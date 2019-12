AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-05 12:33:31

Nokia 9 smartphone lanceres i 2018

Under dette års Mobile World Congress 2018, løftede Nikia sløret for flere nyheder, og deriblandt Nokia 6 og Nokia 8 Sirocco, og nu forlyder det en nye Nokia 9 smartphone meget vel kommer i kølvandet.

Under dette års Mobile World Congress 2018, løftede Nikia sløret for flere nyheder, og deriblandt Nokia 6 og Nokia 8 Sirocco, og nu forlyder det en nye Nokia 9 smartphone meget vel kommer i kølvandet.



Blandt flere nye tiltag på Nokia 9 smartphonen, skulle der komme nyt hign-end kamera på både for og bagside.



NPU melder om potentielt brug af nyeste Qualcomm Snapdragon 845 processor sammen med 6GB RAM og bygget med blandt andet et 5.7 tommer display. NPU gætter på et release af Nokia 9 smartphonen omkring september. Producenten formodes ligeledes at lancere en Nokia 8 Pro senere i 2018.

Vi holder ørene ude efter yderlige informationer til alle smartphone fans.