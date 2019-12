AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-08 14:30:39

CES 2019: Royole FlexPai er verdens første foldbare Smartphone. Slår Samsung på stregen

Samsung lader til at være den eneste af de store drenge i smartphone-klassen til seriøst at jagte foldbar teknologien, og med formodet lancering i 2019, bør Samsung nærme sig et lancerings klart produkt. Nu er de slået på stregen af ret ukendte Royale og deres foldbare FlexPai.

Samsung lader til at være den eneste af de store drenge i smartphone-klassen til seriøst at jagte foldbar teknologien, og med formodet lancering i 2019, bør Samsung nærme sig et lancerings klart produkt. Nu er de slået på stregen af ret ukendte Royale og deres foldbare FlexPai.



Royole FlexPai kan dermed officielt prale over titlen som verdens første foldbare Smartphone. Vi så Royole FlexPai første gang på CES 2018, og her blev vi præsenteret for en produkt, så basalt sat gør det forventelige; kan foldes for Smartphone funktionaliteten, eller foldes ud, og benyttes som en tablet.

Oveni hatten udstyres Royole FlexPai som et 2019 smartphone flagskib, som blandt andet indbefatter Qualcomm Snapdragon 855, og her tyder det igen på Royole FlexPai tager en titel på, værende den første smartphone i 2019, som lanceres med Snapdragon 855.

Hertil kommer 6-8GB RAM, 128GB og 256GB lager option, dual 16MP+20MP kamera på bagsiden og Android 9.0 Pie. Ud over funktionaliteten som en traditionel smartphone anno 2019, byder den også på et 7,8 tommer display med QHD opløsning, når den er foldet ud i fuld figur.



Designmæssigt er Royole FlexPai ikke verdens mest strømlinet smartphone, og når den er klappet sammen, fremstår den ret bulky sammenlignet med moderne smartphones. Om Royole FlexPai bliver trendsætter, er for tidligt at spå om.



Royole FlexPai er prissat til Royole FlexPai for en developer version. Læs mere HER



