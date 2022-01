Test: MSI MPG X570S Carbon EK X

Det er blevet tid til endnu et kig på et high end bundkort lavet i et samarbejde imellem MSI og EK Waterblocks. Vi har tidligere set på bundkort født af dette samarbejde, men hvor det sidste gang var på en Intel platform er vi denne gang med MSI MPG X570S Carbon EK X rykket over på en AMD Ryzen baseret platform.

Specifikationer

Der er naturligvis tale om et samarbejde der umunder sig i, at MSI står for bundkortet, som sælges i en pakke med en skræddersyet køleløsning fra EK Waterblocks. Bundkortet er MSIs X570S Carbon Carbon MAX WiFi. Det er et bundkort der kan købes for sig selv også, hvis man vil det uden en EK blok til. Den eneste fysiske forskel, ud over tilbehøret i kassen, er at der på X570S Carbon EK X versionen ikke er passive køleelementer på VRM delene af bundkortet. Det er naturligvis gjort for, at man i stedet for kan montere den monoblock, som er med fra EK Waterblocks.





Hvis vi ser på specifikationerne, som de er listet af MSI er de som følger:





CPU (MAX SUPPORT): Ryzen 9

Ryzen 9 SOCKET: AM4

AM4 CHIPSET: AMD X570 Chipset

AMD X570 Chipset DDR4 MEMORY: 5300(OC) / 5200(OC) / 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC)/ 1866(JEDEC) MHz

5300(OC) / 5200(OC) / 5000(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC)/ 1866(JEDEC) MHz MEMORY CHANNEL: Dual

Dual DIMM SLOTS: 4

4 MAX MEMORY (GB): 128

128 PCI-E X16: 2

2 PCI-E X1: 2

2 SATAIII: 8

8 M.2 SLOT: 4

4 RAID: 0/1/10

0/1/10 LAN: 1x Realtek® 8125B 2.5G LAN

1x Realtek® 8125B 2.5G LAN WIFI & BLUETOOTH: Intel® Wi-Fi 6E AX210

Intel® Wi-Fi 6E AX210 USB 3.2 PORTS (FRONT): 1(Gen 2, Type C), 4(Gen 1, Type A)

1(Gen 2, Type C), 4(Gen 1, Type A) USB 3.2 PORTS (REAR): 1(Gen 2, Type C), 3(Gen 2, Type A), 4(Gen 1, Type A)

1(Gen 2, Type C), 3(Gen 2, Type A), 4(Gen 1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT): 4

4 USB 2.0 PORTS (REAR): 2

2 DIMENSION: 30.5 cm x 24.4 cm

30.5 cm x 24.4 cm AUDIO PORTS (REAR): 5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC4080 Codec)

5+ Optical S/PDIF (Realtek® ALC4080 Codec) HDMI: 1

1 DIRECTX: 12

12 FORM FACTOR: ATX

ATX CROSSFIRE: Yes

Yes OPERATING SYSTEM: Support for Windows® 10 64-bit

Det er en imponerende liste af features vi kan se på listen herover. Carbon kortet er også et af topkortene i MSIs MPG serie af bundkort, så det er måske ikke så overraskende. Der er både gode tilslutnings og lagermuligheder for både M.2 og SATA. På X570 chipsettet er der også mulighed for understøttelse af PCIe 4.0 på lagersiden, så der kan komme fart på hvis man har den rette M.2 SSD.





En tur omkring MSI MPG X570S Carbon EK X

Hvis man kender MSIs bundkort, og tidligere har skiftet bekendtskab med deres Carbon serie af bundkort, vil man straks genkende designet. Over de seneste år har MSI skiftet væk fra de røde elementer, som de var glade for tidligere. Så nu får vi et bundkort i sort og mørkegrå med enkelte kulfiber elementer, som giver serien sit navn.

Som standard er der monteret metalskjolede over chipset delen af kortet, som i dette tilfælde ikke er aktivt kølet, som vi ellers har set tidligere på visse X570 bundkort. Skjoldene er dækker også over området med PCIe slots og de underliggende fire M.2 pladser, som er at finde på bundkortet. Alt efter hvilke M.2 SSDer man har planer om at bruge med kortet, så bør man dog lige være opmærksom på, hvilken plads de får. En af pladserne trækker sine PCIe lanes direkte fra CPUen, to fra Chipsettet og en enkelt via SATA.

