AMD gør gamle PC'er opgraderbare igen

AMD afslører nye Ryzen 5000XT og 8000-serie processorer. Godt nyt for dem med AM4 bundkort. Yderligere detaljer er begrænsede. Kommer de globalt, eller er de kun for Kina?

27 mar. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

AMD har mange fremragende processorer i Ryzen 7000 line-up, men virksomheden har stadig ikke givet op på sidste-generation chips. Under et event i Kina afslørede selskabet flere nye processorer, herunder den tidligere uannoncerede Ryzen 5000XT serie.

Dette er gode nyheder for dem, der stadig bruger AM4-moederbords og ønsker at opgradere, men detaljerne er sparsomme lige nu. Et lækket slide, som kommer fra den hyppige hardware lækker HXL på X og blev fremvist af AMD på eventet, viser os et par nye Ryzen 8000 processorer sammen med Ryzen 5000XT. Der er også omtale af processorer, der allerede er på markedet, som f.eks. de nyligt lancerede Ryzen 5 5600GT og Ryzen 5 5500GT, samt ældre chips fra Ryzen 3000-serien og Athlon 3000G.

Lige nu ved vi intet udover det faktum, at AMD lancerer Ryzen 5000XT processorer, formodentlig i nær fremtid, samt to nye 8000 serien processorer. Ryzen 5000XT markerer en mystisk ny tilføjelse til line-up'et og viser, at AMD stadig ikke er klar til at opgive sin gamle AM4 socket - hvilket er gode nyheder for dem, der bruger den.

Dette er ikke første gang AMD har lanceret en XT-processoropdatering. Det samme skete med Ryzen 3000-serien, som senere modtog en XT-opdatering - men desværre var disse processorer ikke så imponerende. AMD's Ryzen 3000XT processorer øgede klokfrekvenserne med 100MHz til 200MHz sammenlignet med basismodellerne, hvilket betyder, at deres ydeevne stort set var den samme som deres modparter. Frigivet et år senere var XT-processorerne prissat for højt for det, de havde at tilbyde og gjorde ikke meget væsen af sig, og de blev snart fulgt af (meget bedre) Ryzen 5000 serien. Vil AMD begå den samme fejl med Ryzen 5000XT?

Det er svært at forvente store ydeevneforbedringer, så det hele kommer an på prisen. Når vi kommer til nyere chips, er Ryzen 7 8700F og Ryzen 7 8400F mest sandsynligt udvalgte versioner af AMD's nyeste APU'er, Ryzen 5 8500G og Ryzen 7 8700G. Men "F" mærkatet på de nye chips indikerer, at de ikke vil have et indbygget grafikkort, i modsætning til G-delene.

Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt AMD bevarede XDNA neural processing unit (NPU) på Ryzen 7 8700F eller deaktiverede den sammen med det integrerede grafikkort. Uanset hvad, vi sandsynligvis kigger på budget chips med disse to, der forhåbentlig er prissat under Ryzen 8000G processorerne.