jeg, at det er svært at være utilfreds med den ydelse, som vi har set her.





Pris

I skrivende stund kan jeg finde Kingston Fury Renegade M.2 SSDen i 2 TB varianten, som vi har testet her til lige omkring 3200 kroner. Det er naturligvis en god udgift for en M.2 SSD hvis man ser på markedet generelt. Hvis vi sammenligner med andre tilgængelige alternativer, så er det dog alligevel svært at slå. Der findes ikke ret mange alternativer på markedet, som kan klare læse og skrivehastigheder i den her klasse.





Konklusion

Kingston har med deres Fury Renegade PCIe 4.0 M.2 SSD her skabt et monster af en lagerløsning. Det er svært at finde andre alternativer på markedet, som matcher de hastigheder vi ser her. Selv om vores tests i nogen tilfælde landede en smule under, hvad Kingston selv angiver, så er det stadig imponerende resultater. Kombinerer man det med en angivet forventet levetid på 1,8 millioner timer eller 2 PB overskrivninger, så får man altså en super solid lagerløsning her.

Når det er sagt, så er det dog en løsning, som nok mest tiltaler de kræsne brugere derude. Hvis man "bare" er ude efter normale hastigheder, som er mere end fine til størstedelen af de behov en almindelig bruger har, så kan man finde 2 TB M.2 løsninger der er adskillige tusinde kroner billigere.

Men vil man have mest muligt ud af sit PCIe 4.0 bundkort, og har man krævende opgaver og økonomi til det, så er Kingston Fury Renegade dog et rigtigt godt bud. Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Entusiast Only Award.





Godt:

Super gode hastigheder som er svære at slå





Skidt:

Prisen kan være en hård pille for nogen