Der er i alt otte almindelige SATA stik at trække på også, så selv de mest lagerhungrende brugere burde være dække fornuftigt ind.

Vi får to PCIe x16 slots og to PCIe x1 slots, hvor X16 versionerne er forstærkede med metal.

Kigger vi på de interne tilslutninger er der rigtigt gode muligheder. Der er i alt otte fire pins blæser tilslutninger, hvoraf den ene er specielt egnet til tilslutning af pumper. Stikkene er placeret rundt langs hele kortet, så er der gode muligheder for at nå med blæsere både i front, top og bunden af et kabinet.

På RGB fronten er der tre stik i alt, med et enkelt alm. fire pins RGB stik og to ARGB stik. Oven i det er der også mulighed for tilslutning af Corsairs RGB løsninger via et dedikeret stik på kortet.

På USB fronten er der to USB 2, to USB 3 type A, en enkelt USB 3 Type C tilslutninger.

En lækker feature at se, er den debug LED, der findes i højre top af kortet. Her er det muligt hurtigt at aflæse fejlkoder, hvis man oplever problemer med systemet af den ene eller anden art.

CPU strømtilslutningen er med 8+4 stik. De sørger for strøm til det 14+2 dual rail VRM setup, som driver kortet.

På papiret understøtter kortet op til 5300 MHz DDR4 RAM, men det vil som altid afhænge af en del andre faktorer. Så det er altid vigtigt at tjekke vendor listen og RAM typen, hvis man har tænkt sig at gå efter høje hastigheder på sine RAM. Der kan maksimalt bruges 128 GB RAM på kortet

Hvis vi slutter af med at se på tilslutningsmulighederne på bagsiden af kortet, vil der for de fleste brugere også her være mere end rigeligt til at tilfredsstille de fleste behov.

Der er to USB 2.0 Type A porte, hvoraf den ene er beregne til at kunne bruges med Flash BIOS funktionen, som også har en dedikeret knap på bagsiden ved siden af en Clear CMOS knap.

De suppleres af fire USB 3.2 Gen 1 Typa A porte med hastigheder op til 5Gbps og fire USB 3.2 Gen 2 med hastigheder op til 10 Gbps. De fordeler sig på tre Type A og en enkelt Type C

Hvis du har brug for det til ældre tilslutninger er der også en PS/2 tilslutning. På videosiden er der en enhelt HDMI port, mens der på netværksiden er tilslutninger til WiFi antennerne og en 2.5 Gbps LAN port.

Endeligt er der lydtilslutningerne, som også inkluderer et Optisk S/PDIF out stik.

Samlet set er der rigtigt solide muligheder for både interne og eksterne tilslutninger. Det er kombineret med et, i min bog, stilrent og afdæmpet design og solide hardware komponenter.

Ved siden af bundkortet kommer så EK tilføjelserne til pakken, som består af en monoblok, der er beregnet til at køle både CPU og VRM delene på kortet.

Det er lavet primært i gennemsigtig akryl og er naturligvis udstyret med RGB muligheder. Der er også en indbygget flow indikator, så man hele tiden kan sikre sig at der er gennemstrømning i systemet. Det hele er suppleret med enkelte carbon design elementer, så det passer rigtigt godt sammen med selve bundkortet.

Der er alt hvad man skal bruge i forhold til installationen af blokken, men det er altså KUN blokken. Det vil sige, at alt hvad man ellers skal bruge af radiatorer, blæsere, slange, fittings og pumpe skal man købe ved siden af.

Det er dog igen lækkert at se, at vi får EKs nye leak tester med i pakken også. Det er en lækker bonus at få, og en hurtig og let måde til at sikre sig at systemet holder tæt, inden man hælder væske i systemet.





Installation

Det er naturligvis en anelse mere besværligt at installere en monoblok, end det er med en normal luft eller vandkøler. Det er dog ikke mere omfattende, end de fleste burde kunne klare opgaven, hvis man følger vejledningen. Den er ret udførlig og beskriver i gode detaljer, hvordan tingene sættes på plads.

