CES 2022: AMD lover nyheder til alle gamers

CES er i fuld gang i Las Vegas og selv om det er i en ret amputeret version grundet COVID-19 situationen så kommer der fortsat nyt. En del af de nyheder kommer fra AMD som vanen tro ligger vejen forbi CES.

6 jan. 2022 kl. 21:35 Af Kenneth Johansen

AMDs CEO Lisa Su kunne løfte sløret for nogen af de ting, vi kunne se frem til fra AMD side over det kommende års tid. Der var en del spændende nyheder, specielt rettet imod gaming.

Der er ingen tvivl om, at AMD har drevet udviklingen på CPU markedet de seneste år. Det har i den grad tvunget Intel til at oppe sig på et marked, som inden AMD lancerede Ryzen og Zen arkitekturen, havde stået ret stille i lang tid. Nu er Intel tilbage med deres Alder Lake CPUer, som er det største nye tiltag fra Intel i mange år. Det ser dog ud til, at AMD har taget det seneste udspil fra Intel ret roligt, og blot fortsætter en støtte udvikling efter deres planlagte roadmap.





3D VCache og Zen 4

I midten af 2021 løftede ADM sløret lidt for deres kommende Ryzen 3D VCache CPUer. På CES fik vi lidt mere at vide om hvad det indebærer. Meget belejligt for AMD kommer det nu, som et svar på den gode succes, som Intel har haft med deres Alder Lake CPUer. Det kan bruges til at fylde hullet lidt frem imod deres Zen 4 baserede serie, som stadig ligger lidt ude i fremtiden. 3D VCache bliver en del af en genopfrisket serie af Ryzen 5000 CPUer, der lander til foråret form af Ryzen 7 5800X3D. AMD kalder den selv for verdens hurtigste gaming processor.

Den nye 3D VCahce teknologi indebærer kort fortalt, at man ”stabler” et nyt niveau af cache oven på det eksisterende i et CPU design. Det kan medføre nye CPUer med op til tre gange så meget L3 cache. AMD Ryzen CPUer er kendt for at nyde godt af forbedret memory bandwith, så hvis det bliver muligt at forøge det betragteligt, kunne det give gode resultater.

AMD hævder at dette nye designtiltag alene, kan være med til at forbedre ydelsen med op til 36% i forhold til deres tidligere 5900X CPU. Hvis et ydelsesspring i den størrelse bliver en realitet, så burde AMD havde lidt skyts til at holde Intel optaget frem til AMD er klar med Zen 4.

Netop Zen 4 var afslutningen i Lisa Sus præsentation fra CES. Det var ikke fordi der kom ret mange konkrete detaljer om de kommende CPUer endnu. De kommende Ryzen 7000 CPUer vil tage springet til Zen 4. Det vil også være det første skridt væk fra den AM4 socket, som har været brugt siden lanceringen af Ryzen tilbage i 2017. Skiftet betyder blandt andet, at Ryzen skifter fra et Pin Grid Array (PGA), som vi har haft på samtlige consumer Ryzen CPUer indtil nu. I stedet for bliver det et land grid array, som vi kender det fra Intels CPUer eller AMDs egen Threadripper familie.

Med 7000 serien kommer også understøttelse for PCIe5 og DDR 5 RAM, som vi allerede har set på Intels Alder Lake. En af de helt store spring er dog også, at AMD endnu engang effektiviserer deres process node. De går fra den 7nm node, som har været brugt siden 3000 serien, og ned på en mindre 5nm TSMC process node.

Det er først senere på året at vi kan se frem til flere detaljer om den nye process og Zen 4 familie fra AMD. De viste dog en live demo med en Ryzen 7000 CPU, der kørte Halo Infinite. Her bekræftede AMD at alle CPUens kerner kørte ved 5 GHz.

På trods af andre producenters skift til hybrid arcitecture med en opdeling af performance og efficiency cores, så er det ikke en vej som AMD sigter efter at gå. Det er ellers den vej som Intel har valgt med deres Alder Lake CPUer og som Apple kører med deres M1 chips. AMD er dog pt godt tilfreds med de performance spring som se ser med Zen 4.

Grafikkort

AMD er naturligvis også producent af grafikkort og her var der også lidt nyt. På desktop siden annoncerede de et entry-level grafikkort. 6500 XT kortet kommer til at udvide den eksisterende 6000 serie med et prisbevidst alternativ til 1080p gaming. Kortet er lavet til at tage pladsen fra de efterhånden aldrende RX 570 og RX 580 kort og tage kampen op med Nvidias GTX 16 serie.

Ifølge AMD sigter 6500 XT kortet efter at levere solid 60+ FPS gaming ved 1080p, i de fleste moderne spil. 6500 Xt kortet lander med en hidtil uset game clock på 2,6 Ghz og er lavet på en 6nm process, som forhåbentligt betyder at det er et energieffektivt kort.

6500 XT kortet lander allerede på markedet den 19. januar.

Radeon Super Resolution

Et andet spændende tiltag for gamere, som AMD præsenterede på CES, var videreudviklingen på deres eksiterende FidilityFX Super Resolution teknologi. Det bliver en del af en kommende driver opdatering til AMD grafikkort, som lander i den første del af 2022. Det er naturligvis AMDs konkurrent til Nvidias DLSS, som kan give forbedre ydelse ved hjælp af upscaling teknologi.

Den store fordel på den nye løsning, sammenlignet med den tidligere, er at den ny fungerer på tværs af tusindvis af spil. Det er altså ikke kun forbehold specielle spil, som skal kunne understørre det. Det betyder, at det bliver meget lettere og betydeligt mere tilgængeligt.