AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-16 11:40:00

Derfor skal du passe godt på din mobiltelefon

Mobiltelefonen er nærmest livsnødvendig for de fleste i dag. Den koster også rigtig mange penge, og de fleste kan godt lide at forny den af og til. Derfor er det selvfølgelig væsentligt at passe rigtig godt på den.

Sådan passer du bedst på din mobil – 2 råd



1. Mobilcover

Du ved det sikkert godt. Du kan selvfølgelig bruge et af de mange smarte mobilcovers der findes, til at beskytte din telefon med. Mobilcovers fås i et væld af forskellige designs og materialer. Derudover kan du også få mobiltilbehør som f.eks. panserglas, der er meget effektivt for at holde din telefon i bedre stand. Hvis man sammenligner prisen på reparation af glas på telefonen og et nyt panserglas i ny og næ, er der klart en fordel ved at anvende panserglas. Find et stort udvalg af mobiltilbehør i Danmark her.



2. Tag dig i agt for vejret

Sol, regn, sne og kulde kan påvirke mobilens funktionalitet og performance. En overophedet mobil kan slukke pludseligt – regn og sne kan give vandskade – kulde påvirker batteriets levetid og holdbarhed.

3 gode grunde til at passe på mobilen:



1. Pas godt på din mobiltelefon og sælg den for mere



En af de største grunde til at passe godt på dine mobiltelefon er, at du kan sælge den, når du gerne vil have en ny. Med den hurtige, teknologiske udvikling er der et stort marked for brugte mobiler. Hvis du er en af dem, der ofte køber en ny telefon, kan du finansiere en stor del af den nye telefon ved at sælge den gamle. Jo bedre stand din telefon er i, jo mere kan du få for den. Hvis du ikke kan finde private købere til din mobil, findes der mange firmaer, der gerne vil købe brugte mobiler, som de sælger videre.



2. Færre dyre reparationer



En anden grund til at passe godt på sin mobiltelefon er, at det hurtigt kan blive dyrt i reparationer.

Et godt trick til at få mobilen til at holde længere er at genstarte den fra tid til anden. Det renser mobilen for alle de informationer, der hele tiden bliver lagret på den, når du bruger forskellige apps.



3. Spar på forsikringerne

Hvis du ikke har investeret i en god elektronikforsikring, som dækker, hvis uheldet skulle være ude, så skal du passe ekstra godt på mobilen. Selv hvis du har en forsikring, kan der være egenbetaling på op til 2000 kr. for at få udskiftet den ødelagte mobil til en ny. De hyppigste årsager til en smadret telefon er, at man tager mobilen ud af hånden, den får vandskade, man glemmer at tage den ud af bukselommen og kommer den i vaskemaskinen, eller at man har et barn, der leger med den og kommer til at beskadige den.



Alt i alt kan der være mange penge at spare ved at passe godt på sin mobiltelefon. Man kan sælge den til en bedre pris, man kan undgå reparationer, og man kan spare på forsikringerne.