Alt hvad man skal bruge er inkluderet i pakken. Det vigtigste at være opmærksom på, er de kølepads der skal på VRM delene på kortet. Der er to forskellige størrelser med, som skal bruges på bestemte steder. Det er ikke specielt markeret, hvilken af dem der er hvad. Så her skal man lige se sig godt for. Samtidigt er de ikke klippet til, hvilket man selv skal gøre inden installationen. Der er dog lidt mere end dobbelt så mange med end man får brug for til en enkelt installation, så der er plads til at lave fejl.

Hvis man arbejder sig metodisk frem, så er det dog ikke specielt svært. Det hjælper dog at have en pincet med til noget af arbejdet, hvis man som mig, har lidt pølsefingre.

Det tog mig ca 10 minutter at installere monoblokken på bundkortet, så det er relativt hurtigt klaret. Herfra er der så resten af systemet der skal kobles på med pumpe, slanger osv., som er en helt anden sag. Den vil jeg dog ikke gennemgå her.

I vores tilfælde tilsluttede jeg en EK Vector D5 pumpe og reservoir kombo sammen med en 360 mm EK radiator monteret med EK Vardar blæsere. Samlet set tog opsætning og samling mig en lille halv, time hvilket naturligvis var hjulpet på vej af, at tingene ikke kunne i et kabinet.





Test

Nysgerrigheden skulle naturligvis stilles, så systemet skulle lige presses lidt. Det er dog mest som en guideline på hvad man kan forvente. Vi har ikke nogen standardiseret testmetode for systemer af den her slags, hvilket er årsagen til at I ikke kommer til at se en større performance test.

Det samlede setup betød, at jeg kunne presse den Ryzen 5800X CPU, som var i systemet på max via stresstest. Efter en halv time havde temperaturen stabiliseret sig på 54 grader, hvilket må siges at være et hæderligt resultat for en CPU med otte kerner og 16 tråde under fuld belastning.

Det er naturligvis et resultat der er meget afhængigt af, hvordan systemet er sat op. I det her tilfælde har det været en test på en åben test bench. Resultaterne vil naturligvis være anderledes alt efter, hvilket kabinet man vælger at bruge, og hvordan radiatorer og blæsere er sat op. Så resultatet her skal altså blot ses som en guideline på ydelsen.





Pris

Pt kan jeg finde MSI MPG X570S Carbon EK X online med en pris på lige under 4200 kroner. Det er naturligvis ikke ligefrem billigt. Ser man på MPG X570S CARBON MAX WIFI bundkortet for sig selv, ligger det på omkring 2500 kroner.

Man betaler altså omkring 1700 kroner ekstra for de EK tilføjelser der er med. Ser man på priserne på monoblokke fra EK og deres leak tester lander man nogenlunde i det leje også. Så der er altså ikke noget at spare ved at købe det i en samlet bundle, som den her, i forhold til at købe det hele separat.

Lige pt kan man dog ikke få monoblokken til dette bundkort for sig selv, så hvis man er lun på netop dette bundkort kombineret med en EK monoblok er det den eneste mulighed.





Konklusion

Hvis man går med planer om at bygge et vandkølet AMD Ryzen baseret system med high end features, så er MSI MPG X570S CARBON EK X et rigtigt godt fundament at starte på.

Det er et feature spækket bundkort, som burde kunne tilfredsstille selv de kræsne brugere. Det er så i dette tilfælde kombineret med en custom made monoblok fra EK Waterblocks, designet specielt til at holde dette kort og CPUen kølig, selv under tunge belastninger.

Det er samlet set et rigtigt lækkert sæt, og jeg har svært ved at sætte en finger på noget som mangler i dette tilfælde. Det er dog en løsning som kommer med en ret heftig pris. Så det er en løsning til entusiasten med budgettet i orden.

Man skal huske på, at man efter at have smidt 4200 kroner på bundkortet her stadig har LANG vej igen før man har et samlet komplet system.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en entusiast only award for en stærk pakke, som dog nok sigter på et ret lille segment af high end brugere. Er man i det segment, så får man dog et forbandet lækkert sæt at bygge sit system op omkring.





Godt:

Masser af features

Lækkert design

Inkluderet vandkøling





Skidt:

Dyrt