PUBLISHED : 2019-06-20 08:16:09

Intel frigiver one-click overclocking værktøj med understøttelse af 9. Gen

One-click overclocking har været et populært værktøj, der er blevet anvendt via BIOS på mange gaming-orienterede bundkort. Det er kun et fåtal der rent faktisk roder rundt i BIOS, af frygt for at skade mere end gavne.

Med det i tankerne, har Intel frigivet sit eget one-click CPU overclocking værktøj.



Intel Performance Maximizer kan downloades nu og understøtter de populære 9. Gen processorer, herunder Core i9-9900K, Core i7-9700K og Core i5-9600K. 'KF' versionerne af hver af disse CPU'er understøttes også. Listen er kort, men vil måske over tid, udvides til ældre generations CPU'er.



Konceptet er ret simpelt. Download Intel Performance Maximizer værktøjet, trykker på knappen, og automatisk overclockes din processor til bedst tænkelige overclock. Hav dog i mente, at bedre OC resultater stadig opnås ved hjælp af manuel overclocking. Foretrækker du derimod at slippe for en tur i BIOS, er dette tools vejen frem til anstændige resultater.



Er du på AMD toget, har de deres egen pendant, Ryzen Master softwaren, som omhandler nogenlunde samme funktionalitet.

Kilde & Billeder

Intel