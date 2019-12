AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-01 07:15:49

Asus lancerer Zenfone 5-serie under MWC 2018

Ventetiden er ved at være forbi. Asus vil senere på måneden præsentere verden for sin Zenfone 5-serie.

Tilbage i september oplyste Asus, at man havde planer om at lancere den såkaldte Zenfone 5-serie i starten af 2018.

Den udmelding har ikke slået fejl. Asus har nemlig nu bekræftet, at man vil være at finde under dette års udgave af Mobile World Congress.

Eventet bliver skudt i gang d. 26. februar. Asus afholder dagen efter et større pressemøde, hvor det her forventes, at virksomheden vil løfte sløret for Zenfone 5-serien.

Zenfone 5-serien kommer angiveligt til at bestå af tre smartphones: Zenfone 5, Zenfone 5 Lite og Zenfone 5 Max.

Hvis du er en af dem, der ikke har mulighed for selv at dukke op til Mobile World Congress 2018, så frygt ej. Det omtalte pressemøde vil kunne streames live på Asus’ hjemmeside.